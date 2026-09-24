Senador Alejandro Ocampo criticó ponencia del ministro de Hacienda Miguel Gómez en el Congreso que habría sido hecha con inteligencia artificial: “Ministro Claude”

El congresista arremetió contra el líder de la cartera y pidió varias explicaciones sobre la propuesta para el Presupuesto General 2027 - crédito @alejoocampog/X

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El senador Jorge Alejandro Ocampo Giraldo, del Pacto Histórico, cuestionó al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante el debate sobre el Presupuesto General de la Nación de 2027 en las comisiones económicas del Congreso.

El congresista afirmó que parte del balance expuesto por el funcionario habría sido elaborado con Claude, una herramienta de inteligencia artificial, y reclamó explicaciones sobre los mecanismos legales para financiar medidas anunciadas por el Gobierno.

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Ocampo dirigió sus críticas al contenido de una diapositiva que, según dijo, incluía anotaciones sobre recursos para atender el frente frío, traslados al Fondo Milagro y la necesidad de definir instrumentos legislativos.

“La presentación del ministro hecha con Claude, la inteligencia artificial, ahí en el cuadro que usted presentó dice lo siguiente: sujeto a certificación por parte de entidad competente, mencionando que necesita recursos para el frente frío, es necesario definir el mecanismo”, afirmó el senador.

El congresista sostuvo que la presentación incluía advertencias sobre posibles restricciones constitucionales y falta de claridad frente a las fuentes de financiación.

“Sujeto a resolver una restricción de constitucionalidad para su traslado al Fondo Milagro”, citó Ocampo al referirse al contenido que, según él, aparecía en el documento.

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"¡El colmo de la improvisación y el cinismo!" dijo el congresista luego de la presentación que expuso el ministro Gómez en medio del debate de las comisiones económicas en el Congreso de la República - crédito @alejoocampog/X

El senador pidió claridad sobre los mecanismos legales para financiar las medidas

Durante su intervención, Ocampo cuestionó que el Ministerio de Hacienda hubiera expuesto alternativas sin precisar cómo se implementarían desde el punto de vista jurídico y presupuestal.

“Vino a presentar unas salidas que no tiene el mecanismo legislativo”, señaló el legislador, que sostuvo de paso que el Gobierno debe explicar si las propuestas requerirían una reforma constitucional o una iniciativa legal específica.

Ocampo insistió en que las notas atribuidas a la presentación advertían sobre la necesidad de definir el instrumento legislativo para llevar recursos a los destinos anunciados. “Eso lo dice su presentación de Claude, porque eso es hecho en Claude”, recalcó.

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El congresista también cuestionó el uso de herramientas de inteligencia artificial en documentos oficiales. “Le pagamos un poco de gente del ministerio para que usted no traiga cosas con Claude”, reprochó Ocampo a Gómez.

Ocampo señaló vía X que en la presentación de la ponencia por parte del ministro Gómez se alcanza a leer un comentario en el que "la IA en la nota pone en duda su presentación" - crédito @alejoocampog/X

Ocampo señaló diferencias entre cifras de deuda presentadas por Hacienda

El senador afirmó que encontró inconsistencias entre la información que, según él, circuló desde el Ministerio de Hacienda y la que fue expuesta en el Congreso durante el debate presupuestal.

“Este papel es de Hacienda, dice que la deuda neta es el 57% del PIB, es de su ministerio, dado por estos días. Usted aquí viene y da otros datos diferentes”, expresó Ocampo.

El congresista pidió que la cartera de Hacienda unifique sus cifras y dé claridad sobre los datos que presenta al Legislativo. “¿Podemos o no confiar en las cifras de Hacienda?”, preguntó.

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Ocampo volvió a referirse al ministro como “ministro Claude” y dijo que no había superado el hecho de que la cartera llevara al Congreso una presentación que, a su juicio, habría sido preparada con inteligencia artificial, pese a contar con funcionarios y asesores especializados.

El senador Ocampo aseguró que Miguel Gómez "ya no es el ministro de Hacienda, sino el ministro Claude" - crédito @alejoocampog/X

El senador cuestionó recortes a subsidios y pidió recursos para damnificados del terremoto

El congresista también criticó la distribución de las partidas presupuestales. Afirmó que la propuesta presentada reduciría recursos destinados a subsidios para población vulnerable.

“El presupuesto que usted presenta hace que la población pobre pierda 8,8 billones en subsidios”, dijo Ocampo. Añadió que los subsidios a tarifas, en medio de un eventual fenómeno de El Niño, se reducirían en $3 billones.

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Según el senador, esa situación afectaría de manera particular a habitantes de la Costa Caribe, y cuestionó el impacto de las tarifas de energía en esa región.

Ocampo también reclamó recursos para atender las consecuencias del terremoto en Cali. Mostró una imagen de una carpa que, según señaló, corresponde a una morgue instalada en esa ciudad tras la emergencia.

“Esa carpa es la morgue que hoy tiene Cali después del terremoto. Y este Gobierno no le está dando plata a Cali para el tema de la morgue, no aparece”, expuso el congresista.

El senador agregó que varias sedes de la Fiscalía en Pereira, Cali, Quindío y Risaralda presentan daños o pérdidas de equipos, y sostuvo que esas necesidades no estarían incorporadas en el proyecto de presupuesto.

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"Por favor ministro, menos shows de IA, menos mermelada y más responsabilidad con el país", le exigió el senador Ocampo al ministro Gómez - crédito @alejoocampog/X

Ocampo cuestionó recursos para la JEP y denunció presuntas prácticas de “mermelada”

La intervención incluyó críticas a la financiación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ocampo afirmó que el sistema requiere más recursos para funcionar y atender a víctimas y comparecientes.

“A la justicia con $100 mil millones no se arregla, están pidiendo $4 billones y lo único que tienen alcanza para funcionamiento”, aseguró. También sostuvo que la falta de sedes y equipos afecta la capacidad de la Fiscalía para investigar y perseguir el crimen.

El senador cuestionó, además, que la única proposición aprobada durante la discusión, según su versión, hubiera sido presentada por un hermano del ministro. “La única proposición que pasó, la de su hermano senador. Es vergonzoso”, dijo.

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Al cierre de su discurso, Ocampo pidió que el debate se concentre en las fuentes reales de financiación para atender a los damnificados del terremoto y respaldar a las entidades judiciales.

“Lo que sí necesita este Congreso es que usted nos diga dónde está la plata para los damnificados del terremoto”, afirmó. Luego acusó al Gobierno de tener “14 billones para comprar este Congreso”, expresión con la que se refirió a presuntas prácticas de “mermelada”.