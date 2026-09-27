Mundo

León XIV se reunió con víctimas de abusos sexuales clericales en Francia y prometió evitar que se produzcan más daños

Durante su visita a Lourdes, el Papa abordó uno de los principales desafíos que enfrenta la Iglesia Católica y destacó la necesidad de reforzar las medidas de prevención, protección y acompañamiento de quienes sufrieron abusos

El papa León XIV sostuvo un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales clericales en el santuario de Lourdes. (REUTERS/Stephane Mahe)
El papa León XIV sostuvo un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales clericales en el santuario de Lourdes. (REUTERS/Stephane Mahe)
Guardar

Durante la tercera jornada de su viaje a Francia, el papa León XIV sostuvo un encuentro privado con siete víctimas de abusos sexuales clericales en el santuario de Lourdes, adonde llegó como parte de la primera visita oficial de un pontífice al país en casi dos décadas. Entre los presentes se encontraba Jean-Marie Delbos, de 80 años, quien fue agredido cuando era alumno del internado de Notre-Dame de Betharram, una institución señalada por décadas de violencia física y sexual contra menores.

Cuando vio el estado en el que me encontraba, me tomó entre sus brazos”, relató Delbos a la prensa, al tiempo que reconoció haber perdido por completo la fe a raíz del abuso sufrido.

PUBLICIDAD

Fue un momento extraordinario”, agregó.

Según un comunicado difundido por la Santa Sede, León XIV agradeció a los sobrevivientes “por su doloroso testimonio” y “reafirmó su compromiso de hacer todo lo posible para garantizar que el daño que sufrieron no se repita para otros”. El texto agregó que el papa expresó también “su esperanza de poder trabajar juntos” en el proceso de reparación.

Uno de los participantes del encuentro, Jerome Guillement, quien ha escrito sobre el abuso que sufrió por parte de un sacerdote durante su adolescencia, destacó que el pontífice comprendió la dimensión estructural del problema dentro de la institución.

PUBLICIDAD

La Santa Sede ratificó el compromiso pontificio de evitar la repetición de las agresiones y trabajar en la reparación. (REUTERS/Stephane Mahe)
La Santa Sede ratificó el compromiso pontificio de evitar la repetición de las agresiones y trabajar en la reparación. (REUTERS/Stephane Mahe)

Desde su punto de vista, los perpetradores son individuos, pero lo que permite que esto continúe es la dimensión sistémica dentro de la institución”, explicó.

La magnitud del escándalo de abusos en la Iglesia francesa quedó documentada en una investigación independiente de 2021, que determinó que clérigos o laicos vinculados a la institución agredieron a aproximadamente 330.000 menores en Francia a lo largo de 70 años.

En un encuentro previo y también privado con obispos franceses, León XIV los instó a continuar con las reformas iniciadas en los últimos años.

Han enfrentado con determinación el doloroso flagelo del abuso de menores cometido por miembros del clero o dentro de un contexto eclesial”, señaló el pontífice, según el texto de su discurso distribuido a la prensa.

“Es importante perseverar en el camino que han emprendido”, añadió.

El obispo de Lourdes cubrió mosaicos vinculados a un sacerdote acusado de abusos

El pontífice pidió a los obispos de Francia que continúen las reformas institucionales frente al flagelo del abuso. (REUTERS/Remo Casilli)
El pontífice pidió a los obispos de Francia que continúen las reformas institucionales frente al flagelo del abuso. (REUTERS/Remo Casilli)

Como parte de los gestos vinculados a esta problemática, el obispo de Lourdes, Jean-Marc Micas, ordenó cubrir los mosaicos dorados que decoran la fachada y las puertas del santuario mariano, obra del sacerdote esloveno Marko Rupnik, señalado por varias religiosas por agresiones sexuales y psicológicas. En su lugar se instalaron paneles conmemorativos de la visita papal. Cinco víctimas del sacerdote calificaron la decisión como “muy fuerte y valiente” en una carta abierta enviada antes de la llegada del papa.

Ya en la noche de este domingo, León XIV participó de la tradicional procesión de las antorchas junto a decenas de miles de peregrinos que portaban velas en la explanada del santuario.

Doy gracias al Señor por poder, a mi vez, responder esta noche al llamamiento de nuestra Madre, convirtiéndome en peregrino entre los peregrinos”, expresó el pontífice al concluir el recorrido.

Decenas de miles de peregrinos acompañaron al pontífice en la tradicional procesión nocturna de las antorchas. (REUTERS/Remo Casilli)
Decenas de miles de peregrinos acompañaron al pontífice en la tradicional procesión nocturna de las antorchas. (REUTERS/Remo Casilli)

Durante la jornada, el papa también se refirió a la eutanasia, práctica legalizada en Francia en junio pasado para determinados adultos con enfermedades incurables.

