Mundo

Emiratos Árabes Unidos prohíbe los vuelos de aerolíneas iraníes ante el avance de las sanciones de Estados Unidos

La restricción llegó horas después de que venciera el plazo de Washington para que terceros países dejaran de operar con la flota iraní, bajo amenaza de exclusión del sistema financiero basado en el dólar

Los Emiratos Árabes Unidos suspendieron todos los vuelos de aerolíneas iraníes en cumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. (EP)
Los Emiratos Árabes Unidos suspendieron todos los vuelos de aerolíneas iraníes en cumplimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. (EP)
Guardar

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) suspendieron este jueves todos los vuelos de aerolíneas iraníes, en línea con las sanciones que Estados Unidos aplica contra Irán en medio del conflicto que atraviesa Oriente Medio.

La Autoridad General de Aviación Civil emiratí formalizó la disposición y atribuyó la decisión a “las sanciones estadounidenses impuestas a las aerolíneas iraníes, que les impiden utilizar aeropuertos de todo el mundo”. La restricción entró en vigor de manera inmediata y abarca la totalidad de las conexiones que la flota iraní mantenía con el país del Golfo.

PUBLICIDAD

Dubái, principal centro comercial y de tránsito aéreo de los EAU, concentraba un tráfico constante de aeronaves procedentes de Irán, sostenido por una amplia comunidad iraní radicada en la ciudad y por una relación comercial estrecha entre ambos países desde hace años. Su aeropuerto sirve además como escala frecuente entre Europa, Asia y África para pasajeros que viajan por motivos de negocios.

Washington amenazó con excluir del sistema financiero internacional en dólares a las empresas que presten servicios a la flota iraní. (Reuters)
Washington amenazó con excluir del sistema financiero internacional en dólares a las empresas que presten servicios a la flota iraní. (Reuters)

El veto se inscribe en un deterioro previo del vínculo bilateral. El mes pasado, la monarquía petrolera ya había cortado el comercio y los intercambios financieros con Teherán. Apenas un día antes de cerrar su espacio aéreo, el Banco Central emiratí había bloqueado las operaciones del banco iraní Bank Melli, al que acusó de infringir normativas sobre blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas.

PUBLICIDAD

En Irán, la novedad trascendió entre la población desde temprano. Un pasajero relató que un vuelo de Iran Airtour con destino a Dubái fue cancelado poco antes de su salida matutina, pese a que los pasajes ya habían sido emitidos.

La ofensiva regulatoria estadounidense se remonta a comienzos de septiembre, cuando Washington impuso sanciones directas al sector aéreo de Irán y advirtió que actuaría con severidad contra cualquier empresa que operara con él. El plazo para cumplir esas exigencias —dejar de reabastecer de combustible a esas aeronaves, entre otras— venció el miércoles, bajo riesgo de exclusión del sistema financiero basado en el dólar.

El efecto se propagó rápido por la región. Un día antes, las principales compañías iraníes ya habían cancelado sus itinerarios internacionales ante restricciones de países limítrofes. Los trayectos hacia Omán, Georgia, Azerbaiyán y Bagdad quedaron interrumpidos, mientras se evaluaba derivar esas rutas hacia el aeropuerto iraquí de Nayaf. Turkmenistán se sumó al bloqueo, luego de que un vuelo Teherán-Dusambé debiera regresar a su origen.

Un pasajero iraní desembarca con su equipaje en el aeropuerto de Nayaf, Irak, en medio de las restricciones que afectan a las aerolíneas iraníes. 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Alaa Al-Marjani)
Un pasajero iraní desembarca con su equipaje en el aeropuerto de Nayaf, Irak, en medio de las restricciones que afectan a las aerolíneas iraníes. 23 de septiembre de 2026 (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Sin embargo, no todas las conexiones se vieron afectadas. Turquía, China y Armenia mantuvieron sus rutas habilitadas, y en esta última todavía operan aerolíneas pequeñas de bandera persa. El país cuenta con cerca de 30 compañías propias, la mayoría dedicadas a trayectos regionales; Iran Air, la transportista estatal, y Mahan, de capital privado, manejan la mayor parte del tráfico internacional.

