Emiratos Árabes Unidos prohíbe los vuelos de aerolíneas iraníes ante el avance de las sanciones de Estados Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos suspendieron todos los vuelos de aerolíneas iraníes en cumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. (EP)

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Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) suspendieron este jueves todos los vuelos de aerolíneas iraníes, en línea con las sanciones que Estados Unidos aplica contra Irán en medio del conflicto que atraviesa Oriente Medio.

La Autoridad General de Aviación Civil emiratí formalizó la disposición y atribuyó la decisión a “las sanciones estadounidenses impuestas a las aerolíneas iraníes, que les impiden utilizar aeropuertos de todo el mundo”. La restricción entró en vigor de manera inmediata y abarca la totalidad de las conexiones que la flota iraní mantenía con el país del Golfo.

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Dubái, principal centro comercial y de tránsito aéreo de los EAU, concentraba un tráfico constante de aeronaves procedentes de Irán, sostenido por una amplia comunidad iraní radicada en la ciudad y por una relación comercial estrecha entre ambos países desde hace años. Su aeropuerto sirve además como escala frecuente entre Europa, Asia y África para pasajeros que viajan por motivos de negocios.

Washington amenazó con excluir del sistema financiero internacional en dólares a las empresas que presten servicios a la flota iraní. (Reuters)

El veto se inscribe en un deterioro previo del vínculo bilateral. El mes pasado, la monarquía petrolera ya había cortado el comercio y los intercambios financieros con Teherán. Apenas un día antes de cerrar su espacio aéreo, el Banco Central emiratí había bloqueado las operaciones del banco iraní Bank Melli, al que acusó de infringir normativas sobre blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.

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En Irán, la novedad trascendió entre la población desde temprano. Un pasajero relató que un vuelo de Iran Airtour con destino a Dubái fue cancelado poco antes de su salida matutina, pese a que los pasajes ya habían sido emitidos.

La ofensiva regulatoria estadounidense se remonta a comienzos de septiembre, cuando Washington impuso sanciones directas al sector aéreo de Irán y advirtió que actuaría con severidad contra cualquier empresa que operara con él. El plazo para cumplir esas exigencias —dejar de reabastecer de combustible a esas aeronaves, entre otras— venció el miércoles, bajo riesgo de exclusión del sistema financiero basado en el dólar.

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El efecto se propagó rápido por la región. Un día antes, las principales compañías iraníes ya habían cancelado sus itinerarios internacionales ante restricciones de países limítrofes. Los trayectos hacia Omán, Georgia, Azerbaiyán y Bagdad quedaron interrumpidos, mientras se evaluaba derivar esas rutas hacia el aeropuerto iraquí de Nayaf. Turkmenistán se sumó al bloqueo, luego de que un vuelo Teherán-Dusambé debiera regresar a su origen.

Un pasajero iraní desembarca con su equipaje en el aeropuerto de Nayaf, Irak, en medio de las restricciones que afectan a las aerolíneas iraníes. 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Sin embargo, no todas las conexiones se vieron afectadas. Turquía, China y Armenia mantuvieron sus rutas habilitadas, y en esta última todavía operan aerolíneas pequeñas de bandera persa. El país cuenta con cerca de 30 compañías propias, la mayoría dedicadas a trayectos regionales; Iran Air, la transportista estatal, y Mahan, de capital privado, manejan la mayor parte del tráfico internacional.

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Este giro de Estados Unidos responde al estancamiento militar frente a Israel e Irán. La apuesta pasa por extender las sanciones a empresas de terceros países que comercian con firmas persas, mecanismo conocido como sanciones secundarias. El mes pasado, el presidente Donald Trump comparó esta estrategia con un “Día D económico”, en referencia a la ofensiva aliada contra la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Un funcionario iraní había advertido el miércoles que dejaría “inutilizables” los aeropuertos de la región que acataran la prohibición estadounidense. En paralelo, Arabia Saudita informó que interceptó seis misiles balísticos lanzados por los hutíes de Yemen, en medio de una escalada que este mes convirtió a ese frente en uno de los más activos del conflicto en Oriente Medio.

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(Con información de AFP y Reuters)