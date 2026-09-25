Cómo funciona el danshari, el método japonés para ordenar la casa y eliminar lo innecesario

El término Danshari combina tres conceptos centrados en rechazar lo innecesario, desechar lo inservible y romper la dependencia de los objetos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El danshari es una práctica japonesa de desapego material que propone actuar antes de que la acumulación se convierta en desorden en el hogar. Su premisa consiste en rechazar lo innecesario, retirar los objetos que ya no cumplen una función y revisar el vínculo emocional con las pertenencias.

Desarrollada por la autora Hideko Yamashita, esta filosofía plantea que ordenar la casa no equivale solo a redistribuir objetos. Implica revisar los hábitos de consumo, los criterios de compra y las razones por las que ciertos artículos permanecen en el hogar aun cuando han perdido utilidad.

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El concepto reúne tres nociones: dan, que refiere a cortar o rechazar; sha, vinculada a desechar; y ri, entendida como separación o desapego. La secuencia propone limitar el ingreso de nuevas pertenencias, evaluar las ya acumuladas y reducir la influencia de las compras impulsivas en la organización de los espacios.

A diferencia de los sistemas centrados en cajas, estantes o categorías de almacenamiento, el método danshari pone el foco en la decisión previa. La cuestión no es solo dónde guardar un objeto, sino si responde a una necesidad actual y si tiene sentido conservarlo.

La primera regla: evitar que el desorden entre al hogar

El primer componente, dan, consiste en no incorporar artículos que no respondan a una necesidad concreta del presente. Desde esta perspectiva, una oferta, un regalo, una compra impulsiva o una adquisición “por si acaso” requieren una evaluación antes de ingresar al hogar.

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El principio denominado dan exige evaluar el uso real de una compra o regalo antes de permitir su ingreso a la vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica cuestiona la acumulación preventiva. Un objeto puede tener una utilidad hipotética y, aun así, no ser apropiado para la vida actual de quien lo posee. El enfoque propone valorar el espacio disponible y el uso real, en lugar de decidir en función de una posible necesidad futura.

El danshari es una forma de liberarse del apego a las cosas y sostiene que, al dejar ir lo que no se necesita, resulta más sencillo identificar aquello que sí conserva valor personal o funcional.

Este criterio puede aplicarse en compras domésticas frecuentes: utensilios duplicados, prendas que no se ajustan a las rutinas actuales, productos de limpieza repetidos o elementos decorativos adquiridos sin un lugar definido. La intención no es prohibir las compras, sino incorporar una pausa antes de realizarlas.

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Desechar implica evaluar el uso presente y no el precio pagado

La segunda parte, sha, aborda los objetos que ya están dentro de la vivienda. En este punto, la propuesta es desprenderse de lo que dejó de cumplir una función concreta, aunque haya costado dinero, esté en buen estado o mantenga una carga afectiva.

Uno de los obstáculos habituales es el llamado costo hundido: conservar algo porque se pagó por ello, pese a que no se use. El gasto ya ocurrió y retener el artículo no recupera ese dinero. En cambio, puede prolongar la falta de espacio y convertir armarios, cajones o superficies en depósitos de objetos sin función.

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La etapa de descarte busca superar la trampa del costo hundido para eliminar elementos que carecen de función en el presente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación no obliga a eliminar recuerdos o pertenencias de valor familiar. El criterio es distinguir entre un objeto que se conserva de forma deliberada y uno que permanece únicamente por culpa, compromiso o indecisión. El método invita a decidir desde las necesidades del presente, no desde una versión pasada de la persona ni desde una expectativa futura que tal vez no llegue.

Para iniciar el proceso, conviene elegir un espacio limitado y de uso frecuente, como un cajón de cocina, un estante de despensa, el botiquín o un armario de ropa blanca. Comenzar por toda la casa puede volver la tarea inabarcable y favorecer el abandono. Un área pequeña permite detectar duplicados, productos vencidos y artículos que llevan años sin tocarse.

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El desapego busca que las compras no dirijan la vida doméstica

El tercer principio, ri, plantea una separación gradual de la dependencia respecto de las posesiones. No significa vivir con el menor número posible de objetos ni adoptar una estética determinada. Se trata de reducir la idea de que adquirir, conservar o almacenar más cosas ofrece una solución automática al malestar o a la falta de organización.

En un análisis académico sobre este fenómeno, el danshari se describe como una práctica inspirada en conceptos de yoga vinculados al control, el descarte y el desapego. La autora del método comenzó a desarrollar estas ideas alrededor de 2000 y publicó un libro sobre el tema en Japón en 2009.

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Hideko Yamashita impartía seminarios sobre su método en Japón con anterioridad a la difusión global del sistema de Marie Kondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia con otros métodos de orden se aprecia en la pregunta principal. Mientras algunos sistemas invitan a clasificar lo que se tiene y decidir qué conservar, el danshari observa la relación entre la persona y el objeto. El análisis pasa por determinar si la pertenencia es útil ahora, si ocupa un espacio que hace falta y por qué resulta difícil desprenderse de ella.

La autora Marie Kondo, popularizada a nivel internacional por su método KonMari, suele asociarse con la decisión de conservar aquello que genera alegría. Yamashita plantea un marco más amplio, centrado en el desapego y en las razones que llevan a acumular. The New York Times señaló que Yamashita organizaba seminarios sobre Danshari en Japón antes de la proyección global del método KonMari.

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Quienes quieran probar el método pueden empezar con una regla sencilla: antes de llevar algo nuevo a casa, preguntarse si tiene un uso definido, si existe un objeto equivalente y si habría espacio para guardarlo. Esta instancia se relaciona con dan y puede prevenir parte de la acumulación sin necesidad de una limpieza extensa.

Después, la revisión de artículos ya guardados puede hacerse por sectores. Una alternativa es apartar lo que no se usó durante varios años y decidir si conviene donar, reciclar, vender o desechar cada pieza según su estado. Los documentos personales, medicamentos, residuos electrónicos y materiales sensibles exigen circuitos de descarte específicos.

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El hábito requiere continuidad. Una mesa de comedor, por ejemplo, puede recuperar su función cuando deja de recibir correspondencia, bolsas o dispositivos sin uso; un escritorio puede servir mejor al trabajo cuando no conserva papeles que ya no se consultan.