Este giro de Estados Unidos responde al estancamiento militar frente a Israel e Irán. La apuesta pasa por extender las sanciones a empresas de terceros países que comercian con firmas persas, mecanismo conocido como sanciones secundarias. El mes pasado, el presidente Donald Trump comparó esta estrategia con un “Día D económico”, en referencia a la ofensiva aliada contra la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Un funcionario iraní había advertido el miércoles que dejaría “inutilizables” los aeropuertos de la región que acataran la prohibición estadounidense. En paralelo, Arabia Saudita informó que interceptó seis misiles balísticos lanzados por los hutíes de Yemen, en medio de una escalada que este mes convirtió a ese frente en uno de los más activos del conflicto en Oriente Medio.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Emiratos Árabes UnidosIránSanciones económicasAerolíneasEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sin traje de neopreno ni aletas, una nadadora francesa de 57 años cruzó el Canal de la Mancha para visibilizar la ELA

Anne Féat completó los 41 kilómetros entre Dover y Tardinghen en 15 horas y 31 minutos, como homenaje a su tío Charles Biétry, referente histórico de la televisión francesa, diagnosticado con la enfermedad en 2022

Sin traje de neopreno ni aletas, una nadadora francesa de 57 años cruzó el Canal de la Mancha para visibilizar la ELA

Alemania anunció que abandonará los combustibles fósiles antes de 2045

La hoja de ruta incorpora objetivos de generación limpia y de recorte de metano y sitúa al país como la tercera economía desarrollada con una estrategia de este tipo

Alemania anunció que abandonará los combustibles fósiles antes de 2045

¿Vapor volcánico como antiparasitario? Así es el curioso comportamiento de las aves en Nueva Zelanda

Un equipo de la Universidad de Otago registró durante casi un mes que ciertas especies dedican más tiempo al acicalamiento en zonas de Rotorua con emisiones ricas en azufre

¿Vapor volcánico como antiparasitario? Así es el curioso comportamiento de las aves en Nueva Zelanda

Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

La policía de Hampshire y la Isla de Wight mantiene bajo custodia a un hombre de 37 años, sospechoso de poner en riesgo la vida y la seguridad de una embarcación

Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

La CIA compartió con varios gobiernos europeos información sobre un posible uso del dron Gerbera contra los países del sur de Europa que celebrarán elecciones en 2027

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Edomex refuerza operativo contra homicidios tras 22 asesinatos registrados en tres días

Edomex refuerza operativo contra homicidios tras 22 asesinatos registrados en tres días

“Estamos pasando por un momento sumamente difícil”: Altair Jarabo enfrenta una tragedia familiar tras la muerte de su hijastra y pide respeto

Agua de coco: qué beneficios tiene para la hidratación y cuál es la cantidad recomendada

Korea Spotlight México 2026: dónde ver gratis el concierto de Winner, Soyou y más si no puedes ir

Noche de Campeones 2026: Kira y Skadi revelan el sacrificio detrás de su histórico reinado en el CMLL

DEPORTES

El llamativo video del entrenamiento de Colapinto que abrió un debate: ¿realidad o inteligencia artificial?

El llamativo video del entrenamiento de Colapinto que abrió un debate: ¿realidad o inteligencia artificial?

Vélez apeló el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió suspender el partido Boca-Racing por Copa Argentina

Diego Dabove renunció como técnico de Tigre, se despidió del plantel y 24 horas después dio marcha atrás: los motivos

El director deportivo del Barcelona habló por primera vez sobre el frustrado pase de Julián Álvarez: su contundente sentencia

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

ENTRETENIMIENTO

Hayley Williams habló por primera vez tras la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert: “No sabía qué decir ni si era apropiado”

Hayley Williams habló por primera vez tras la muerte de su ex esposo, Chad Gilbert: “No sabía qué decir ni si era apropiado”

Miss Jamaica demanda a Miss Universo tras la fuerte caída que sufrió en el certamen de 2025: “Alteró permanentemente mi vida”

Sylvester Stallone contó por qué rechazó USD 360.000 por Rocky: “Lo que estaba en juego no era venderse”

U2 anuncia ‘Carnaval de Luz’, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

Así luce hoy Rosemary Harris, la eterna tía May a sus 99 años