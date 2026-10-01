Colombia

Colegios de Manizales deberán definir antes de 2027 reglas para el uso de celulares, tablets y relojes inteligentes

La Alcaldía estableció nuevas reglas para el uso de teléfonos, tablets y relojes inteligentes durante la jornada escolar, con excepciones para actividades pedagógicas, emergencias y estudiantes con necesidades especiales

Manos de un joven en uniforme sosteniendo un celular en una escalera y las piernas de una estudiante subiendo.
Los colegios de Manizales deberán definir en sus manuales de convivencia las reglas para el uso de celulares durante la jornada escolar -crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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En Manizales, los colegios tendrán hasta el cierre de 2026 para definir cómo se aplicará la regulación del uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar. La medida quedó establecida mediante el Decreto 0326 de 2026, firmado por el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, y cobija a instituciones oficiales y privadas.

La norma establece que cada establecimiento deberá adaptar sus manuales de convivencia a las características de su comunidad educativa. Para hacerlo, los Consejos Directivos deberán concertar las reglas con padres de familia, estudiantes y demás actores, de manera que las disposiciones estén listas para 2027.

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La regulación permitirá utilizar dispositivos electrónicos cuando hagan parte de una actividad pedagógica previamente planeada - crédito manizales.gov.co

El concejal Hernando Marín, quien viene impulsando la discusión desde comienzos del 2026, señaló que el proceso se construyó junto con la Secretaría de Educación, después de varias mesas de trabajo y encuentros con expertos. Las instituciones definirán cómo manejarán el porte, la custodia o la prohibición de los equipos.

La regulación alcanza los niveles de educación inicial, básica y media y busca, según el decreto, proteger la concentración, el aprendizaje, la salud socioemocional y la convivencia presencial. El documento establece reglas sobre edades, propósitos y tiempos de uso.

“El presente Decreto tiene por objeto consolidar entornos de aprendizaje protegidos en las instituciones educativas oficiales y privadas de Manizales, a través de la regulación del uso de teléfonos móviles y dispositivos digitales, tanto en edades, propósitos y tiempos, procurando preservar la concentración, el aprendizaje reflexivo, la salud socioemocional y los espacios de convivencia presencial de los estudiantes mientras se encuentren en cumplimiento de la jornada escolar”, dicta el decreto.

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El concejal Hernando Marín impulsó la discusión sobre el uso de celulares en las instituciones educativas de Manizales -crédito hernandomarindj/Instagram
El concejal Hernando Marín impulsó la discusión sobre el uso de celulares en las instituciones educativas de Manizales -crédito hernandomarindj/Instagram

La decisión llega mientras en Colombia continúa la discusión por los resultados de las pruebas Pisa, especialmente en matemáticas y lectura. En ciencias hubo un ligero avance, aunque el resultado general continúa por debajo del de los países que encabezan estas mediciones internacionales. A este debate se suman estudios sobre los efectos del uso prolongado de pantallas durante etapas de desarrollo y los casos de ciberacoso escolar registrados en el país.

El decreto contempla excepciones. Los dispositivos podrán utilizarse como herramientas de accesibilidad para estudiantes con necesidades especiales o discapacidad, en casos respaldados por monitoreo médico certificado o ante emergencias y situaciones de seguridad. También podrán incorporarse a actividades pedagógicas cuando exista una planeación académica previa y su utilización esté contemplada dentro del currículo. La norma establece que esto no implica que las familias deban comprar o aportar equipos.

Marín puso como ejemplo a la institución educativa Bosques del Norte, donde, según contó, desde comienzos de año se aplica una regulación que incluso alcanza los descansos.

Además de los celulares la medida también aplicaría con relojes inteligentes y otros dispositivos tecnológicos de uso personal - Crédito Colprensa
La Secretaría de Educación evaluará en 2027 los efectos de la medida sobre el rendimiento académico, la atención, la convivencia y la salud mental de los estudiantes - crédito Colprensa

“Hay modelos exitosos que, incluso, se están aplicando aquí en la ciudad. En la institución educativa Bosques del Norte desde el inicio de este año están implementando la regulación de los celulares, incluso durante el descanso. Y en la socialización alumnos nos decían que ellos ven cómo están compartiendo más, interactuando más entre ellos, ya no acuden al celular para buscar una respuesta a determinadas preguntas, sino que se toman el tiempo de pensar buscando una respuesta. Es decir, aquí en esta institución educativa que sirve de modelo, los resultados son evidentes, muy positivos”, señaló el concejal Marín en la presentación del decreto.

El concejal reconoció que la implementación puede generar controversias, pero sostuvo que la regulación busca el bienestar de los menores y que sus criterios pueden extenderse al ámbito familiar.

“Aquí lo que importa realmente es un proceso de voluntad y que también se pueda replicar en los hogares. Dentro del decreto se invita a la corresponsabilidad para que los padres de familia también nos den una manito en ese aspecto, no solo con su ejemplo, sino también con enseñarles y educar al niño en qué momentos utilizar o no los celulares”, apuntó. Las reglas abarcan celulares, tablets y relojes inteligentes. La Secretaría de Educación hará seguimiento para que en enero de 2027 todas las instituciones hayan incorporado sus reglamentaciones.

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