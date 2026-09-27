Colombia

Políticos reaccionaron a la muerte de alias Robinson Gutiérrez y pidieron que se avance en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La baja del jefe financiero de la Teófilo Forero provocó pronunciamientos de Miguel Uribe Londoño, Álvaro Uribe Vélez y miembros de la esfera política del país sobre el homicidio del exprecandidato

Las autoridades investigan el vínculo entre el cabecilla abatido de la Segunda Marquetalia y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Composición fotográfica: @AbelardoPTE; @MiguelUribeT / X
Las autoridades investigan el vínculo entre el cabecilla abatido de la Segunda Marquetalia y el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay - crédito Composición fotográfica: @AbelardoPTE; @MiguelUribeT / X
Guardar

El abatimiento de alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro de la Segunda Marquetalia, provocó una serie de pronunciamientos de dirigentes políticos y funcionarios del Gobierno colombiano. La reacción central fue el reclamo de que se esclarezca la presunta participación del jefe disidente en el asesinato de Miguel Uribe Turbay, mientras las autoridades mantienen verificaciones sobre su vínculo con el crimen.

La operación se realizó en la vereda El Cadillo, área rural de Tello, en el departamento de Huila. Según la información oficial, participaron el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. El procedimiento dejó además tres capturados y la incautación de armamento.

PUBLICIDAD

Las reacciones siguieron un mismo eje: el reconocimiento a la fuerza pública y la exigencia de avanzar en la identificación de todos los responsables del asesinato del senador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá.

El padre de Miguel Uribe pidió conocer quién ordenó el crimen

Miguel Uribe Londoño exigió conocer la identidad de la persona que ordenó la muerte de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel / X
Miguel Uribe Londoño exigió conocer la identidad de la persona que ordenó la muerte de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito @migueluribel / X

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, calificó el resultado militar como una señal de recuperación de la seguridad y dirigió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

“Presidente, lo felicito por cumplir los compromisos hechos con el pueblo colombiano. Continúe con su propósito de que el mundo pueda saber quién dio la orden de matar a mi hijo Miguel”, escribió Uribe Londoño en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

El padre del dirigente asesinado agradeció a los uniformados que participaron en el operativo. También planteó acusaciones contra el expresidente Gustavo Petro y contra el entonces director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Uribe Londoño afirmó que el país atraviesa un momento de “valiente recuperación de la seguridad”, a partir de las acciones contra grupos armados ilegales.

De la Espriella afirmó que el operativo busca hacer justicia por Miguel Uribe

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la fuerza pública mantendrá las acciones contra alias Iván Márquez - crédito @ABDELAESPRIELLA / X
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la fuerza pública mantendrá las acciones contra alias Iván Márquez - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

El jefe de Estado divulgó el resultado de la operación y señaló que alias Robinson Gutiérrez estaba relacionado con el crimen de Miguel Uribe Turbay. Aclaró, de todos modos, que se trataba de información preliminar y que las verificaciones seguían en curso.

“Le estamos haciendo justicia a Miguel Uribe Turbay. Este es el resultado de la operación en Tello, Huila: alias Robinson Gutiérrez dado de baja, tres capturados y armamento incautado”, escribió el mandatario.

De La Espriella agregó que el Gobierno continuará las acciones contra la Segunda Marquetalia y lanzó un mensaje contra Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, uno de los jefes de esa disidencia. “Vamos por el jefe de la banda: Iván Márquez”, sostuvo.

De acuerdo con el presidente, Robinson Gutiérrez dirigía extorsiones y amenazas contra comunidades campesinas, participaba en el reclutamiento de menores y promovía acciones armadas contra civiles y miembros de la fuerza pública en Huila y Caquetá.

Álvaro Uribe destacó el impacto del golpe contra la Segunda Marquetalia

El expresidente felicitó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas por el operativo en Tello, Huila, y señaló que el cabecilla abatido habría estado relacionado con el asesinato del senador - crédito X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció desde Medellín durante una actividad del Centro Democrático. Felicitó al Gobierno y a las Fuerzas Armadas por la operación en Tello, que, según dijo, puede tener efectos en la seguridad del sur del país.

“Felicitamos al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas de Colombia por esta nueva acción de seguridad que le va a devolver mucha tranquilidad al departamento del Huila y es otro paso para devolverle la tranquilidad a toda Colombia”, expresó.

Uribe Vélez también se refirió a la información que relaciona al cabecilla muerto con el homicidio de Miguel Uribe Turbay. “Aquí también hay un motivo adicional. Está la información de que esta persona dada de baja habría tenido que ver con el asesinato de nuestro gran líder Miguel Uribe Turbay”, señaló.

El exmandatario presentó el hecho como un resultado relevante dentro de la ofensiva estatal contra las estructuras armadas que operan en varias zonas de Huila y Caquetá.

El ministro de Defensa resaltó la coordinación entre las fuerzas

El ministro de Defensa, Jorge Mora, resaltó la labor coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - crédito @generaljmora / X
El ministro de Defensa, Jorge Mora, resaltó la labor coordinada entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional - crédito @generaljmora / X

El ministro de Defensa, Jorge Mora, atribuyó el resultado a la coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En un mensaje difundido en X, afirmó que la neutralización del jefe disidente demuestra la capacidad operativa de las instituciones de seguridad.

