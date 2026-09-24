Mundo

Donald Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca: “Tuvimos una gran reunión”

La cita protocolar, la primera de este tipo desde 2015, concluyó con un breve mensaje del mandatario estadounidense, quien calificó el diálogo bilateral como una gran reunión ante la prensa

Donald Trump recibió al mandatario chino Xi Jinping en la Casa Blanca en su primera visita de Estado en más de una década. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump recibió al mandatario chino Xi Jinping en la Casa Blanca en su primera visita de Estado en más de una década. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Guardar

Donald Trump recibió a Xi Jinping en lo que fue su primera visita de Estado a la Casa Blanca en más de una década, en una jornada que combinó una recepción protocolar sin precedentes con advertencias directas sobre los principales puntos de fricción entre las dos mayores economías del mundo. El encuentro, que se extendió por más de tres horas, culminó con una declaración escueta del mandatario estadounidense a la prensa: “Gran reunión. Gracias”.

El propio Trump había fijado el tono desde temprano al hablar de una “extraordinaria amistad” forjada con Xi desde 2016. “Desde mi primera elección en 2016, el presidente Xi y yo hemos forjado una amistad, una amistad verdaderamente grande, en realidad, construida sobre el respeto mutuo y los intereses vitales de nuestros pueblos”, dijo Trump durante los comentarios de apertura, según recogió la agencia Associated Press (AP).

PUBLICIDAD

Xi, en cambio, adoptó un tono más directo. El líder chino sostuvo que los intereses de ambos países están “profundamente entrelazados” y que la competencia “debería ser sana y mantenerse dentro de límites”, además de reiterar su advertencia sobre la llamada trampa de Tucídides, la teoría que sostiene que el ascenso de una potencia frente a otra ya establecida suele desembocar en guerra.

En sus palabras de apertura junto a Trump, Xi remarcó que ambos países deben garantizar que “no haya conflicto ni confrontación entre nosotros”. El mandatario chino también advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial debe permanecer “siempre bajo control humano”, en contraste con la postura de Trump, quien ha desestimado en reiteradas ocasiones las advertencias sobre los riesgos de la tecnología para la humanidad. Xi afirmó que ambas naciones “tienen la capacidad y la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para bien y garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano y sirva al bienestar de la población”.

PUBLICIDAD

Los ministros de Finanzas de ambos países se habían reunido esta semana, oportunidad en la que Washington propuso un nuevo “mecanismo de notificación” para incidentes vinculados con la IA entre ambas naciones.

El secretario del Tesoro estadounidense anunció la extensión de la tregua comercial entre ambas potencias. (REUTERS/Evan Vucci)
El secretario del Tesoro estadounidense anunció la extensión de la tregua comercial entre ambas potencias. (REUTERS/Evan Vucci)

Ya en el Despacho Oval, Xi instó a Trump a mostrar “prudencia” respecto de Taiwán y a oponerse a la independencia de la isla autogobernada que Beijing reclama como territorio propio. China ha presionado a Washington para que suspenda de forma permanente la venta de armas a Taiwán, un reclamo planteado con especial énfasis durante el encuentro que ambos líderes mantuvieron en Beijing en mayo pasado. Tras esa cita, Trump había señalado que congelaba la aprobación final de un paquete armamentístico valuado en 14.000 millones de dólares y describió las ventas de armas a Taiwán como una “muy buena carta de negociación” frente a China.

Sobre Irán, Xi instó a Trump a poner fin a la guerra “a través de la negociación lo antes posible”. Según se informó, China ha compartido inteligencia con Teherán y se ha resistido a las presiones económicas de Washington para usar su influencia y forzar un acuerdo con los términos estadounidenses en el conflicto, que ya lleva casi siete meses. Beijing también condenó la acción militar de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes, y Xi expresó su preocupación de que el conflicto significara un retorno a lo que calificó como la “ley de la selva”.

