Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Las autoridades investigan el vínculo entre el cabecilla abatido de la Segunda Marquetalia y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Composición fotográfica: @AbelardoPTE; @MiguelUribeT / X

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El abatimiento de alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes políticos y funcionarios del Gobierno colombiano. La reacción central fue el reclamo de que se esclarezca la presunta participación del jefe disidente en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, mientras las autoridades mantienen verificaciones sobre su vínculo con el crimen.

La operación se realizó en la vereda El Cadillo, área rural de Tello, en el departamento de Huila. Según la información oficial, participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. El procedimiento dejó además tres capturados y la incautación de armamento.

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Las reacciones siguieron un mismo eje: el reconocimiento a la fuerza pública y la exigencia de avanzar en la identificación de todos los responsables del asesinato del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá.

El padre de Miguel Uribe pidió conocer quién ordenó el crimen

Miguel Uribe Londoño exigió conocer la identidad de la persona que ordenó la muerte de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel / X

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, calificó el resultado militar como una señal de recuperación de la seguridad y dirigió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

“Presidente, lo felicito por cumplir los compromisos hechos con el pueblo colombiano. Continúe con su propósito de que el mundo pueda saber quién dio la orden de matar a mi hijo Miguel”, escribió Uribe Londoño en sus redes sociales.

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El padre del dirigente asesinado agradeció a los uniformados que participaron en el operativo. También planteó acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro y contra el entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Uribe Londoño afirmó que el país atraviesa un momento de “valiente recuperación de la seguridad”, a partir de las acciones contra grupos armados ilegales.

De la Espriella afirmó que el operativo busca hacer justicia por Miguel Uribe

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la fuerza pública mantendrá las acciones contra alias Iván Márquez - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El jefe de Estado divulgó el resultado de la operación y señaló que alias Robinson Gutiérrez estaba relacionado con el crimen de Miguel Uribe Turbay. Aclaró, de todos modos, que se trataba de información preliminar y que las verificaciones seguían en curso.

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“Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias Robinson Gutiérrez dado de baja, tres capturados y armamento incautado”, escribió el mandatario.

De La Espriella agregó que el Gobierno continuará las acciones contra la Segunda Marquetalia y lanzó un mensaje contra Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, uno de los jefes de esa disidencia. “Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez”, sostuvo.

De acuerdo con el presidente, Robinson Gutiérrez dirigía extorsiones y amenazas contra comunidades campesinas, participaba en el reclutamiento de menores y promovía acciones armadas contra civiles y miembros de la fuerza pública en Huila y Caquetá.

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Álvaro Uribe destacó el impacto del golpe contra la Segunda Marquetalia

El expresidente felicitó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas por el operativo en Tello, Huila, y señaló que el cabecilla abatido habría estado relacionado con el asesinato del senador - crédito X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció desde Medellín durante una actividad del Centro Democrático. Felicitó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas por la operación en Tello, que, según dijo, puede tener efectos en la seguridad del sur del país.

“Felicitamos al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas de Colombia por esta nueva acción de seguridad que le va a devolver mucha tranquilidad al departamento del Huila y es otro paso para devolverle la tranquilidad a toda Colombia”, expresó.

Uribe Vélez también se refirió a la información que relaciona al cabecilla muerto con el homicidio de Miguel Uribe Turbay. “Aquí también hay un motivo adicional. Está la información de que esta persona dada de baja habría tenido que ver con el asesinato de nuestro gran líder Miguel Uribe Turbay”, señaló.

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El exmandatario presentó el hecho como un resultado relevante dentro de la ofensiva estatal contra las estructuras armadas que operan en varias zonas de Huila y Caquetá.

El ministro de Defensa resaltó la coordinación entre las fuerzas

El ministro de Defensa, Jorge Mora, resaltó la labor coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - crédito @generaljmora / X

El ministro de Defensa, Jorge Mora, atribuyó el resultado a la coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En un mensaje difundido en X, afirmó que la neutralización del jefe disidente demuestra la capacidad operativa de las instituciones de seguridad.

“Un gran trabajo profesional y coordinado de nuestras Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional en esta operación contra la estructura Teófilo Forero”, escribió Mora. Además, expresó su reconocimiento a los soldados y policías que participaron en el despliegue. “Seguiremos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad en el territorio nacional”, añadió el ministro.

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Rodrigo Lara vinculó el operativo con la seguridad en Huila y Caquetá

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que alias Robinson Gutiérrez dirigía extorsiones a comunidades en Huila y Caquetá - crédito @Rodrigo_Lara_ / X

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que la operación tendrá efectos sobre las comunidades de Huila y Caquetá, departamentos donde, según las autoridades, “Robinson Gutiérrez” tenía influencia a través de la estructura Teófilo Forero Castro.

“Respiran más tranquilos los habitantes de Huila y Caquetá con la neutralización de alias Robinson Gutiérrez, peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia, experto en extorsión y parte del esquema criminal que asesinó a Miguel Uribe”, manifestó.

Lara felicitó a la fuerza pública, al ministro de Defensa y al presidente De la Espriella. El ministro sostuvo que la directriz del Gobierno apunta a desarticular las estructuras que cometen extorsiones, amenazas y ataques en regiones afectadas por el conflicto armado.

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Juan Manuel Galán exigió esclarecer toda la verdad sobre el asesinato

El presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, afirmó que la afectación a las finanzas de grupos ilegales permite recuperar la seguridad - crédito @juanmanuelgalan / X

El presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, respaldó el operativo y destacó la importancia de afectar los recursos económicos de los grupos ilegales.

“Golpear las finanzas de las estructuras criminales es la ruta para recuperar la seguridad”, señaló el dirigente político. Para Galán, la acción en Tello mostró que “la inteligencia y la coordinación dan resultados”.

El dirigente pidió que la muerte de Robinson Gutiérrez permita avanzar en el esclarecimiento del asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Ahora, que se conozca toda la verdad sobre Miguel Uribe y que los responsables respondan por él y por todas sus víctimas”, afirmó.

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