Tráfico en CDMX HOY: calles cerradas por Sheinbaum en el Zócalo y alternativas

La agenda de la SSC-CDMX para este 27 de septiembre de 2026 contempla nueve concentraciones, dos rodadas motociclistas, nueve rodadas ciclistas, una rodada en patines y 15 eventos de esparcimiento. Las movilizaciones se concentran principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con demandas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, violencia de género, derechos indígenas, causas cannábicas, derechos animales y Palestina. En varios casos se prevén posibles afectaciones viales.
13:03 hsHoy
Manifestaciones programadas
- Asociación de Militares en Activo, en la Honrosa Situación de Retiro y Civiles
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de la Defensa Nacional, Miguel Hidalgo.
- Motivo: Exigen justicia y la localización de civiles y uniformados desaparecidos.
- Colectiva “Hilos”
- Hora: 10:00
- Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Cuauhtémoc.
- Motivo: Proyecto contra la violencia de género, trata, feminicidios y desapariciones mediante el tejido.
- Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México
- Hora: 10:00
- Lugar: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, Benito Juárez.
- Motivo: Asamblea sobre el recibimiento de integrantes del EZLN en la “Gira por la Vida”.
- Fans del grupo “Camilo Séptimo”
- Hora: 11:00
- Lugar: Explanada de Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc.
- Motivo: Homenaje a un integrante del grupo y su familia.
- Antimonumenta “Vivas Nos Queremos”
- Hora: 12:00
- Lugar: Glorieta “La Joven de Amajac”, Cuauhtémoc.
- Motivo: Quinto aniversario de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.
- Plataforma 4:20
- Hora: 12:00
- Lugares: Monumento a la Madre; División del Norte y Cuauhtémoc; Gran Canal y Circuito Interior.
- Motivo: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.
- Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc.
- Motivo: Evento político-cultural para demandar espacios seguros para consumidoras de cannabis y recaudar alimento para perros y gatos.
- Firmas por Palestina MX
- Hora: 12:00
- Lugar: Hemiciclo a Juárez, Cuauhtémoc.
- Motivo: Campaña de firmas para pedir al Gobierno de México romper relaciones diplomáticas con Israel.
- Direct Action Everywhere Ciudad de México
- Hora: 13:00
- Lugar: Estación Zapata del Metro, Benito Juárez.
- Motivo: Pega de stickers para denunciar la explotación animal y exigir la liberación animal.