China acordó el envío de dos osos panda al zoológico de Atlanta como gesto de acercamiento diplomático. (REUTERS/Jonathan Ernst)
China acordó el envío de dos osos panda al zoológico de Atlanta como gesto de acercamiento diplomático. (REUTERS/Jonathan Ernst)

La bienvenida había comenzado el miércoles, cuando Trump recibió personalmente a Xi en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington: la primera vez en más de seis décadas que un presidente estadounidense recibe en persona a un jefe de Estado extranjero en ese lugar. Trump comentó que Xi, de 73 años, lucía “fuerte, vibrante y en forma”, en referencia a recientes rumores sobre la salud del líder chino.

Este jueves, una ceremonia formal en el jardín sur de la Casa Blanca dio inicio a la agenda, con un desfile militar sobre el jardín de las rosas, recientemente repavimentado, y un sobrevuelo de aviones militares estadounidenses, entre ellos un bombardero B-2 del mismo tipo que atacó instalaciones nucleares iraníes el año pasado.

En el Despacho Oval, Trump bromeó diciendo que la prensa china era la más amigable, comentario que llegó días después de que la Casa Blanca vetara el acceso a los medios CNN, MS Now y Politico, que regresaron ese mismo jueves tras una orden judicial. Más tarde, Trump llevó a Xi a recorrer el nuevo helipuerto construido en la residencia presidencial y lo invitó a subir al Marine One, uno de los equipos militares más exclusivos y sensibles de Estados Unidos. Ambos líderes ignoraron las preguntas de los periodistas sobre Irán, Taiwán, el tráfico de fentanilo y el magnate de medios prodemocracia encarcelado en Hong Kong, Jimmy Lai.

Xi Jinping defendió la necesidad de mantener el desarrollo de la inteligencia artificial bajo control humano. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Xi Jinping defendió la necesidad de mantener el desarrollo de la inteligencia artificial bajo control humano. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Xi anunció además que China invitará a 100.000 jóvenes estadounidenses a estudiar e intercambiar en el país durante los próximos cinco años y que enviará dos pandas al zoológico de Atlanta, a los que calificó de “embajadores de la amistad” que se presentarán ante el público estadounidense en pocos días. Por la noche, Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán una cena de Estado con un menú que incluye velouté de zapallo amarillo, róbalo con costra de sésamo y cremoso de vainilla con helado de miel de la Casa Blanca, según informó la Casa Blanca. El brindis estará dedicado a la memoria del ex presidente Richard Nixon, cuyo viaje de 1972 a China derivó en el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1979 y en la ruptura simultánea de los vínculos formales con Taiwán.

Mientras los mandatarios se reunían, las primeras damas, Melania Trump y Peng Liyuan, visitaron el Museo Nacional de Arte Asiático del Instituto Smithsonian en Washington.

En un gesto de avance concreto, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el miércoles una extensión de dos meses de la tregua comercial que estaba prevista para expirar el 10 de noviembre. Bessent difundió la noticia poco después de la llegada de Xi a Washington, según informó a la cadena Fox News.

Tanto Trump como Xi tienen motivos para sostener la tregua. El Partido Republicano de Trump enfrenta un escenario adverso de cara a las elecciones legislativas de noviembre y difícilmente pueda permitirse una nueva disrupción económica, mientras que Xi enfrenta una economía china desigual, con un mercado interno debilitado y un sector exportador de alta tecnología que se mantiene firme.

El despliegue de recepción para Xi generó cuestionamientos de legisladores de ambos partidos y de algunos aliados de la Casa Blanca. “Sinceramente, si la Casa Blanca me hubiera pedido consejo, yo habría sugerido que el presidente no invitara a Xi Jinping a Washington para una bienvenida tan lujosa en Estados Unidos, dados todos los temas preocupantes que tenemos con el presidente Xi y el Partido Comunista Chino”, declaró el senador de Misisipi Roger Wicker, republicano, según recogió la agencia Associated Press.

Se trata del segundo cara a cara entre ambos líderes en lo que va del año, luego del viaje que Trump realizó a Beijing en mayo. Es, además, la primera visita de Estado de Xi a la Casa Blanca desde 2015, cuando se reunió allí con el entonces presidente Barack Obama.

