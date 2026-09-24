Mundo

Rusia intensificó sus ataques sobre la región de Kiev al mayor ritmo desde marzo de 2022

Los registros de un observatorio de conflictos contabilizan 118 incidentes en los primeros 18 días de septiembre. La escasez de interceptores y el uso de drones a reacción explican parte de una campaña aérea que se acerca al invierno con la red energética en la mira

Un bombero trabaja en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Un bombero trabaja en el lugar de una gasolinera alcanzada por un ataque con drones rusos esta mañana, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 23 de septiembre de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Guardar

Rusia lanzó 118 ataques o series de ataques sobre la región de Kiev entre el 1 y el 18 de septiembre de 2026, un ritmo que no se veía desde las primeras semanas de la invasión. Solo marzo de 2022, con 174 en el mes completo, supera esa cifra, según un análisis de AFP de los datos del observatorio Armed Conflict Location and Event Data (ACLED, por sus siglas en inglés). Septiembre aún no ha terminado.

La escalada comenzó en julio y se aceleró en agosto y septiembre. El mismo análisis indica que, en lo que va de 2026, la región acumula más ataques o series de ataques que en cualquier otro año desde el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022. La mayoría se ejecuta con drones, aunque hubo un repunte de misiles en julio y agosto. Los blancos son sobre todo almacenes, empresas y gasolineras.

PUBLICIDAD

ACLED contabiliza eventos, es decir, un ataque o una serie de ataques, y no proyectiles individuales. Los 118 registros no equivalen a 118 drones o misiles. El indicador refleja la frecuencia de las ofensivas, no su volumen total.

El balance semanal de ACLED entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre da una idea del efecto. Rusia atacó a diario la ciudad y la región, mató al menos a 15 civiles e hirió a más de 70. En más de un tercio de los ataques hubo daños en infraestructura residencial. Entre los blancos figuraron almacenes de empresas civiles, en particular los vinculados al suministro de alimentos.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El librero Alexander Bahlai reacciona mientras los bomberos intentan sofocar un incendio en un mercado de libros de la ciudad tras un ataque con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el 16 de agosto de 2026 (Foto AP/Francisco Seco)

El precedente de marzo de 2022 tiene otro carácter. Entonces la región de Kiev era escenario de una ofensiva terrestre, y las tropas rusas se retiraron de la zona a comienzos de abril. Aquellos 174 eventos correspondían a una batalla por la capital. Los actuales forman una campaña aérea sostenida, sin combates terrestres en la región.

La presión no se limita a la capital. Los ataques en todo el país marcan récords desde mayo y alcanzaron un máximo de 5.500 en agosto. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) calcula que Rusia lanzará este año 840 misiles balísticos contra Ucrania, un 47% más que en 2025.

Ucrania responde con defensas antiaéreas mermadas. Muchos de los ataques recientes emplean drones a reacción, propulsados por un motor a chorro en lugar de hélice, lo que los hace más veloces y difíciles de interceptar. Las fuerzas ucranianas tienen dificultades para derribarlos por falta de munición adecuada. No hay datos públicos disponibles sobre cuántos se han lanzado ni qué proporción se ha interceptado.

Las reservas de misiles Patriot, de fabricación estadounidense, e IRIS-T, de fabricación alemana, han disminuido, lo que limita la capacidad de derribar misiles balísticos. Según el CSIS, la tasa de interceptación cayó del 24% en 2025 al 10,2% en 2026. El 1 de septiembre, el portavoz de la Fuerza Aérea, Yuri Ignat, informó de que Ucrania derribó todos los misiles de crucero del ataque nocturno, pero necesita más capacidades, en particular más misiles Patriot. A comienzos de agosto, un ataque con más de 24 misiles balísticos y antibuque mató al menos a 17 personas en Kiev y sus alrededores, sin que ninguno fuera derribado.

Un hombre de espaldas contempla un edificio de ladrillos dañado con ventanas destruidas, balcones rotos y restos acumulados en el suelo
Los ataques a gran escala afectan a la ciudad de Kiev en Ucrania (ACNUR - Producción multimedia Oxygen Empire)

La diplomacia no ha frenado la escalada. Los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, visitaron Moscú y viajaron por primera vez a Kiev desde el inicio de la guerra, en un intento de reactivar las negociaciones, estancadas desde febrero. Rusia y Ucrania pausaron los ataques contra sus capitales durante el fin de semana. Según ACLED, el alto el fuego sobre Kiev rigió entre el 5 y el 7 de septiembre, pero los ataques mortales se reanudaron antes de que acabara el 7. En la noche del 8, un ataque masivo con drones y misiles mató a cinco personas e hirió a 35. No se anunció ningún avance tras las conversaciones.

