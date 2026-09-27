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Alemania: un autobús de turistas que iba al Oktoberfest volcó y dejó al menos dos muertos y 19 heridos

El vehículo viajaba desde Milán hacia Múnich para asistir al festival cuando salió de la A96 cerca de Buchloe, sin involucrar a otros rodados. Las causas permanecen bajo investigación judicial

El vehículo viajaba desde Milán hacia Múnich para el Oktoberfest cuando salió de la A96 cerca de Buchloe, sin involucrar a otros rodados (AP)
El vehículo viajaba desde Milán hacia Múnich para el Oktoberfest cuando salió de la A96 cerca de Buchloe, sin involucrar a otros rodados (AP)
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Un autobús con turistas filipinos volcó este domingo en la autopista A96 del sur de Alemania, dejando al menos dos muertos y 19 heridos, cuando el grupo se trasladaba a Múnich para asistir al Oktoberfest. El accidente ocurrió alrededor de las 05:41 (03:41 GMT) cerca de la localidad de Buchloe, en la región de Ostallgäu, próxima a la frontera con Austria, según informó Euronews.

El vehículo, que transportaba alrededor de 35 pasajeros y partió desde Milán, abandonó la ruta por la derecha sin involucrar a otros rodados, volcó y quedó sobre su lado derecho junto a una zanja, entre vegetación. Las imágenes del lugar mostraron el autobús sobre un costado mientras los equipos de rescate trabajaban en los alrededores. Los dos conductores resultaron ilesos.

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En las primeras horas, las autoridades no lograron establecer con claridad qué provocó que el vehículo abandonara la calzada. Las causas del choque permanecen bajo investigación y la fiscalía encargó una pericia técnica.

Seis evacuados en helicóptero y un herido en estado crítico

Una ambulancia y un camión de bomberos estacionados en una carretera mientras los servicios de emergencia despliegan su equipo
El cierre en ambos sentidos de la vía, que conecta Lindau con Múnich, se mantuvo mientras los equipos atendían a los ocupantes y el tránsito intenso era desviado en la zona (AP)

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia en el lugar. Martin Cornils, vocero de la Inspección de Policía de Tráfico de Fürstenfeldbruck, confirmó que seis personas fueron evacuadas en helicóptero hacia clínicas de urgencias de la zona, mientras que otras dos llegaron a hospitales en ambulancia. Uno de los heridos graves se encontraba en estado crítico, según precisó Euronews.

Otros 22 ocupantes recibieron atención en un punto de concentración de víctimas habilitado en el lugar, y varios fueron derivados a centros hospitalarios. La autopista permaneció cerrada en ambos sentidos durante las tareas de rescate, lo que generó demoras considerables en una vía de tránsito intenso. Los servicios de emergencia permanecieron en el lugar durante varias horas para asistir a todos los ocupantes del vehículo.

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El autobús partió de Milán contratado por una agencia de viajes

El vehículo pertenecía a una empresa italiana y fue contratado por una agencia turística para trasladar al grupo desde Italia hasta la capital bávara. Todos los pasajeros eran nacionales filipinos.

El Oktoberfest, que llevaba ocho días en marcha al momento del accidente, concentra cada año una afluencia masiva de visitantes internacionales en Múnich durante los meses de septiembre y octubre, y atrae a millones de turistas de todo el mundo.

El grupo, integrado íntegramente por ciudadanos filipinos, se dirigía a la capital bávara para asistir al Oktoberfest, que llevaba ocho días en marcha (REUTERS/Fariha Farooqui)
El grupo, integrado íntegramente por ciudadanos filipinos, se dirigía a la capital bávara para asistir al Oktoberfest, que llevaba ocho días en marcha (REUTERS/Fariha Farooqui)

“Un autobús turístico italiano con aproximadamente 35 personas a bordo, en su mayoría de origen filipino, se dirigía de Milán a Múnich para el Oktoberfest. El vehículo se salió de la carretera y volcó entre la vegetación de esta zona”, explicó Cornils en declaraciones recogidas por el portal de noticias.

El Consulado Filipino en Fráncfort coordina con las autoridades alemanas

El Consulado General de Filipinas en Fráncfort activó su protocolo de asistencia consular y tomó contacto con las autoridades alemanas para dar seguimiento a la situación de los afectados, según señaló Euronews. La misión diplomática trabaja para brindar apoyo a los heridos y a las familias de las víctimas. Hasta el momento, las autoridades filipinas no emitieron un comunicado oficial sobre el número definitivo de compatriotas fallecidos.

El accidente se produjo pocas semanas después de otro siniestro grave en la región: cinco personas murieron cuando un autobús turístico neerlandés se estrelló en el este de Suiza. Ese incidente reavivó el debate sobre la seguridad del transporte turístico en carretera durante eventos masivos europeos.

Los investigadores continúan trabajando para establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del vehículo en la A96, arteria clave que une Lindau con Múnich y que registra un tráfico especialmente intenso durante el período del Oktoberfest. La fiscalía de la zona aguarda el informe pericial antes de determinar si existen responsabilidades penales en el hecho.

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