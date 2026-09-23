EN VIVO | Huracán Polo golpea con lluvias a cinco estados de México este 23 de septiembre

La trayectoria del huracán Polo este 23 de septiembre
El huracán Polo, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se desplazará este miércoles 23 de septiembre al sur de las costas de Michoacán y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su circulación mantendrá lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado en el Pacífico mexicano.
Para este miércoles se prevén lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Oaxaca. El SMN también advierte condiciones de oleaje elevado y rachas fuertes en las costas de estos estados.
En el noroeste, el monzón mexicano favorecerá lluvias muy fuertes en Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en Sonora y Durango.
La onda tropical número 41 y canales de baja presión provocarán lluvias en el noreste, centro, oriente y sureste. Destacan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, e intensas en Chiapas.
Polo permanecerá frente a las costas mexicanas, sin previsión de ingreso directo a tierra.