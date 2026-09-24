Arabia Saudita emitió una alerta en La Meca y reportó nuevos ataques hutíes desde Yemen

24 de mayo de 2026, La Meca, Arabia Saudita: Fieles musulmanes realizan la oración del amanecer alrededor de la Kaaba, en el complejo de la Gran Mezquita de la ciudad santa de La Meca (Arabia Saudita), antes de la peregrinación anual del Hajj (Crédito de la imagen: Saudi Press Agency/APA Images vía ZUMA Press Wire)

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La Defensa Civil de Arabia Saudita emitió este jueves una alerta en La Meca, sede de los principales lugares sagrados del islam, en el mismo momento en que el reino informaba de nuevos ataques de los hutíes de Yemen. Las defensas sauditas interceptaron seis misiles balísticos, según la coalición militar que Riad lidera desde 2015. Las alertas se levantaron a los pocos minutos.

La coalición precisó que los proyectiles apuntaban a la ciudad de Taif y al puerto de Yanbú, en el mar Rojo. No informó de que La Meca fuera un objetivo. Los avisos alcanzaron también a Yeda, Tabuk y la gobernación de Yanbú. En las últimas semanas, las alertas de ese tipo han precedido con frecuencia a los ataques.

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El antecedente inmediato explica el peso de la advertencia. El miércoles 16 de septiembre, Riad denunció que un dron hutí había apuntado a La Meca y fue derribado. Sería el primer intento de ese tipo desde 2017. Los hutíes lo negaron. Las autoridades sauditas calificaron la seguridad de la ciudad santa de línea roja.

Días después, un misil balístico se dirigió contra Riad, en el primer ataque a la capital en años. La coalición dijo que lo interceptó. Vecinos oyeron una explosión y vieron humo cerca del aeropuerto. Los hutíes aseguraron, sin pruebas, que habían alcanzado instalaciones de la petrolera estatal Aramco en Yanbú. La compañía no respondió a las consultas.

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Vista de un edificio dañado después de que la defensa civil de Arabia Saudita informara que un ciudadano yemení residente en el país murió a causa de los restos de un dron interceptado sobre la ciudad occidental de Taif, Arabia Saudita, el 17 de septiembre de 2026 Saudi Press Agency/Imagen cedida vía REUTERS

El portavoz de la coalición, Turki al Maliki, advirtió en la red social X que se responderá con decisión a las acciones de la milicia, a la que calificó de terrorista. Los hutíes no comentaron la acusación sobre Taif y Yanbú. Horas después reivindicaron una ofensiva con misiles y drones contra centros de mando y depósitos de armas en el sur saudita, en la provincia de Jazán. Afirmaron que murieron combatientes yemeníes y sudaneses junto con personal saudita. Esa versión no fue verificada de forma independiente.

Mientras tanto, los combates dentro de Yemen dejaron al menos 150 muertos en 24 horas entre los rebeldes y las fuerzas del Gobierno que respalda Riad, según fuentes de ambos bandos. Cinco fuentes militares contabilizaron 98 bajas gubernamentales, en su mayoría por misiles y drones. Entre ellas hay decenas de soldados yemeníes que custodiaban el lado saudita de la frontera. Dos fuentes hutíes admitieron 52 combatientes muertos.

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Los choques se concentran en las colinas que dominan el estrecho de Bab el Mandeb, en las montañas de Kahboub y en la franja entre Lahj y Taiz. Los rebeldes buscan asegurar los territorios conquistados en la costa del mar Rojo, donde tomaron el puerto de Moca y varias islas del estrecho. Esas posiciones les permiten vigilar mejor el paso de buques.

La ofensiva actual rompió una tregua informal vigente desde 2022, que nunca se formalizó pero duró cuatro años y fue la calma más prolongada desde la intervención saudita de 2015. El 13 de julio, un ataque contra el aeropuerto de Saná impidió el aterrizaje de un avión iraní que devolvía a una delegación hutí del funeral del ayatolá Ali Khamenei. El aparato aterrizó en otro aeropuerto yemení.

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FOTO DE ARCHIVO: Vista de un pueblo en la costa de Bab el-Mandeb, Yemen, el 2 de abril de 2026. REUTERS/Foto de archivo

El Gobierno de Yemen asumió la autoría del ataque y lo justificó por la llegada no autorizada de la aeronave. Los hutíes responsabilizaron a Arabia Saudita. Reconstrucciones posteriores sostienen que Riad había permitido el vuelo como excepción a sus restricciones sobre el espacio aéreo yemení, lo que deja abierta la causa exacta del episodio.

El 20 de julio, el grupo declaró un bloqueo naval contra el reino, que presentó como respuesta de ojo por ojo. El 24 de julio, aviones sauditas bombardearon Hodeida, ciudad bajo control hutí, y el 26 los rebeldes atacaron instalaciones de Aramco en Jizán y Yanbú, según su propio comunicado.

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El conflicto se inscribe en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel con el régimen iraní. Con el tráfico por el estrecho de Ormuz prácticamente detenido, Riad exporta buena parte de su crudo por un oleoducto que termina en el mar Rojo, y Teherán ha presionado a los hutíes para que cierren Bab el Mandeb. Eso explica la insistencia de los ataques sobre Yanbú.

Funcionarios regionales aseguraron que el reino tiene pocos interceptores y pidió apoyo antiaéreo a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto. Washington ha dado a entender que no tiene ahora un enfrentamiento propio con los hutíes.

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Riad ha fijado en La Meca el límite que no tolerará cruzar, y cada alerta sobre la ciudad obliga a la coalición a decidir si responde a una amenaza real o a una señal de presión. Con interceptores escasos y el puerto de Yanbú bajo fuego, esa línea roja se ha vuelto también la más costosa de defender.