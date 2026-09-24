México

“Timbiriche”, la serie ya tiene fecha de estreno: cuándo y dónde ver la historia del grupo

La producción recreará los primeros años de una generación de artistas que transformó el pop mexicano y creció bajo los reflectores

Timbiriche - (ViX)
Timbiriche - (ViX)
Guardar

La historia de Timbiriche llegará próximamente a la pantalla con una nueva serie de ficción original inspirada en hechos reales. La producción de ViX tiene previsto su estreno para el 9 de octubre, con episodios disponibles cada viernes exclusivamente en la plataforma.

La serie se remontará a los primeros años de la agrupación y mostrará cómo un proyecto infantil terminó convirtiéndose en un fenómeno del pop mexicano. La historia estará ambientada principalmente en la década de 1980 y abordará los cambios que experimentaron sus integrantes mientras crecían frente a las cámaras.

PUBLICIDAD

La producción no será un documental. Se trata de una ficción inspirada en acontecimientos reales que utilizará una narrativa dramática para abordar la amistad, los sueños, los conflictos personales, los cambios de integrantes y las presiones que acompañaron a los jóvenes artistas durante su ascenso a la fama.

Así contará la serie los primeros años de Timbiriche

Imagen AWIVRLNYYRD2NLLYJOX5ZVZBI4

La producción estará integrada por ocho episodios de aproximadamente 45 minutos y comenzará con la formación original de Timbiriche en 1982. En aquella primera etapa estuvieron Sasha Sokol, Benny Ibarra, Alix Bauer, Paulina Rubio, Mariana Garza y Diego Schoening.

La historia mostrará el proceso mediante el cual aquellos niños y adolescentes pasaron de formar parte de un proyecto musical infantil a convertirse en figuras reconocidas del entretenimiento mexicano. El crecimiento profesional estará acompañado por situaciones personales que pondrán a prueba sus amistades y la manera en que enfrentan la popularidad.

PUBLICIDAD

Uno de los elementos centrales será precisamente el impacto de la fama en jóvenes que comenzaron sus carreras desde muy pequeños. La serie explorará sus sueños y las relaciones que construyeron mientras el grupo experimentaba modificaciones y nuevas incorporaciones.

Los integrantes que marcaron distintas etapas

timbiriche la serie -México- 23 septiembre
(Captura de pantalla/VIX)

La ficción también recorrerá etapas posteriores de Timbiriche y mostrará la llegada de otros artistas que formaron parte de la historia de la agrupación. Entre ellos aparecen Erik Rubín, Thalía, Bibi Gaytán, Edith Márquez, Silvia Campos y Jean Duverger.

A lo largo de los años, varios integrantes de Timbiriche desarrollaron carreras propias después de su paso por el grupo. Sasha Sokol, Benny Ibarra, Paulina Rubio, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Thalía son algunos de los nombres que posteriormente continuaron vinculados con la música, la televisión y la actuación.

Para llevar esta historia a la ficción, ViX reunió un elenco encabezado por Macarena García, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Iker Solano, Michelle Pellicer, Edu Maruri, Andrea Chaparro, Sol Wainer y Jesusa Ochoa.

También participan Clara Dalmao, Osvaldo Benavides y Alberto Guerra. Benavides interpretará a Luis de Llano, productor relacionado con la creación de Timbiriche, dentro de esta recreación dramática de los primeros años del grupo.

¿Cuándo se estrena “Timbiriche” en ViX?

Timbiriche - (ViX)
Timbiriche - (ViX)

La serie “Timbiriche” llegará a ViX el 9 de octubre y tendrá episodios disponibles cada viernes. Con esta producción, la plataforma busca recuperar una etapa particularmente importante de la música juvenil mexicana y acercarla tanto a quienes vivieron aquel fenómeno como a nuevas generaciones.

El estreno también coincide con un movimiento de recuperación del catálogo musical de la agrupación. El canal oficial TimbiricheVEVO en YouTube publicó 13 videoclips remasterizados, con lo que algunas de las canciones que acompañaron aquella época vuelven a tener presencia en plataformas digitales.

