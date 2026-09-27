Tráfico en CDMX HOY: calles cerradas por Sheinbaum en el Zócalo y alternativas

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La agenda de la SSC-CDMX para este 27 de septiembre de 2026 contempla nueve concentraciones, dos rodadas motociclistas, nueve rodadas ciclistas, una rodada en patines y 15 eventos de esparcimiento. Las movilizaciones se concentran principalmente en Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, con demandas relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas, violencia de género, derechos indígenas, causas cannábicas, derechos animales y Palestina. En varios casos se prevén posibles afectaciones viales.

13:03 hsHoy

Manifestaciones programadas

  1. Asociación de Militares en Activo, en la Honrosa Situación de Retiro y Civiles
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Secretaría de la Defensa Nacional, Miguel Hidalgo.
    • Motivo: Exigen justicia y la localización de civiles y uniformados desaparecidos.
  2. Colectiva “Hilos”
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Cuauhtémoc.
    • Motivo: Proyecto contra la violencia de género, trata, feminicidios y desapariciones mediante el tejido.
  3. Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México
    • Hora: 10:00
    • Lugar: Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, Benito Juárez.
    • Motivo: Asamblea sobre el recibimiento de integrantes del EZLN en la “Gira por la Vida”.
  4. Fans del grupo “Camilo Séptimo”
    • Hora: 11:00
    • Lugar: Explanada de Palacio de Bellas Artes, Cuauhtémoc.
    • Motivo: Homenaje a un integrante del grupo y su familia.
  5. Antimonumenta “Vivas Nos Queremos”
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Glorieta “La Joven de Amajac”, Cuauhtémoc.
    • Motivo: Quinto aniversario de la Glorieta de las Mujeres que Luchan.
  6. Plataforma 4:20
    • Hora: 12:00
    • Lugares: Monumento a la Madre; División del Norte y Cuauhtémoc; Gran Canal y Circuito Interior.
    • Motivo: Recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.
  7. Colectiva “Hijas de la Cannabis”
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Plaza Tlaxcoaque, Cuauhtémoc.
    • Motivo: Evento político-cultural para demandar espacios seguros para consumidoras de cannabis y recaudar alimento para perros y gatos.
  8. Firmas por Palestina MX
    • Hora: 12:00
    • Lugar: Hemiciclo a Juárez, Cuauhtémoc.
    • Motivo: Campaña de firmas para pedir al Gobierno de México romper relaciones diplomáticas con Israel.
  9. Direct Action Everywhere Ciudad de México
    • Hora: 13:00
    • Lugar: Estación Zapata del Metro, Benito Juárez.
    • Motivo: Pega de stickers para denunciar la explotación animal y exigir la liberación animal.

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