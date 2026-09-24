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Habla el novio de la boda ‘desastre’ de Ourense y lo niega (casi) todo: “Nunca dejaré que se manche el nombre de nuestras familias”

La pelea entre los invitados habría empezado después de que la novia le pidiera 40.000 euros de los regalos de boda al novio como acuerdo prenupcial

A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (Booking)
A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (Booking)
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La boda ‘desastre’ celebrada en Gomesende (Ourense) en A Casa da Tulla sigue dando que hablar. Después de que La Región hiciera pública una ruptura familiar tras una pelea entre los novios y parte de sus familiares, el novio ha decidido pronunciarse: “No tenía previsto decir nada, pero bueno, visto lo visto, voy a tener que decir públicamente las cosas”, comenzaba el hombre en una publicación en su perfil de Facebook.

Recordemos que los hechos de los que habla se remontan al sábado 19 de septiembre, donde el aludido, de una familia reconocida de Ramirás, celebró su boda con su pareja colombiana. Al parecer, la celebración terminó con la intervención de la Guardia Civil, debido al alboroto que estaba causando en la casona del siglo XVII, tal y como confirmaron los responsables de la finca.

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La pelea, que acabó con tirones de pelo entre invitadas y lanzamiento de la vajilla y cristalería de la casa, comenzó después de que la novia pidiera un total de 40.000 euros del regalo de los invitados, como acuerdo prenupcial. Además, La Región desveló que la mujer habría aprovechado el “barullo” para tener “un rápido desahogo carnal” con el joven que trabajaba para la organización del evento y recibió a los invitados.

El comunicado del novio en Facebook (Televisión de Galicia)
El comunicado del novio en Facebook (Televisión de Galicia)

‘Lo niego (casi) todo’

Pese a los hechos que expuso el medio gallego, y que han circulado en distintos medios y se ha hecho eco en redes sociales, el novio sigue el compás de Sabina al decir: ‘Lo niego todo’, o casi todo en realidad. “Primero que nada, alguien está intentando hacer daño tanto a nosotros, Brenda y a mí, como a nuestras familias”, asegura.

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Según él, “hubo una que otra pelea”. Sin embargo, acusa que hay “mentiras” sobre lo ocurrido ese día: “Que si infidelidad, que si el tema económico, que si chorradas de esas…”, expone en su Facebook. No obstante, admite dos peleas, pero fueron “producidas por el alcohol” y “eso ya no es cosa nuestra”, continúa.

En cuanto a ello, ha aclarado para los medios, como recoge La Región, que “una pequeña, que fue que mi mujer estaba hablando y mi hermana, que está enferma, le tapó la boca. A su hermano le sentó mal y montó algo de barullo. Y la segunda pelea, y más gorda, fueron dos invitadas que se agarraron de los pelos fuera del recinto”. Además, el novio ha afirmado que la infidelidad no tuvo lugar, ya que “mi mujer y yo no nos separamos en ningún momento”.

La disputa “ya está en manos de nuestros abogados”, explica. Finalmente, el hombre cierra sus declaraciones alegando que “nunca dejaré que manchen el nombre de nuestras familias”. Así, según su versión, “estamos en nuestra casa de A Coruña y trabajando”. Sin embargo, no podemos dejar de lado las declaraciones de la novia, que son algo diferentes.

A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (acasadatulla)
A casa da Tulla, el recinto donde se ha celebrado la boda (acasadatulla)

La versión de la novia

La versión de Brenda, la novia, difiere en algunos detalles de la del novio. Según un supuesto audio de la novia que ha difundido la Televisión de Galicia: “Porque tú dijiste que me ibas a dar 40.000 pavos y no me has dado nada de lo que han pagado los invitados”, arranca la grabación. En ese momento, él le manda callar y le dice que “después hablamos tú y yo”.

En ese momento llegó la hermana del novio “a taparme la boca”. Entonces “le agarré y le metí un puño”. Tras eso, aprovechó la confusión del momento y se dirigió al “chico que estaba recibiendo a los invitados, que era joven, muy guapo”, detalla. Brenda afirma así que, después de coger su número, tuvo relaciones con él en el baño.

Él nos pilló. Mejor dicho, eso fue un despelote”, resume la mujer. Al ser descubierta, ella le pidió el divorcio. No obstante, “me dijo que no me lo iba a firmar”. Momentos después llegó la policía y disolvió el conflicto.

Las informaciones del medio regional revelaron que la familia del novio, muy conocida en Ramirás, decidió cortar el vínculo con él tras lo ocurrido. Del mismo modo, han pedido al resto de familiares que no entregaran dinero al recién casado y le reprocharon haber sostenido una relación que, a su juicio, solo le traería problemas. Aunque de esto, el novio no se ha pronunciado.

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