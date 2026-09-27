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Suprema Corte inicia en Monterrey la segunda etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta

El busca acercar al Poder Judicial de la Federación con la sociedad mediante la recepción de propuestas

El busca acercar al Poder Judicial de la Federación con la sociedad mediante la recepción de propuestas
La Casa de los Saberes Jurídicos reunió en Monterrey a 174 especialistas entre autoridades locales y personas juzgadoras federales. Crédito: X/@IfdpNL
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la segunda etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta este 27 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de fortalecer la relación entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y la sociedad, según un comunicado del Máximo Tribunal. El encuentro busca recoger propuestas para mejorar el acceso a la justicia.

Esta nueva fase concluirá el 30 de octubre y contempla actividades en Monterrey, Guadalajara, Durango, Acapulco, Mérida y Tuxtla Gutiérrez, informó la SCJN. El programa se sumó a la primera etapa realizada en Veracruz, Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Puebla.

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La Casa de los Saberes Jurídicos reunió en Monterrey a 174 especialistas del ámbito jurídico, entre personas juzgadoras federales y autoridades locales. Karina López Regalado, directora general de Atención y Participación Social de la SCJN, afirmó que el ejercicio busca escuchar quejas, inconformidades, sugerencias y propuestas para convertirlas en decisiones institucionales.

El busca acercar al Poder Judicial de la Federación con la sociedad mediante la recepción de propuestas
Karina López Regalado afirmó que el ejercicio busca canalizar quejas y sugerencias para convertirlas en decisiones institucionales. Crédito: X/@KarinaRegalado_

“Así entendemos los mandatos de los artículos 1 y 17 de nuestra Constitución, garantizar derechos, actuar con apertura y hacer del acceso a la justicia una realidad y no solo una promesa escrita. [...] La justicia no puede mejorar lo que no escucha, lo que no vive y lo que no siente”, dijo López Regalado.

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Las mesas de trabajo abordan temas de amparo, derecho mercantil, familiar, civil, administrativo, laboral y penal. Gerardo García Marroquín, director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Corte, señaló que los diálogos permiten recibir propuestas de actores jurídicos, políticos, sociales, culturales y educativos, conforme al Plan Estratégico 2025-2027.

Suprema Corte concluye en Puebla la primera etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta

El pleno del tribunal sesionó por primera vez fuera de la CDMX y emitió un fallo para corregir omisiones legislativas sobre derechos de los indígenas
El programa nacional promovido por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz reúne planteamientos para una impartición judicial cercana, accesible y transparente. Crédito: X/@SCJN Captura de pantalla.

La SCJN concluyó en Puebla la primera etapa de los Diálogos por la Justicia Abierta, una estrategia nacional impulsada por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz para reunir propuestas que fortalezcan una impartición de justicia cercana, accesible, transparente y con participación de la población.

El ciclo recorrió cinco estados: Querétaro, Quintana Roo, Oaxaca, Baja California y Puebla. En esas sedes participaron más de mil personas de barras y colegios de abogadas y abogados, academia, estudiantado, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de otros sectores relacionados con la impartición de justicia.

La jornada de Puebla incluyó cinco mesas de trabajo sobre justicia intercultural y acceso territorial para pueblos originarios; reforma procesal civil y familiar; juzgar con perspectivas de género, niñez, discapacidad y grupos en condición de vulnerabilidad; mecanismos alternativos para resolver controversias y justicia restaurativa, así como acceso efectivo a la justicia para personas migrantes e inmigrantes.

Esas propuestas surgidas de estos encuentros serán sistematizadas para fortalecer el acceso a la justicia desde las distintas realidades del país, de acuerdo con un comunicado de la SCJN del pasado 11 de julio.

Puebla cerró el primer recorrido nacional de los Diálogos

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
Las mesas de trabajo en Puebla abordaron temas de justicia intercultural, perspectiva de género y atención a personas migrantes. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

En representación de Aguilar Ortiz, la directora general de Atención y Participación Social de la SCJN, Karina López Regalado, sostuvo que las instituciones judiciales deben responder a los cambios mediante apertura y escucha.

“Son tiempos de cambio y la mejor respuesta de las instituciones de justicia no es el silencio ni la distancia, sino la apertura, porque escuchar no debilita, por el contrario, fortalece a la propia justicia, afirmó López Regalado.

El director general de la Unidad de Transparencia de la SCJN, Abraham Montes Magaña, planteó que la nueva gobernanza debe sustentarse en transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y gobierno digital, elementos que la Corte impulsa dentro de su modelo de justicia abierta.

Al encuentro asistieron Andrés Cuapio Reséndiz, director de Atención Ciudadana del Tribunal de Disciplina Judicial, en representación de su presidenta Celia Maya García, y Pedro Antonio Martínez Hernández, presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Puebla.

También participaron María Belinda Aguilar Díaz, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y Karla Michel Salas Sánchez, fiscal especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, quien acudió en representación de la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt.

La estrategia tuvo un ejercicio piloto en Xalapa

La ministra Lenia Batres Guadarrama encabezó los encuentros regionales para escuchar de forma directa las propuestas ciudadanas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM
La ministra Lenia Batres Guadarrama encabezó los encuentros regionales para escuchar de forma directa las propuestas ciudadanas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Antes del recorrido por las cinco entidades, la SCJN realizó en febrero un ejercicio piloto en Xalapa, Veracruz. En esa actividad participaron personas juzgadoras de los poderes judiciales federal y local, defensoras y defensores de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, además de integrantes de barras y colegios de abogadas y abogados.

Aguilar Ortiz inauguró la estrategia nacional en la sede de la Suprema Corte, con la participación de integrantes del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.

La ministra Lenia Batres Guadarrama y los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo encabezaron posteriormente los diálogos en las distintas sedes, donde escucharon directamente las propuestas de quienes participaron.

Señaló la SCJN que estas acciones buscan avanzar hacia una justicia pluricultural, humanista, ambiental y comprometida con los derechos humanos.

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