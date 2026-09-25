Familia de Donovan Balanta y su abogado defensor, realizaron plantón en el búnker de la Fiscalía: protestan por presunto abuso policial en operativo

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Una movilización se llevó a cabo la mañana del viernes 25 de septiembre hacia el búnker de la Fiscalía General de la Nación, ubicado en Fontibón (occidente de Bogotá) por parte de los allegados y el abogado que representa a los familiares de Donovan Balanta Paz se desarrolló pasadas las 9:00 a. m., y como una forma de protesta pacífica debido al procedimiento policial que terminó con la muerte del hombre de 34 años, detenido en el sector de Caracolí (Ciudad Bolívar, sur de la capital), pero que resultó sin signos vitales en el hospital cardiovascular del vecino municipio de Soacha.

“Hoy, la tierra reclamará el cuerpo de Donovan. Familiares y allegados lo despiden a esta hora en el cementerio Jardines del Apogeo”, señaló el jurista y exprecandidato presidencial Alí Bantú Ashanti.

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“Si el Estado nos la niega, como siempre, la exigiremos hasta lograrla”, comentó en un primer mensaje desde su cuenta de X el abogado.

En una segunda publicación, el defensor de la familia de Balanta hizo un llamado a “todo el pueblo afro a las calles a demandar justicia para Donovan”.

@bantuashanti/X

El expresidente Gustavo Petro compartió un nuevo video sobre el presunto abuso policial contra Donovan Balanta Paz, de 34 años, ocurrido el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Las imágenes muestran a varios uniformados agrediéndolo cuando ya estaba reducido en el suelo.

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El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy pidió una investigación y afirmó que el hombre fue víctima de abuso policial y racismo.

Según el congresista, los agentes lo discriminaron por su color de piel, le quitaron los zapatos, lo arrastraron y le aplicaron una descarga eléctrica hasta dejarlo inconsciente.

El video fue difundido por el medio regional Canal 91+ y compartido por Petro con una invitación a ver el informe para “romper la Matrix de la mentira”.

En la grabación, el periodista Hollman Morris señaló que los policías insultaron a Balanta y le pegaron con los cascos cuando ya estaba inmovilizado.

El informe también sostiene que los uniformados le quitaron los zapatos, le aplicaron una descarga eléctrica y después lo subieron a una patrulla. Horas más tarde, según la grabación, apareció en un hospital sin signos vitales.

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