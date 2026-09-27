Tráfico en CDMX HOY: calles cerradas por Sheinbaum en el Zócalo y alternativas

La agenda de la SSC-CDMX para este 27 de septiembre de 2026 contempla nueve concentraciones, dos rodadas motociclistas, nueve rodadas ciclistas, una rodada en patines y 15 eventos de esparcimiento. Las movilizaciones se concentran principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con demandas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, violencia de género, derechos indígenas, causas cannábicas, derechos animales y Palestina. En varios casos se prevén posibles afectaciones viales.