Moscú ha vuelto a advertir de ataques masivos contra la infraestructura ucraniana, en represalia por los ataques a sus instalaciones de petróleo y gas, según la operadora Ukrenergo. ACLED registró más de 735 ataques rusos con daños a instalaciones energéticas entre septiembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026, más que en cualquier período equivalente anterior de la guerra. Kiev ha anunciado preparativos para almacenar alimentos y agua.

ACLED considera probable que los bombardeos continúen mientras Rusia aumenta su producción de misiles balísticos y drones a reacción. Con los interceptores escasos y las negociaciones sin avances, la capacidad de Ucrania para proteger la región que rodea a su capital será la variable que más pese en los próximos meses.

Temas Relacionados

RusiaKievAtaque con dronesGuerra Rusia UcraniaUcrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hijo del embajador israelí en Estados Unidos resultó gravemente herido en un atropello en Cisjordania

El conductor dirigió su vehículo a gran velocidad contra una patrulla militar que permanecía en el puesto de control y embistió a Neria Leiter, quien se encontraba junto a un policía

El hijo del embajador israelí en Estados Unidos resultó gravemente herido en un atropello en Cisjordania

Estados Unidos advirtió a Irán que mantiene “opciones militares” si el régimen busca fabricar un arma nuclear

El secretario de Estado fija el programa atómico como línea roja de Washington el mismo día en que el presidente iraní defendió ante la ONU el derecho de su país al desarrollo nuclear

Estados Unidos advirtió a Irán que mantiene “opciones militares” si el régimen busca fabricar un arma nuclear

El Senado de Italia aprobó el retorno de la energía nuclear tras casi cuatro décadas

La votación definitiva, con 81 respaldos, 51 rechazos y siete abstenciones, otorga al Ejecutivo la facultad de redactar durante los próximos 12 meses las reglas para un nuevo programa atómico

El Senado de Italia aprobó el retorno de la energía nuclear tras casi cuatro décadas

Estados Unidos invitó a Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Miami

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció la invitación tras reunirse con Lavrov en Nueva York. El Kremlin no había decidido su asistencia y mantiene que no detendrá la ofensiva

Estados Unidos invitó a Vladimir Putin a la cumbre del G20 en Miami

Un caballo, una estela real y un barrio de adobe reaparecen bajo las arenas de la fortaleza de Tell Al-Abqain, en Egipto

Especialistas explican cómo era la vida en esta guarnición del Nuevo Reino, construida hace más de tres mil años para contener a las tribus libias en la frontera occidental del país. El hallazgo aporta nuevos datos sobre su organización militar y religiosa

Un caballo, una estela real y un barrio de adobe reaparecen bajo las arenas de la fortaleza de Tell Al-Abqain, en Egipto
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Huracán Polo se intensifica a categoría 5 en costas del Pacífico

Huracán Polo se intensifica a categoría 5 en costas del Pacífico

La militarización de Santa Marta desata choque político: apoyos al despliegue y críticas por la estrategia de seguridad

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de septiembre? Suspenden servicio en Viaducto de la Línea 2 del Metrobús

Madre de Mariana Ballesteros, joven trans asesinada en Antioquia, denunció que no hay capturas tras cinco meses del ataque

ONP: ¿cuáles son los requisitos para acceder a la jubilación adelantada y cuánto se necesita aportar?

DEPORTES

El video que sorprendió a todos: la respuesta de los jugadores de un club francés al elegir a su favorito para el Balón de Oro

El video que sorprendió a todos: la respuesta de los jugadores de un club francés al elegir a su favorito para el Balón de Oro

Una estrella mundial y una ex figura de Boca: los arqueros que River tiene en carpeta ante el interés europeo por Santiago Beltrán

El rotundo apoyo del presidente de la FIA a Pierre Gasly tras su denuncia por amenazas: “El abuso no tiene lugar”

La confesión de Agustín Orion sobre la patada con la que lesionó a Paredes en Boca: “La pasé mal, fue una de las cosas más feas”

Lo citaron de urgencia a la selección de Inglaterra, grabó un video con su novia y los usuarios estallaron: “Vuelve a tus vacaciones”

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Taylor Thomas, estrella de ‘Mejorando la casa’, fue arrestado más de 34 horas en California

Jonathan Taylor Thomas, estrella de ‘Mejorando la casa’, fue arrestado más de 34 horas en California

Brad Pitt habla del perro con el que protagonizó ‘Heart of the Beast’: “Sus expresiones todavía me conmueven”

Los easter eggs de la nueva película de ‘Resident Evil’ que los fans reconocerán de los videojuegos

Jack Haven, estrella de “Atypical”, recurre a las redes para pedir trabajo: “Estoy en una emergencia”

Del fan fiction de Star Wars al mayor estreno romántico del año en Prime Video: cómo se adaptó “La hipótesis del amor”