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EN VIVO | Huracán Polo golpea con lluvias a cinco estados de México este 23 de septiembre

El SMN prevé que Polo continuará desplazándose como huracán de categoría 5 al sur de las costas de Michoacán y Guerrero

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06:00 hsHoy

La trayectoria del huracán Polo este 23 de septiembre

El huracán Polo, categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, se desplazará este miércoles 23 de septiembre al sur de las costas de Michoacán y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su circulación mantendrá lluvias intensas, viento fuerte y oleaje elevado en el Pacífico mexicano.

Para este miércoles se prevén lluvias puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de precipitaciones muy fuertes en Oaxaca. El SMN también advierte condiciones de oleaje elevado y rachas fuertes en las costas de estos estados.

En el noroeste, el monzón mexicano favorecerá lluvias muy fuertes en Chihuahua, así como precipitaciones fuertes en Sonora y Durango.

La onda tropical número 41 y canales de baja presión provocarán lluvias en el noreste, centro, oriente y sureste. Destacan lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, e intensas en Chiapas.

Polo permanecerá frente a las costas mexicanas, sin previsión de ingreso directo a tierra.

Vista satelital de una formación nubosa en espiral de colores rojo, amarillo y azul sobre el océano Pacífico frente a la costa de México
El huracán Polo se desplazará este 23 de septiembre al sur de las costas de Michoacán y Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). (Conagua Clima)

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