Por ahora, el relanzamiento no contempla una gira, un nuevo disco ni un reencuentro de los antiguos integrantes. La apuesta está concentrada en la serie y en la recuperación de material audiovisual. Así, mientras ViX prepara el estreno, la ficción buscará mostrar cómo aquel proyecto infantil fue creciendo hasta convertirse en uno de los nombres más reconocidos del pop mexicano y cómo sus integrantes enfrentaron la fama mientras todavía estaban descubriendo quiénes querían ser.

Temas Relacionados

Timbirichemexico-entretenimientomexico-noticiasViXSeries

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Korea Spotlight México 2026: dónde ver gratis el concierto de Winner, Soyou y más si no puedes ir

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas a tus artistas favoritos

Korea Spotlight México 2026: dónde ver gratis el concierto de Winner, Soyou y más si no puedes ir

Scarlet tiene 13 años, iba a la secundaria pero no llegó, otra adolescente de 15 también desapareció en CDMX

Cámaras siguieron parte de la trayectoria de la joven que hablaba por teléfono pero se perdió su rastro

Scarlet tiene 13 años, iba a la secundaria pero no llegó, otra adolescente de 15 también desapareció en CDMX

¿Cafecito para el frío y las lluvias? Estos son los mejor evaluados según el estudio más reciente de la Profeco

La norma vigente permite hasta 0.15% de cafeína en un café descafeinado, mientras que un café puro debe contener al menos 1%; la distinción es clave para interpretar correctamente la etiqueta del producto

¿Cafecito para el frío y las lluvias? Estos son los mejor evaluados según el estudio más reciente de la Profeco

La Unión Tepito se infiltra en La Rebel, la porra de Pumas: “El Pinky” fue detenido con drogas y armas

Daniel “N”, alias “El Pinky” y “Polilla” dentro de La Rebel, fue detenido en La Merced junto con otras dos personas; les aseguraron drogas, armas y cartuchos

La Unión Tepito se infiltra en La Rebel, la porra de Pumas: “El Pinky” fue detenido con drogas y armas

¿Tienes hipertensión? Cuánto café puedes beber al día sin aumentar el riesgo para la presión arterial

El café es la bebida más consumida en el mundo después del agua

¿Tienes hipertensión? Cuánto café puedes beber al día sin aumentar el riesgo para la presión arterial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades realizan dos cateos en CDMX y detienen a siete personas en Miguel Hidalgo e Iztapalapa

Autoridades realizan dos cateos en CDMX y detienen a siete personas en Miguel Hidalgo e Iztapalapa

Edomex refuerza operativo contra homicidios tras 22 asesinatos registrados en tres días

La Unión Tepito se infiltra en La Rebel, la porra de Pumas: “El Pinky” fue detenido con drogas y armas

Juchitán, epicentro de la violencia en Oaxaca: homicidios, extorsiones y presencia del CJNG

“El Doctor”, exlíder del Cártel de Tijuana, desiste de amparo contra tortura en el penal del Altiplano

ENTRETENIMIENTO

Korea Spotlight México 2026: dónde ver gratis el concierto de Winner, Soyou y más si no puedes ir

Korea Spotlight México 2026: dónde ver gratis el concierto de Winner, Soyou y más si no puedes ir

Polémica en Habilidad Física 100: México: acusan a Aldo Márquez de actitudes machistas contra las participantes

Recorrer el inframundo para llegar al Mictlán ya es posible en CDMX: así es la experiencia inmersiva de Día de Muertos 2026

Ashley de Ha*Ash lanza incómoda indirecta a Jesse & Joy tras su polémica separación

El Festival de la enchilada vuelve a Iztapalapa acompañado de antojitos y más sorpresas: fechas, horarios y cómo llegar

DEPORTES

Cruz Azul vs Toluca: dónde, cómo y a qué hora ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2026

Cruz Azul vs Toluca: dónde, cómo y a qué hora ver en vivo el partido de la jornada 10 del Apertura 2026

Noche de Campeones 2026: Kira y Skadi revelan el sacrificio detrás de su histórico reinado en el CMLL

Polémica en Habilidad Física 100: México: acusan a Aldo Márquez de actitudes machistas contra las participantes

Mexicano Raúl Rosas Jr. busca consolidarse en UFC: esto se juega ante Raoni Barcelos en su primer Main Event

Hernerl de Sosa: de las tarimas a perder una parte de su cuerpo, la historia de superación que cambió su vida