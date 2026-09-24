Juez ordena a la FGR recibir en menos de 48 horas denuncias de 55 madres buscadoras que mantenían plantón frente a instalaciones

Colectivos de desaparecidos en Michoacán, Veracruz y Colima protestan frente a las instalaciones de la FGR (Especial)

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Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) recibir, en un plazo de 48 horas, las denuncias de 55 madres y familiares buscadores que mantienen un plantón frente a sus instalaciones en la Ciudad de México, luego de que la Fiscalía presuntamente se negó a atenderlas por comparecencia.

El Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México concedió ayer 23 de septiembre una suspensión provisional dentro del juicio de amparo 1048/2026. La medida obliga a la Fiscal Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada a recibir los escritos de los colectivos de madres buscadoras que han mantenido un plantón frente al edificio.

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La resolución ocurre después de semanas de protestas frente a la sede de la FGR en la calle Río Pánuco, en la alcaldía Cuauhtémoc. Las familias instalaron casas de campaña desde el 9 de septiembre para exigir atención a sus carpetas de investigación y la recepción de denuncias por delitos del fuero federal.

El grupo está integrado por madres y familiares de personas desaparecidas, quienes acusaron que personal de la Fiscalía rechazó recibir sus denuncias por comparecencia el 19 de septiembre, hecho que, de acuerdo con el documento difundido por los colectivos, llevó a mantener el campamento frente a las oficinas.

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La FGR debe informar al juzgado cómo cumple la suspensión

La orden judicial establece que las autoridades de la Fiscalía General de la República cuentan con 48 horas para informar al Juez de Distrito las acciones realizadas para cumplir la suspensión provisional.

Durante ese periodo, la Fiscalía debe tomar las previsiones necesarias para recibir las denuncias de las 55 personas promoventes del amparo. La medida no resuelve aún el fondo del juicio, pero impide que continúe la negativa de atención mientras se define si la protección judicial se mantiene.

La demanda fue presentada el 21 de septiembre por Abogados Convencionalistas de México, de forma gratuita, en representación de las madres y familiares buscadores. El recurso se promovió dos días después de que las manifestantes denunciaron obstáculos para formalizar sus casos ante la autoridad federal.

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La orden judicial establece que las autoridades de la Fiscalía General de la República cuentan con 48 horas para informar al Juez de Distrito las acciones realizadas para cumplir la suspensión provisional.

Las familias exigen que la FGR reciba denuncias relacionadas con delitos de competencia federal, incluso cuando las víctimas provengan de otras entidades. Su reclamo se concentra en la falta de avances en investigaciones por desaparición y en la atención que reciben al acudir a las instalaciones federales.

El plantón reúne a integrantes de colectivos de Michoacán, Veracruz, Colima y Jalisco. Entre ellos se encuentran Buscando Cuerpos, Colectivo Beti Mejía, Resilientes MX, Asiel Reconstruyendo Vidas, Guerreras Buscadoras Jalisco, Regreso a Casa Veracruz y Destello de Amor por Nuestros Desaparecidos Veracruz.

También participan Rastro de Amor Veracruz, Madres Buscadoras de Veracruz, DECOFEM Michoacán, Colectivo Luxiernagas, Colectivo ABU, Fundación Entre Cielo y Tierra, Manos Buscadoras, Guerreras en Búsqueda y Familiares Enlaces Jalapa.

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La audiencia para decidir la suspensión definitiva será el 29 de septiembre

El juzgado fijó para este 29 de septiembre de 2026 la audiencia incidental, en la que resolverá si concede la suspensión definitiva a las madres buscadoras y sus familiares. Esa determinación definirá si la orden de recibir las denuncias continúa vigente durante la tramitación del amparo.

La audiencia constitucional, en la que el juzgador analizará el fondo de la demanda, quedó programada para el 16 de octubre de 2026. En esa etapa se determinará si existió una vulneración a los derechos de las familias buscadoras.

Grupos de buscadores de personas desaparecidas de Sinaloa declinaron una reunión con la gobernadora Graciela Domínguez. Crédito: Daniel Sánchez / EFE

Las familias mantienen su exigencia de que la Fiscalía atienda directamente sus denuncias y sus solicitudes de investigación. Durante la protesta han reclamado reuniones con funcionarios que puedan tomar decisiones sobre las carpetas y las diligencias de búsqueda.

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Las manifestantes también han señalado que enfrentan falta de personal, recursos e insumos para rastrear zonas donde podrían encontrarse restos humanos. Parte de su demanda consiste en que las autoridades asuman las tareas de investigación y búsqueda que, afirman, han realizado con recursos propios.

El documento difundido este 24 de septiembre sostiene que la decisión judicial responde a la necesidad de una judicatura independiente e imparcial. Las familias esperan que la FGR cumpla la suspensión sin imponer nuevos obstáculos para la recepción de las denuncias.también titulares y leads?