“Un gran trabajo profesional y coordinado de nuestras Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional en esta operación contra la estructura Teófilo Forero”, escribió Mora. Además, expresó su reconocimiento a los soldados y policías que participaron en el despliegue. “Seguiremos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad en el territorio nacional”, añadió el ministro.

Rodrigo Lara vinculó el operativo con la seguridad en Huila y Caquetá

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que alias Robinson Gutiérrez dirigía extorsiones a comunidades en Huila y Caquetá - crédito @Rodrigo_Lara_ / X
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, señaló que alias Robinson Gutiérrez dirigía extorsiones a comunidades en Huila y Caquetá - crédito @Rodrigo_Lara_ / X

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que la operación tendrá efectos sobre las comunidades de Huila y Caquetá, departamentos donde, según las autoridades, “Robinson Gutiérrez” tenía influencia a través de la estructura Teófilo Forero Castro.

“Respiran más tranquilos los habitantes de Huila y Caquetá con la neutralización de alias Robinson Gutiérrez, peligroso cabecilla de la Segunda Marquetalia, experto en extorsión y parte del esquema criminal que asesinó a Miguel Uribe”, manifestó.

Lara felicitó a la fuerza pública, al ministro de Defensa y al presidente De la Espriella. El ministro sostuvo que la directriz del Gobierno apunta a desarticular las estructuras que cometen extorsiones, amenazas y ataques en regiones afectadas por el conflicto armado.

Juan Manuel Galán exigió esclarecer toda la verdad sobre el asesinato

El presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, afirmó que la afectación a las finanzas de grupos ilegales permite recuperar la seguridad - crédito @juanmanuelgalan / X
El presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, afirmó que la afectación a las finanzas de grupos ilegales permite recuperar la seguridad - crédito @juanmanuelgalan / X

El presidente del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, respaldó el operativo y destacó la importancia de afectar los recursos económicos de los grupos ilegales.

“Golpear las finanzas de las estructuras criminales es la ruta para recuperar la seguridad”, señaló el dirigente político. Para Galán, la acción en Tello mostró que “la inteligencia y la coordinación dan resultados”.

El dirigente pidió que la muerte de Robinson Gutiérrez permita avanzar en el esclarecimiento del asesinato de Miguel Uribe Turbay. “Ahora, que se conozca toda la verdad sobre Miguel Uribe y que los responsables respondan por él y por todas sus víctimas”, afirmó.

Temas Relacionados

Segunda MarquetaliaMiguel Uribe TurbayHuilaAlias Robinson GutiérrezColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

La Tricolor igualó 1-1 con el equipo mexicano, en el primer partido después del Mundial 2026

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Sinuano Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre: ganadores del último sorteo

Como todos los domingo, este tradicional sorteo colombiano, difundió la combinación ganadora del primer juego del día

Sinuano Día resultados de hoy domingo 27 de septiembre: ganadores del último sorteo

Ejército denunció que las disidencias se llevaron el cuerpo de un soldado en El Tambo: “Estas conductas constituyen crímenes de guerra”

La institución militar afirmó que la estructura Carlos Patiño sacó los restos del soldado Idel José Torres Herrera tras los combates rurales registrados el 27 de septiembre en Cauca, donde opera ese grupo armado

Ejército denunció que las disidencias se llevaron el cuerpo de un soldado en El Tambo: “Estas conductas constituyen crímenes de guerra”

Puente de la Avenida Primero de Mayo con Carrera 68 cerrará por obras del Metro: anuncian cambios en movilidad desde el 28 de septiembre

La restricción total permitirá levantar la séptima estación de la primera línea, incluida la instalación de plataformas, cubiertas y conexiones peatonales de acceso

Puente de la Avenida Primero de Mayo con Carrera 68 cerrará por obras del Metro: anuncian cambios en movilidad desde el 28 de septiembre

Judicializan a hombre señalado por el feminicidio de su prima en Huila: la habría atacado al resistirse a abuso sexual

El feminicidio ocurrió en la vivienda de la víctima y cinco años después se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos en la que el procesado no aceptó su responsabilidad, causando indignación entre los familiares de la afectada

Judicializan a hombre señalado por el feminicidio de su prima en Huila: la habría atacado al resistirse a abuso sexual
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

ENTRETENIMIENTO

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

El debate en las nominaciones de los Latin Grammy 2026: polémicas y preguntas de cara al futuro

Este fue el lujoso regalo que Jhonny Rivera entregó a su hermana como “endulzada” por juego de amigo secreto

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta

El influencer MrStivenTc fue denunciado penalmente por presunto abuso sexual contra una menor de edad

Juan Pablo Raba relató su mala experiencia con el botox y sus implicaciones en la actuación: “Última vez”

Deportes

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama aseguró que esperaba más de la selección Colombia ante México: también halagó un aspecto ofensivo

Junior de Barranquilla informó cuánto tiempo estará por fuera de las canchas el arquero Mauro Silvera: “Presentó un trauma craneofacial”

Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador”

El futbolista Johan Mojica aprovechó para conocer a Shakira, tras no ser convocado a la selección Colombia: hizo la “Caminata de la Loba” y le regaló su camiseta