De las calles al arte: el centro cultural de Tijuana que combate la violencia con rap, cocina y creatividad

El centro cultural comunitario apuesta por el arte y la creatividad para ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes en contextos de violencia

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En una ciudad fronteriza marcada por distintos desafíos sociales, recuperar los espacios comunitarios también puede convertirse en una estrategia para ofrecer nuevas oportunidades a las juventudes. En Tijuana, Baja California, la organización Tijuana Innovadora impulsó una iniciativa que apuesta por la cultura, la educación y la creatividad como alternativas frente a la violencia.

Se trata de Casa de las Ideas, un centro cultural comunitario ubicado en la colonia Camino Verde, un territorio que durante años ha cargado con un estigma relacionado con la inseguridad y la deserción escolar.

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De acuerdo con información de Tijuana Innovadora, organización fundada por José Galicot Behar, alrededor del 90% de los delitos en Tijuana involucran a jóvenes. En Camino Verde, además, se identificó un problema de abandono escolar: en promedio, los estudiantes dejaban las aulas desde el segundo grado de secundaria.

Ante este panorama, Casa de las Ideas surgió con el objetivo de acercar a niñas, niños y adolescentes a actividades educativas, artísticas y culturales que les permitan desarrollar habilidades, fortalecer su autoestima y encontrar otras formas de expresar sus emociones.

Más de 270 talleres y miles de personas beneficiadas

El proyecto se consolidó en 2015 dentro de un edificio multifuncional de 220 metros cuadrados. Desde entonces, el espacio ha albergado casi 270 talleres relacionados con más de 20 disciplinas y ha extendido sus actividades a 13 comunidades.

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Casa de las Ideas impulsa talleres de arte, rap, lectura y gastronomía como alternativas para prevenir la violencia entre jóvenes de Tijuana

Según los datos proporcionados por Tijuana Innovadora, Casa de las Ideas ha beneficiado directamente a 9 mil 170 personas, mientras que otras 45 mil 850 han sido alcanzadas de manera indirecta en polígonos considerados de alta exposición a factores de riesgo.

La propuesta no se limita a una sola expresión artística. Entre las actividades desarrolladas se encuentran talleres de cómic y manga, animación, radio, pódcast, doblaje, video documental, muralismo y batallas de rap.

El propósito es que los participantes encuentren en estas disciplinas herramientas para desarrollar su creatividad, canalizar emociones y fortalecer su pensamiento crítico.

El rap, por ejemplo, funciona como una vía para que los jóvenes puedan expresar experiencias y preocupaciones a través de la palabra, mientras que el muralismo y las artes visuales permiten convertir espacios y experiencias personales en manifestaciones creativas.

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La lectura también forma parte de la estrategia

La prevención también se aborda desde el fomento a la lectura. Casa de las Ideas participa en iniciativas como “Crece Leyendo”, mediante la cual se han organizado actividades de lectura en voz alta con la participación de figuras como Susana Alexander y Ofelia Medina.

El interés por fortalecer este hábito parte también de los desafíos que enfrenta México en materia de comprensión lectora.

El centro cultural comunitario apuesta por el arte y la creatividad para ofrecer nuevas oportunidades a jóvenes en contextos de violencia

De acuerdo con los datos señalados en la información proporcionada, cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años se encuentran por debajo del nivel básico en lectura, según los resultados de PISA 2025.

En este contexto, acercar los libros a las comunidades representa otra herramienta para ampliar las posibilidades educativas de niñas, niños y adolescentes.

Las actividades de lectura buscan involucrar también a las familias y generar espacios comunitarios alrededor de los libros, con la intención de que la cultura forme parte de la vida cotidiana en zonas donde existen diferentes factores de vulnerabilidad.

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Arte y capacitación para jóvenes en conflicto con la ley

La estrategia de prevención también alcanza a adolescentes privados de la libertad o que han tenido algún contacto con el sistema de justicia.

En este ámbito destacan programas como PsicoCreativo y Hope Truck, enfocados en brindar herramientas para la reconstrucción personal y la incorporación al mercado laboral.

PsicoCreativo ha atendido a más de 250 menores, mediante procesos que utilizan el arte como instrumento para trabajar en la reconstrucción de su identidad.

La propuesta parte de la posibilidad de utilizar la creatividad como una herramienta de expresión y acompañamiento para adolescentes que enfrentan circunstancias particularmente complejas.

Por su parte, Hope Truck apuesta por la capacitación gastronómica dirigida a adolescentes en conflicto con la ley o en situaciones de vulnerabilidad.

El objetivo es proporcionarles conocimientos que puedan convertirse en una alternativa de empleo una vez que concluyan su proceso de formación.

De acuerdo con los resultados reportados sobre el programa, 76% de sus egresados logró incorporarse al mercado laboral formal. Además, en cuatro generaciones se identificó solamente un caso de reincidencia.

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Una apuesta por cambiar el entorno desde la comunidad

La experiencia de Casa de las Ideas se desarrolla en un contexto nacional en el que la prevención de conductas delictivas entre adolescentes representa uno de los retos para las instituciones y comunidades.

Los resultados de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) 2026, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señalaron un incremento de 55.4% entre 2021 y 2024 en los casos de adolescentes imputados por la presunta comisión de un delito, considerando las carpetas de investigación iniciadas por fiscalías o procuradurías estatales.

Frente a este escenario, iniciativas comunitarias como Casa de las Ideas colocan la prevención en actividades que van desde una clase de dibujo o una batalla de rap hasta la lectura, la producción audiovisual y la capacitación para conseguir un empleo.

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En Tijuana, el proyecto plantea así una forma distinta de entender el orgullo por México: no solamente desde las celebraciones patrias, sino desde la recuperación de espacios, el fortalecimiento de las comunidades y la creación de oportunidades para las nuevas generaciones.