Debemos rechazar la tentación de causar la muerte bajo la apariencia de una falsa compasión”, afirmó ante peregrinos enfermos.

“Lo que es legal no es necesariamente moral”, sostuvo.

La gira papal por Francia, que incluye a Lourdes como uno de los principales sitios de peregrinación católica del mundo, con unos tres millones de visitantes anuales, concluirá este lunes en la ciudad de Metz, cerca de la frontera con Alemania, donde el pontífice abordará temas vinculados a la paz en Europa.

Temas Relacionados

León XIVAbusos sexualesEutanasiaFranciaLourdesAbusos sexuales clericalesÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aleksandar Vucic renunció a la presidencia de Serbia para postularse como candidato a primer ministro

La dimisión será efectiva este lunes y la titular del Parlamento, Ana Brnabić, asumirá de forma interina. El país celebrará elecciones legislativas anticipadas el 25 de octubre y deberá convocar comicios presidenciales antes de que termine diciembre

Aleksandar Vucic renunció a la presidencia de Serbia para postularse como candidato a primer ministro

Subió 200 veces una torre para alcanzar la altura del Everest: el desafío de un joven de 19 años contra el cáncer infantil

Alan Zharikov realizó el reto en 23 horas y 50 minutos, mediante recorridos de ida y vuelta por Philippe-le-Bon en Francia

Subió 200 veces una torre para alcanzar la altura del Everest: el desafío de un joven de 19 años contra el cáncer infantil

El Ejército de Yemen redobló su ofensiva contra los hutíes: 756 operaciones en 72 horas y más de 2.300 rebeldes abatidos

Los ataques se extendieron por los principales frentes del país. Las autoridades también informaron la muerte de cuatro expertos iraníes vinculados al manejo de misiles y aeronaves no tripuladas

El Ejército de Yemen redobló su ofensiva contra los hutíes: 756 operaciones en 72 horas y más de 2.300 rebeldes abatidos

Miguel Masaisai, el ciclista congoleño que cruzaba África por la paz y murió tras un choque

El joven de 23 años había partido de Goma con la meta de recorrer unos 14.000 kilómetros hasta Marruecos para visibilizar el conflicto armado en el este de la República Democrática del Congo

Miguel Masaisai, el ciclista congoleño que cruzaba África por la paz y murió tras un choque

Alemania: un autobús de turistas que iba al Oktoberfest volcó y dejó al menos dos muertos y 19 heridos

El vehículo viajaba desde Milán hacia Múnich para asistir al festival cuando salió de la A96 cerca de Buchloe, sin involucrar a otros rodados. Las causas permanecen bajo investigación judicial

Alemania: un autobús de turistas que iba al Oktoberfest volcó y dejó al menos dos muertos y 19 heridos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Festival de Hadas y Duendes vuelve al Desierto de los Leones: fechas y cómo comprar boletos

Festival de Hadas y Duendes vuelve al Desierto de los Leones: fechas y cómo comprar boletos

Incendio en clínica de Barranquilla obligó a evacuar a 256 personas: pacientes agradecieron al cuerpo de bomberos

Depresión tropical Dieciocho-E se convierte en tormenta tropical Rachel | Clima en México en vivo hoy domingo 27 de septiembre

ONP Educa: Cómo afiliarse de forma voluntaria si se tiene un emprendimiento

Efemérides del 27 de septiembre: ¿Qué eventos se conmemoran hoy en Perú y que marcan la historia nacional?

DEPORTES

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

Los tres goles de Enner Valencia en 23 minutos que le dieron la clasificación a Boca ante Racing: “Es inolvidable”

Los mejores memes del triunfo agónico de Boca por la Copa Argentina: de Valencia en modo Palermo a la “Racingueada”

Tras la increíble remontada de Boca Juniors ante Racing, así quedó el cuadro de la Copa Argentina: su rival en las semifinales

Parecía que iba a marcar un récord mundial, pero se lesionó y ganó rengueando la Maratón de Berlín: la revelación que conmovió a todos

Boca logró una épica remontada, venció 3-2 a Racing y avanzó a las semifinales de la Copa Argentina

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

Sylvester Stallone revela el costo físico de convertirse en Rocky y Rambo: “Se convirtió en una obsesión”

La razón por la que Travis Kelce no acompañará a Taylor Swift en los MTV VMAs 2026

Alexander Ludwig reveló de qué manera consiguió su papel en “The White Lotus” mientras preparaba su debut como director

“Tengo un círculo de amigos muy pequeño, pero muy cercano”: Brad Pitt habló de vínculos, vulnerabilidad masculina y confianza

Jane Asher, la exprometida de Paul McCartney, reveló por qué no verá las nuevas películas de The Beatles