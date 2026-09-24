México

‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel rumbo a su gira 2027

El atacante mexicano difundió una solicitud oficial en video con examen de canciones, fotos y antecedentes deportivos para ser el fan principal de la gira programada para 2027

La propuesta formal incluyó un expediente de méritos, un examen de conocimientos musicales y una lista de habilidades que van desde la experiencia deportiva hasta la resistencia a las críticas en redes sociales. IG: ch14_

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El futbolista Javier ‘Chicharito’ Hernández publicó una postulación digital para ser el fan principal de Luis Miguel antes del inicio de su gira en 2027.

La propuesta formal incluyó un expediente de méritos, un examen de conocimientos musicales y una lista de habilidades que van desde la experiencia deportiva hasta la resistencia a las críticas en redes sociales.

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La iniciativa surgió dos días después de que el cantante mexicano confirmara el proyecto musical a través de sus canales oficiales en internet.

‘Chicharito’ presentó un currículum con seis pruebas de acreditación

En la grabación difundida en su cuenta oficial, el delantero de las Chivas expuso una diapositiva titulada “SOLICITUD OFICIAL” frente a una computadora portátil.

El archivo detalló el puesto solicitado como fan, la nacionalidad mexicana, la disponibilidad presencial e inmediata y la edad del futbolista de 38 años.

Hernández fundamentó su petición en seis evaluaciones específicas diseñadas por él mismo para demostrar su trayectoria como seguidor del intérprete.

La primera prueba abordó la antigüedad del candidato. El jugador aseguró que escuchaba la música del artista en épocas donde era necesario levantarse físicamente para cambiar de canción.

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Yo escuchaba a Luis Miguel para cuando cambiar la canción tenías que levantarte. Eso es carácter”, afirmó el deportista en su video.

‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel rumbo a su gira
‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel rumbo a su gira 2027 (IG: ch14_)

La propuesta incluyó un examen auditivo y un registro de asistencia

En el apartado de reconocimiento facial, el deportista señaló de forma consecutiva distintas imágenes del cantante para validar la identificación visual de Luis Miguel.

La evaluación de campo abarcó registros de asistencia a conciertos del artista y una fotografía en la que afirmó que el músico asistió a un juego de la Selección Mexicana.

Aquí podemos comprobar que he asistido personalmente. Y este es Luis Miguel. Como pueden ver, Luis Miguel fue a verme jugar en un partido con la selección”, indicó Hernández en el material visual.

Durante el examen auditivo, el jugador identificó fragmentos de producciones musicales al escuchar los primeros acordes de temas populares como La Incondicional, Hasta que me olvides y Culpable o no.

En la sección de conocimiento musical, el delantero completó versos de canciones en un formato de interacción directa mientras pidió mantener la seriedad en el proceso de selección.

Mantengamos esto profesional, por favor”, expresó el atacante al concluir la prueba de canto e interpretación de letras.

La evaluación de campo abarcó registros de asistencia a conciertos del artista y una fotografía en la que afirmó que el músico asistió a un juego.
La evaluación de campo abarcó registros de asistencia a conciertos del artista y una fotografía en la que afirmó que el músico asistió a un juego de la Selección Mexicana.

El atacante enumeró habilidades que van del futbol a la elaboración de sándwiches

El apartado del currículum detalló aptitudes profesionales entre las que destacaron la capacidad de patear balones con ambos pies y discutir con los árbitros en inglés y español.

El documento presentado por el futbolista también señaló su experiencia para trabajar bajo presión, preparar sándwiches y soportar entrenamientos bajo la lluvia sin protección.

Entre sus credenciales deportivas mencionó haber compartido vestidor con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo y su registro goleador en clubes internacionales.

“Puedo patear balones con los pies, puedo discutir con el árbitro en inglés y en español, puedo hacer sándwiches. Soy experto en funas y cancelaciones, puedo hacer muchos goles. He jugado con el Bicho, el más grande”, mencionó el futbolista al revisar su lista de talentos.

El jugador añadió en su expediente la tolerancia a las críticas masivas en plataformas digitales y la capacidad de desempeñarse en entornos adversos.

Entre sus credenciales deportivas mencionó haber compartido vestidor con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.
Entre sus credenciales deportivas mencionó haber compartido vestidor con el futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

Luis Miguel confirmó su regreso a los escenarios sin publicar el itinerario oficial

La propuesta del deportista respondió al anuncio emitido este 21 de septiembre de 2026 por el equipo de representación del cantante.

En esa fecha, el intérprete difundió un cartel promocional que confirmó la producción de una nueva gira internacional para el periodo 2027.

El comunicado oficial omitió hasta el momento los detalles sobre las ciudades de la gira, las sedes de los conciertos y el calendario de venta de boletos.

Luis Miguel cerró su gira en Argentina con un show en el Campo de Polo
Luis Miguel anunció su próxima gira para 2027. RS Fotos

Ante la falta de fechas confirmadas, Hernández solicitó al cantante que establezca las presentaciones con el compromiso de asistir a cada una de ellas sin importar el destino.

Esto es una solicitud formal, los demás se pueden reír, pero yo te amo y de verdad quiero ir a tus conciertos. Si se puede, a todos, tú pon las fechas. Yo veo cómo le hago”, escribió el delantero en el mensaje de su posteo.

El atacante concluyó su postulación remarcando su disponibilidad inmediata, el dominio del catálogo musical del artista y el compromiso de acompañar el recorrido de la gira mundial.

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