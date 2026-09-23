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El hijo del embajador israelí en Estados Unidos resultó gravemente herido en un atropello en Cisjordania

El conductor dirigió su vehículo a gran velocidad contra una patrulla militar que permanecía en el puesto de control y embistió a Neria Leiter, quien se encontraba junto a un policía

Un palestino aceleró su coche contra una policía y un militar israelí que controlaban vehículos en un cruce próximo al asentamiento de Beit Horon, al oeste de Ramala
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El reservista israelí Neria Leiter, hijo del embajador de Israel en Estados Unidos, resultó gravemente herido tras un atropello en un puesto de control de Cisjordania, donde el conductor palestino murió por disparos de las fuerzas israelíes.

El ataque ocurrió este miércoles en una intersección próxima al asentamiento de Beit Horon, al oeste de Ramala, en una zona atravesada por la autopista que comunica Jerusalén con Tel Aviv. Neria Leiter participaba en tareas de seguridad junto a una agente policial cuando un automóvil se dirigió a gran velocidad hacia ellos durante controles a vehículos.

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El conductor embistió al reservista y, según las autoridades israelíes, intentó escapar después del impacto. Los efectivos desplegados en el lugar abrieron fuego contra el hombre y lo mataron. El Ministerio de Salud palestino identificó al fallecido como Mahmoud Mohammad Mahmoud Suleiman, de 29 años.

Los equipos de emergencia trasladaron a Neria Leiter al Hospital Shaare Zedek, en Jerusalén, en estado grave. El reservista llegó inconsciente al centro médico y fue sometido a una cirugía cerebral. Las autoridades israelíes informaron que permanece en estado crítico y que su vida corrió peligro.

El embajador Yechiel Leiter confirmó que el militar herido era uno de sus hijos a través de un mensaje difundido en redes sociales. Además, agradeció la atención de los médicos y el trabajo de las Fuerzas de Defensa de Israel, mientras pidió oraciones por la recuperación de Neria.

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"Agradezco a las Fuerzas de Defensa de Israel y al equipo médico del Hospital Shaare Zedek, que luchan por la vida de Neria Dev ben Chana", indicó el diplomático
"Agradezco a las Fuerzas de Defensa de Israel y al equipo médico del Hospital Shaare Zedek, que luchan por la vida de Neria Dev ben Chana", indicó el diplomático

“Creo en el poder de la oración y en que, cuando el pueblo de Israel se une, ocurren milagros. Neria necesita un milagro. Tras la pérdida de su hermano mayor, Moshe Yedida Lighter (que en paz descanse), Neria continuó sirviendo en la reserva, y desde el 7 de octubre ha cumplido cientos de días de servicio en diversos frentes”, señaló el embajador.

“El terrorismo palestino pretende expulsar al pueblo de Israel de su tierra. Ellos eligen la muerte; nosotros elegimos la vida”, agregó.

En este contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visitó a Neria Leiter y a sus familiares en el hospital antes de viajar a Estados Unidos para intervenir ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Netanyahu transmitió su apoyo al embajador y expresó su deseo de que el reservista se recuperara.

La familia Leiter ya había sufrido otra pérdida durante la guerra en Gaza. Moshe Yedidya Leiter, hermano mayor de Neria y también integrante de las fuerzas israelíes, murió en combate en noviembre de 2023, pocas semanas después del inicio de la ofensiva militar israelí en el enclave palestino.

Por otro lado, el presidente de Israel, Isaac Herzog, también envió un mensaje de respaldo a la familia e indicó que Neria Leiter luchaba por su vida y pidió por su recuperación.

“Estamos con ustedes, los abrazamos, los fortalecemos y oramos junto a ustedes en este difícil momento por la recuperación de Neria Dov, hijo de Hanna. Oh Señor, te rogamos que lo sanes”, dijo.

El presidente israelí, Isaac Herzog, pidió por la recuperación de Neria Leiter, hijo del embajador de Israel en Estados Unidos (Reuters)
El presidente israelí, Isaac Herzog, pidió por la recuperación de Neria Leiter, hijo del embajador de Israel en Estados Unidos (Reuters)

Después del ataque, el Ejército israelí envió refuerzos al área próxima a Beit Horon y a las carreteras que conectan Ramala con Jerusalén y Tel Aviv. La zona cuenta con numerosos puntos de control israelíes y está rodeada por comunidades palestinas y asentamientos israelíes.

Las fuerzas israelíes realizaron una incursión en Beit Ur al Tahta, localidad palestina situada al oeste de Ramala y cercana al lugar del atropello. El alcalde Hazem Suleiman informó que los soldados registraron la vivienda de la familia del conductor fallecido y otras casas del pueblo.

El alcalde indicó que las tropas bloquearon los accesos a la localidad. El cierre interrumpió la actividad comercial y social de Beit Ur al Tahta durante el operativo. Las autoridades palestinas afirmaron que Israel retuvo el cuerpo de Mahmoud Suleiman tras su muerte.

(Con información de AFP, AP y Europa Press)

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