Beijing también se mostró incómodo por la operación militar que Trump ordenó este año para desplazar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro y trasladarlo a Nueva York, donde enfrenta cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Trump ha presionado desde entonces a las naciones latinoamericanas para que reduzcan sus vínculos económicos y políticos con China, y justificó el impulso de una mayor participación estadounidense en la industria petrolera venezolana señalando la influencia china y rusa en el país sudamericano.

Temas Relacionados

Donald TrumpXi JinpingTaiwánRelaciones bilateralesChinaEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

La policía de Hampshire y la Isla de Wight mantiene bajo custodia a un hombre de 37 años, sospechoso de poner en riesgo la vida y la seguridad de una embarcación

Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

La CIA compartió con varios gobiernos europeos información sobre un posible uso del dron Gerbera contra los países del sur de Europa que celebrarán elecciones en 2027

Rusia prepararía ataques con drones contra España, Francia o Italia, según una alerta de inteligencia de EEUU

En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca

Trump recibió a su par chino con honores excepcionales, en la primera visita de Estado de un líder extranjero recibido en persona en la Base Andrews en más de seis décadas

En fotos: así fue la recepción de Xi Jinping en la Casa Blanca

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

El Brent superó los 105 dólares el barril y el crudo estadounidense saltó a más de USD 95, mientras los rendimientos de bonos siguen presionando a las acciones tecnológicas

El petróleo sube otra vez y arrastra a Wall Street a su tercera baja consecutiva

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

El artista, que a los 59 años participaba de una gira por los 40 años del dúo que integró con Renner, falleció junto a otras cuatro personas tras el choque de la aeronave en un bosque de difícil acceso en Santa Catarina

Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Senador Alejandro Ocampo criticó ponencia del ministro de Hacienda Miguel Gómez en el Congreso que habría sido hecha con inteligencia artificial: “Ministro Claude”

Senador Alejandro Ocampo criticó ponencia del ministro de Hacienda Miguel Gómez en el Congreso que habría sido hecha con inteligencia artificial: “Ministro Claude”

Recorrer el inframundo para llegar al Mictlán ya es posible en CDMX: así es la experiencia inmersiva de Día de Muertos 2026

“Timbiriche”, la serie ya tiene fecha de estreno: cuándo y dónde ver la historia del grupo

Cinco escolares peruanos competirán en Vietnam durante la Olimpiada Internacional de Astronomía y Astrofísica 2026

La jugadora de pádel que publicó una frase antisemita pidió disculpas: "No existen excusas ni justificativos"

DEPORTES

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

La palabra de Marcelo Gallardo tras la caída 3-0 de Ecuador en su debut: “Hay que tener calma en la derrota”

Juan Manuel Cerúndolo arrancó con triunfo: fue el primer argentino en ganar en la gira asiática

La sincera confesión de la estrella que abandonó el Manchester City para jugar en Arabia Saudita: “Puedo asegurar el bienestar de generaciones de mi familia”

El demoledor sprint de la argentina Micaela Levaggi para sacarle 5 segundos a su rival y ganar el oro en los Juegos Suramericanos

Tenía a Cristiano Ronaldo como su ídolo, pero su idea cambió tras caer ante Messi en la semifinal del Mundial: “Imposible”

ENTRETENIMIENTO

Miss Jamaica demanda a Miss Universo tras la fuerte caída que sufrió en el certamen de 2025: “Alteró permanentemente mi vida”

Miss Jamaica demanda a Miss Universo tras la fuerte caída que sufrió en el certamen de 2025: “Alteró permanentemente mi vida”

Sylvester Stallone contó por qué rechazó USD 360.000 por Rocky: “Lo que estaba en juego no era venderse”

U2 anuncia ‘Carnaval de Luz’, su nuevo álbum con la última grabación de Dolly Parton

Así luce hoy Rosemary Harris, la eterna tía May a sus 99 años

Taylor Swift revela el adelanto de “Patient Zero”: Dakota Johnson, Colin Farrell y una tumba como escenario central