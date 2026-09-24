Tras el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, aerolíneas de Irán debieron suspender vuelos

Las aerolíneas iraníes suspendieron varios vuelos internacionales tras el anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos. (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

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Aerolíneas iraníes cancelaron varios vuelos internacionales este miércoles luego de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra el sector de la aviación de Irán, en medio de una ofensiva diplomática y económica que también sumó este miércoles nuevas medidas de Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Canadá contra Teherán.

Un agente de viajes en Teherán dijo a la agencia AFP que los vuelos hacia Bagdad, Mascate, Catar, Georgia y Azerbaiyán fueron suspendidos, aunque otras rutas, entre ellas las que tienen como destino China, seguían disponibles. La medida responde al anuncio realizado el lunes por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien informó que a partir de este miércoles las aerolíneas iraníes quedarían vedadas en el extranjero.

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Estados Unidos endurece las sanciones a la aviación iraní

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán amenazó con cortar los vuelos hacia su territorio a los países vecinos que colaboren con Washington. (Al Masirah TV/Handout via REUTERS)

Según lo dispuesto por Washington, si un vuelo iraní aterriza en otro país, quedará prohibido suministrarle combustible, prestarle servicios operativos o vender pasajes de esa aerolínea. Estados Unidos advirtió, además, que las empresas que violen estas restricciones quedarán fuera de su sistema financiero.

La medida se enmarca en la presión económica que Washington despliega como parte de la guerra contra Irán. En las últimas semanas, el Tesoro estadounidense había lanzado lo que Bessent definió como un “asalto económico” para aislar la economía iraní y forzar a Teherán a negociar.

Desde Teherán, el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, advirtió a los países vecinos que no cooperen con las sanciones estadounidenses. En una entrevista con la televisión estatal, declaró: “Si un país coopera con Estados Unidos o se embarca en aventuras junto a él, sus aeropuertos ya no podrán operar vuelos” con destino a Irán.

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Las nuevas restricciones sobre la aviación se suman a un bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos iraníes ya vigente. El objetivo declarado de la administración de Donald Trump es forzar a Teherán a suscribir un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente, que ya provocó el cierre del estrecho de Ormuz y afectó los mercados globales de energía.

Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido apuntan al Bank Melli

Un hombre utiliza un cajero automático del Bank Melli Iran frente a una sucursal bancaria en Teherán, Irán. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS.

El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (UAE) anunció este miércoles sanciones contra la entidad bancaria iraní Bank Melli Iran, a la que prohibió operar en su territorio por presuntas infracciones de la legislación nacional sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias WAM precisó: “Se ha decidido prohibir a todas las sucursales del Bank Melli Iran que operan en EAU realizar cualquier transacción financiera hacia y desde Irán, incluidas la financiación comercial y las transferencias de fondos”.

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La decisión forma parte de una serie de “medidas coercitivas estrictas” adoptadas tras una investigación que concluyó que la entidad incurrió en infracciones relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, según el comunicado. El Banco Central emiratí enmarcó la sanción como parte de sus esfuerzos por “salvaguardar la solidez e integridad” de su sistema financiero.

La medida emiratí llega semanas después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense sancionara, a finales de agosto, al director de la sucursal del Bank Melli en Dubái, el ciudadano iraní Reza Mohamad Taeedi, acusado de facilitar transacciones de miles de millones de dólares a través de cuentas de la Guardia Revolucionaria iraní.

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El Ministro de Hacienda británico, John Healey. Betty Laura Zapata/Pool vía REUTERS

Reino Unido, por su parte, también endureció este miércoles las sanciones contra bancos iraníes como parte de la campaña de presión económica liderada por Estados Unidos. El Tesoro británico rechazará automáticamente las nuevas solicitudes de licencia presentadas por los bancos designados que operan en el país, informaron funcionarios del organismo a Bloomberg.

El canciller del Erario británico, John Healey, decidió además no renovar una licencia general vigente que cubre a bancos iraníes cuando esta expire el mes próximo, según los mismos funcionarios. Los bancos afectados son Bank Sepah, Melli Bank plc, Bank Saderat, Persia International Bank y Bank Tejarat.

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Hasta ahora, un número reducido de bancos iraníes designados tenía permitido realizar actividades operativas limitadas en el Reino Unido bajo licencias otorgadas por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras británica, incluido el pago de personal de seguridad y costos edilicios. Con la medida anunciada este miércoles, esas entidades podrán seguir solicitando licencias, pero la respuesta por defecto será el rechazo, salvo razones de peso o circunstancias excepcionales.

El propio Reino Unido reconoció las limitaciones de la estrategia de sanciones: Irán ya está fuertemente sancionado por Estados Unidos y sus aliados, lo que deja un margen reducido para nuevas medidas. Según Bloomberg, cualquier campaña con impacto real debería alcanzar a China, principal comprador del petróleo iraní, aunque esa opción implica riesgo de represalias y consecuencias económicas globales. El Reino Unido respaldó públicamente la campaña de Bessent y, a principios de este mes, había anunciado el refuerzo de sus sanciones contra Irán, país contra el que ya impuso más de 240 medidas en los últimos dos años, de acuerdo con Bloomberg.

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Canadá sanciona a funcionarios iraníes por represión digital

El Gobierno de Canadá anunció este miércoles sanciones contra cinco altos cargos iraníes y cinco organismos estatales, a los que acusó de participar en la “represión digital” y otras violaciones de derechos humanos. La ministra de Exteriores, Anita Anand, sostuvo en un comunicado: “Estas personas y entidades han contribuido a los esfuerzos de Irán por reprimir la disidencia y restringir las libertades fundamentales de la población iraní, entre otras cosas mediante la vigilancia digital, la censura, la violencia ilegal, la detención arbitraria y la intimidación”.

La canciller canadiense denunció que las autoridades iraníes continúan “controlando el flujo de información” y restringiendo libertades mediante el desarrollo de “infraestructuras cibernéticas” destinadas a “vigilar y perseguir” a quienes manifiestan diferencias con Teherán.

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Anand defendió las medidas como parte de los esfuerzos de Canadá y otros países “afines” para aumentar la presión sobre Irán, al que responsabilizó de un “persistente desprecio de los Derechos Humanos”.