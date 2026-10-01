Colombia

Icetex llevará oportunidades gratuitas a jóvenes de nueve territorios en octubre: conozca todos los detalles

La agenda incluye ferias y talleres en nueve territorios, mientras 170.000 personas con crédito al día recibirán un subsidio temporal a la tasa de interés

El Icetex llevará actividades de orientación, bienestar y empleo a nueve territorios de Colombia durante el mes de octubre - crédito Icetex
El Icetex llevará actividades de orientación, bienestar y empleo a nueve territorios de Colombia durante el mes de octubre - crédito Icetex
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En octubre de 2026, el Icetex llevará actividades gratuitas de orientación, bienestar y empleo a nueve territorios de Colombia mediante una agenda de ferias universitarias, talleres y espacios comunitarios. Estudiantes, jóvenes y otros integrantes de las comunidades podrán acercarse a las jornadas de Comunidad Icetex, que también presentarán el portafolio de servicios de la entidad.

La programación tendrá actividades en Bolívar, Atlántico, Cundinamarca, La Guajira, Sucre, Bogotá, Valle del Cauca, Cesar y Guainía. No se informó de un enlace de inscripción o registro para asistir, por lo que los interesados deberán consultar los canales oficiales del Icetex para conocer horarios, lugares y condiciones de cada encuentro.

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La ruta comienza el 1 de octubre en Cartagena y termina el 30 en Inírida

El recorrido iniciará el 1 de octubre en Cartagena, Bolívar, y seguirá el 2 de octubre en Barranquilla, Atlántico. Luego llegará el 13 de octubre a Soacha, Cundinamarca.

Icetex informó que un incidente de seguridad en un proveedor externo interrumpió algunos servicios y procesos operativos desde el 16 de septiembre - crédito Icetex
La ruta territorial del evento iniciará el 1 de octubre en Cartagena y concluirá el 30 de octubre en Inírida - crédito Icetex

El 14 de octubre habrá jornadas simultáneas en Urumita, La Guajira, y Galapa, Atlántico. Al día siguiente, 15 de octubre, la agenda se distribuirá entre Sampués, Sucre; Luruaco, Atlántico; y Bogotá.

Repelón, en Atlántico, recibirá las actividades el 16 de octubre. En Bogotá se realizará una nueva jornada el 21 de octubre, dentro de la Feria de Servicios y Oportunidades de la Secretaría Distrital de la Mujer. Ese espacio estará dirigido a mujeres en su diversidad y ofrecerá orientación para acceder a la educación superior, además de alternativas de empleo y emprendimiento.

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Los días 23 y 24 de octubre, Palmira, Valle del Cauca, tendrá actividades de Comunidad Icetex en escenarios como Unal Conecta. La ruta continuará el 28 y 29 de octubre en El Copey, Cesar, con acciones sobre bienestar emocional y equidad de género.

La programación cerrará el 30 de octubre en Inírida, Guainía, con la Feria Universitaria Icetex 2026. La entidad prevé orientar a cientos de jóvenes sobre decisiones relacionadas con su futuro educativo y adelantar acciones de prevención de violencias basadas en género.

La estrategia Comunidad Icetex dispone de siete ejes para apoyar a los jóvenes en su trayectoria académica y laboral - crédito Icetex
La estrategia Comunidad Icetex dispone de siete ejes para apoyar a los jóvenes en su trayectoria académica y laboral - crédito Icetex

Los asistentes recibirán orientación para estudiar, trabajar y emprender

La oferta de las jornadas se articula alrededor de ‘Orientación con Propósito y Proyecto de Vida’, educación financiera, bienestar emocional, orientación al empleo y emprendimiento. Los participantes también podrán conocer los servicios de Comunidad Icetex, una estrategia de acompañamiento sin costo para jóvenes y beneficiarios antes, durante y después de su paso por la educación superior.

La estrategia dispone de siete ejes para fortalecer capacidades y apoyar decisiones informadas sobre la trayectoria académica, laboral y personal. Según el presidente del Icetex, Richard Caicedo, el propósito es que el acceso a estas herramientas no esté condicionado por el lugar de residencia: “Queremos que las oportunidades no dependan del lugar donde viven las personas”.

ABC para ubicar la jornada y aprovechar la oferta gratuita

A. Revise la fecha de su municipio o ciudad:

La agenda tiene actividades entre el 1 y el 30 de octubre y contempla varias paradas en Atlántico y dos jornadas en Bogotá. Identificar la fecha correspondiente permitirá buscar con antelación la información operativa del evento.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
El presidente del Icetex, Richard Caicedo, afirmó que la iniciativa busca evitar que el acceso a las oportunidades dependa del lugar de residencia - crédito Icetex

B. Consulte el lugar y los horarios:

El material difundido anuncia ferias, talleres y encuentros comunitarios, pero no detalla las sedes ni franjas horarias de todas las actividades. Es recomendable verificar esos datos en los canales oficiales del Icetex antes de desplazarse.

C. Defina el tema que quiere abordar:

La programación reúne opciones para quienes evalúan continuar estudios, requieren herramientas de educación financiera, buscan apoyo para su bienestar emocional o necesitan orientación sobre empleo y emprendimiento. También incluye información sobre la oferta institucional.

Subsidio temporal a la tasa beneficiará a 170.000 personas con crédito al día

De forma paralela a la agenda territorial, el Icetex anunció que desde octubre aplicará un subsidio temporal a la tasa de interés para 170.000 beneficiarios de crédito que se encuentren en etapa de amortización y estén al día en sus pagos. La medida se financiará con $ 51.605 millones adicionales obtenidos mediante la gestión del Ministerio de Educación Nacional y la entidad.

Los candidatos deben demostrar un rendimiento académico sobresaliente y nivel B2 de inglés certificado para acceder a las becas japonesas para colombianos - crédito Icetex
Un grupo de 170.000 usuarios con crédito al día en etapa de amortización recibirá un subsidio temporal a la tasa de interés - crédito Icetex

Durante el beneficio, los créditos de las personas focalizadas se liquidarán con una tasa de IPC + 0 puntos. El alivio se reflejará en el recibo de pago y estará vigente hasta que se agoten los recursos destinados. Después, la tasa regresará a la pactada al inicio de cada crédito, que, de acuerdo con la línea de financiación, se ubica entre IPC + 7% e IPC + 12%.

El subsidio a la tasa estuvo suspendido desde el primer semestre de 2025 y operó de manera limitada entre abril y agosto de 2026, hasta consumir los recursos asignados. Caicedo indicó que el apoyo busca reducir la carga financiera de quienes ya pagan su financiación educativa.

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