GAM entrega apoyo de 4 mil pesos: quiénes pueden solicitarlo y cómo inscribirse paso a paso

El aviso fue firmado el 22 de septiembre por Joaquín Arturo Ávila del Castillo, director general de Desarrollo Social de la alcaldía, y entró en vigor con su publicación el 24 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía Gustavo A. Madero publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la convocatoria del programa social “DiversidadEs GAM” para el ejercicio fiscal 2026, que otorgará un apoyo económico de 4,000 pesos a personas de la población LGBTTTIQA+ que residan en la demarcación.

El aviso fue firmado el 22 de septiembre por Joaquín Arturo Ávila del Castillo, director general de Desarrollo Social de la alcaldía, y entró en vigor con su publicación el 24 de septiembre de 2026.

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Video institucional de la Alcaldía Gustavo A. Madero en el que diversos integrantes comparten sus posturas respecto al trabajo de un consejo de diversidad sexual e inclusión. (Facebook)

Objetivo del programa y antecedentes

El programa busca contribuir a la reducción de la discriminación estructural y la vulnerabilidad económica de la población LGBTTTIQA+ en Gustavo A. Madero. Incorpora un enfoque de género y de igualdad sustantiva, mediante una transferencia monetaria destinada a cubrir gastos básicos de salud, educación y protección social.

Es un programa social de la Alcaldía Gustavo A. Madero que entrega 4,000 pesos en un pago único a personas LGBTTTIQA+ mayores de edad que habiten en la demarcación, con el fin de disminuir las brechas económicas que afectan de manera diferenciada a esta población y fortalecer su acceso a derechos sociales básicos.

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No es la primera edición del programa. Durante 2025, la alcaldía lo implementó por primera vez y otorgó apoyos económicos a 250 personas. De ese total, 101 fueron mujeres y 149 hombres, según se detalla en el diagnóstico incluido en la convocatoria 2026.

Para este nuevo ciclo, la meta física estimada contempla una distribución distinta: se prevé beneficiar a 152 mujeres y 98 hombres, hasta completar nuevamente un total de 250 personas.

Para este nuevo ciclo, la meta física estimada contempla una distribución distinta: se prevé beneficiar a 152 mujeres y 98 hombres, hasta completar nuevamente un total de 250 personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para acceder al apoyo

De acuerdo con el documento oficial, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso:

Ser mayor de 18 años, sin límite máximo de edad establecido en la convocatoria. Pertenecer a la población LGBTTTIQA+. Habitar en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero. Se dará preferencia a quienes residan en colonias con índice bajo y muy bajo de desarrollo social. No ser beneficiario de otro programa o acción social similar de la alcaldía o del Gobierno de la Ciudad de México. Realizar el registro a través del portal de internet de la alcaldía, en las fechas y horarios establecidos en la convocatoria.

El presupuesto total autorizado para el programa es de un millón de pesos, destinado exclusivamente al apoyo económico directo. Cada persona seleccionada recibirá una sola ministración de 4,000 pesos.

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Cómo y cuándo registrarse

La convocatoria establece que el periodo de inscripción corresponde a septiembre de 2026, sin precisar un día exacto de cierre dentro del documento publicado.

Una vez concluido el registro, la Subdirección de Igualdad Social analizará las solicitudes y emitirá un listado de las personas aspirantes que cumplan con las características requeridas, entre ellas condición de desempleo, edad y unidad territorial de residencia.

Quienes aparezcan en ese listado deberán presentarse posteriormente a entregar la documentación solicitada para continuar con el proceso de selección.

Documentación requerida

Un profesional revisa documentos financieros en un escritorio con calculadora y una computadora durante el análisis del incremento de la mora tributaria en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas que avancen en el proceso deberán presentar, en copia y original para cotejo, los siguientes documentos:

Solicitud de ingreso, con la manifestación bajo protesta de decir verdad de que durante el ejercicio 2026 no recibe ni recibirá apoyo económico de otro programa social similar. El formato lo entrega el área responsable del programa. Identificación oficial con fotografía y firma vigentes: credencial del INE, licencia de conducir, INAPAM, cédula profesional, pasaporte o cartilla del Servicio Militar Nacional. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad que acredite residencia en Gustavo A. Madero, solo en caso de que la identificación oficial no incluya el domicilio o este no corresponda a la demarcación. Se aceptan recibo telefónico, boleta de agua, predial, gas o luz. Cédula de la Clave Única de Registro de Población (CURP), únicamente si no aparece en la identificación oficial presentada.

El documento precisa que a las personas en situación de calle se les exime de presentar INE y CURP, conforme al Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas que Viven en Situación de Calle en la Ciudad de México.

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Proceso de selección y entrega del recurso

Una vez validado el padrón de aspirantes, la Dirección General de Desarrollo Social autorizará la integración del padrón definitivo de personas beneficiarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibida la documentación, la Subdirección de Igualdad Social realizará una entrevista a cada solicitante e integrará su expediente. Cada etapa del proceso será supervisada por la Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social.

Una vez validado el padrón de aspirantes, la Dirección General de Desarrollo Social autorizará la integración del padrón definitivo de personas beneficiarias. Después, se solicitará a la Dirección de Finanzas la elaboración de cheques o transferencias electrónicas para la entrega del apoyo.

El pago se realizará por medio de cheque, transferencia electrónica o medios electrónicos, a través de la Dirección de Finanzas de la alcaldía.

Dónde consultar resultados y presentar quejas

Las personas interesadas podrán conocer si su solicitud fue aceptada a través del listado que se publicará en la Dirección General de Desarrollo Social, ubicada en el segundo piso del edificio de la alcaldía, en calle 5 de Febrero esquina Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero. El horario de atención es de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes, en el teléfono 51 18 28 00, extensión 7125.

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En caso de que una solicitud sea denegada, la persona interesada puede presentar por escrito una petición de revisión ante la Dirección General de Desarrollo Social, la cual será turnada a la Dirección de Servicios Médicos y Equidad Social para su nueva evaluación.

Si se presentan situaciones de discriminación durante el proceso, los solicitantes pueden acudir al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México (COPRED), a los teléfonos 55 4600 8233 y 55 5341 3010, o al correo quejas.copred@cdmx.gob.mx.

El documento aclara además que todo formato y trámite relacionado con el programa es completamente gratuito, y que ningún servidor público podrá solicitar requisitos adicionales a los establecidos en las reglas de operación.

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