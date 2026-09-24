“Timbiriche”, la serie ya tiene fecha de estreno: cuándo y dónde ver la historia del grupo

Timbiriche - (ViX)

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La historia de Timbiriche llegará próximamente a la pantalla con una nueva serie de ficción original inspirada en hechos reales. La producción de ViX tiene previsto su estreno para el 9 de octubre, con episodios disponibles cada viernes exclusivamente en la plataforma.

La serie se remontará a los primeros años de la agrupación y mostrará cómo un proyecto infantil terminó convirtiéndose en un fenómeno del pop mexicano. La historia estará ambientada principalmente en la década de 1980 y abordará los cambios que experimentaron sus integrantes mientras crecían frente a las cámaras.

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La producción no será un documental. Se trata de una ficción inspirada en acontecimientos reales que utilizará una narrativa dramática para abordar la amistad, los sueños, los conflictos personales, los cambios de integrantes y las presiones que acompañaron a los jóvenes artistas durante su ascenso a la fama.

Así contará la serie los primeros años de Timbiriche

La producción estará integrada por ocho episodios de aproximadamente 45 minutos y comenzará con la formación original de Timbiriche en 1982. En aquella primera etapa estuvieron Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening.

La historia mostrará el proceso mediante el cual aquellos niños y adolescentes pasaron de formar parte de un proyecto musical infantil a convertirse en figuras reconocidas del entretenimiento mexicano. El crecimiento profesional estará acompañado por situaciones personales que pondrán a prueba sus amistades y la manera en que enfrentan la popularidad.

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Uno de los elementos centrales será precisamente el impacto de la fama en jóvenes que comenzaron sus carreras desde muy pequeños. La serie explorará sus sueños y las relaciones que construyeron mientras el grupo experimentaba modificaciones y nuevas incorporaciones.

Los integrantes que marcaron distintas etapas

(Captura de pantalla/VIX)

La ficción también recorrerá etapas posteriores de Timbiriche y mostrará la llegada de otros artistas que formaron parte de la historia de la agrupación. Entre ellos aparecen Erik Rubín, Thalía, Bibi Gaytán, Edith Márquez, Silvia Campos y Jean Duverger.

A lo largo de los años, varios integrantes de Timbiriche desarrollaron carreras propias después de su paso por el grupo. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Thalía son algunos de los nombres que posteriormente continuaron vinculados con la música, la televisión y la actuación.

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Para llevar esta historia a la ficción, ViX reunió un elenco encabezado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Sol Wainer y Jesusa Ochoa.

También participan Clara Dalmao, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra. Benavides interpretará a Luis de Llano, productor relacionado con la creación de Timbiriche, dentro de esta recreación dramática de los primeros años del grupo.

¿Cuándo se estrena “Timbiriche” en ViX?

Timbiriche - (ViX)

La serie “Timbiriche” llegará a ViX el 9 de octubre y tendrá episodios disponibles cada viernes. Con esta producción, la plataforma busca recuperar una etapa particularmente importante de la música juvenil mexicana y acercarla tanto a quienes vivieron aquel fenómeno como a nuevas generaciones.

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El estreno también coincide con un movimiento de recuperación del catálogo musical de la agrupación. El canal oficial TimbiricheVEVO en YouTube publicó 13 videoclips remasterizados, con lo que algunas de las canciones que acompañaron aquella época vuelven a tener presencia en plataformas digitales.

Por ahora, el relanzamiento no contempla una gira, un nuevo disco ni un reencuentro de los antiguos integrantes. La apuesta está concentrada en la serie y en la recuperación de material audiovisual. Así, mientras ViX prepara el estreno, la ficción buscará mostrar cómo aquel proyecto infantil fue creciendo hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop mexicano y cómo sus integrantes enfrentaron la fama mientras todavía estaban descubriendo quiénes querían ser.

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