Harvey Weinstein condenado a 15 años de prisión en Nueva York tras una saga judicial de seis años

Harvey Weinstein, el productor que pasó de los Oscar a los tribunales y se convirtió en el rostro del abuso de poder en Hollywood (Dean Moses/Pool via REUTERS)

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En 2017, las primeras denuncias contra Harvey Weinstein sacudieron Hollywood y desencadenaron el movimiento #MeToo a escala global.

Nueve años después, el ex productor cinematográfico que dominó la industria del entretenimiento durante décadas recibió este miércoles una condena de 15 años de prisión en Nueva York, al cabo de un proceso judicial que atravesó dos estados, tres juicios y una condena previa anulada.

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El juez Curtis Farber fijó la pena en un punto intermedio entre lo que pedía cada parte: la fiscalía había solicitado 20 años; la defensa, nueve. Weinstein, de 74 años, permanecerá detrás de las rejas hasta bien entrada la próxima década.

Un hashtag que se convirtió en movimiento: millones de mujeres en todo el mundo encontraron en el #MeToo un espacio para hablar sobre experiencias que habían callado durante años (REUTERS/Lucy Nicholson)

Un caso que comenzó en 2018 y pasó por tres juicios antes de cerrarse

El proceso penal neoyorquino contra Weinstein arrancó en 2018, cuando la fiscalía del entonces fiscal de distrito Cyrus Vance Jr. lo imputó por delitos sexuales. En marzo de 2020, un jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a 23 años de prisión.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones más alto de Nueva York anuló esa condena en 2024. Los jueces determinaron que Weinstein no había recibido un juicio justo, porque el magistrado de primera instancia había admitido testimonios de mujeres cuyos casos no formaban parte de la acusación formal.

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Ocho años de proceso judicial, tres juicios y una condena anulada: el caso Weinstein puso a prueba los límites del sistema penal estadounidense (Steven Hirsch/Pool via REUTERS)

En el segundo juicio, celebrado en 2025, el jurado volvió a condenarlo por el acto sexual criminal contra Miriam Haley, pero lo absolvió de otro cargo vinculado a Kaja Sokola y quedó sin veredicto en la acusación de violación contra Jessica Mann.

Un tercer juicio sobre ese último cargo terminó también en jurado paralizado, en mayo de este año.

Haley (izquierda) y Mann (derecha) sostuvieron la acusación durante años de litigio, con todo lo que eso implica: exposición pública, interrogatorios repetidos y la incertidumbre de no saber cuándo terminaría el proceso (EFE/REUTERS)

Ante esa situación, la fiscalía de Manhattan, ahora bajo la conducción del fiscal de distrito Alvin Bragg, decidió no ir a un cuarto juicio.

Mann había manifestado que no podía volver a testificar. “En consideración de la postura de la señora Mann, y en reconocimiento de la condena por delito grave de clase B de Weinstein por agredir sexualmente a Haley, no llevaremos adelante un cuarto juicio”, afirmó Bragg en un comunicado, tal como recogió la agencia Associated Press.

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Alvin Bragg, el fiscal que tomó las decisiones más determinantes en la etapa final del caso penal más emblemático de la era #MeToo (Yuki Iwamura/Pool via REUTERS)

La víctima habló ante el tribunal y Weinstein también se dirigió al juez antes de conocer la pena

Haley, de 49 años, ciudadana sueca que trabaja actualmente en publicidad, prestó declaración en dos de los tres juicios. En el segundo, describió con detalle cómo Weinstein la inmovilizó sobre una cama en su apartamento de SoHo y la agredió sexualmente. “Lo impensable estaba ocurriendo”, declaró ante el tribunal, con los ojos llorosos, tal como informó Associated Press.

Este miércoles, antes de que el juez Farber dictara la pena, Haley volvió a tomar la palabra. Su abogada, Gloria Allred, había confirmado que hablaría en la audiencia. El propio Weinstein también se dirigió al tribunal, según confirmó su vocero, Juda Engelmayer.

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El ex productor —responsable de películas galardonadas con el Óscar como Pulp Fiction y Shakespeare enamorado— negó de forma consistente haber violado o agredido sexualmente a alguna de las mujeres que lo acusaron.

Antes de escuchar la sentencia, tanto la víctima como el acusado tuvieron la palabra frente al tribunal, en el cierre de un proceso que se extendió por casi una década (John Angelillo/Pool via REUTERS)

La condena en California sigue en pie, aunque un tribunal ordenó una nueva sentencia

El caso de Nueva York no es el único frente legal que enfrenta Weinstein. En 2022, un jurado de Los Ángeles lo declaró culpable de violación y dos cargos de agresión sexual contra una modelo y actriz italiana identificada durante el juicio como Jane Doe 1. En febrero de 2023 fue sentenciado a 16 años de prisión en ese estado.

En junio de este año, un tribunal de apelaciones de California confirmó esa condena, pero ordenó al juez de primera instancia que vuelva a determinar la pena.

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El panel de tres jueces explicó que la sentencia original fue dictada tomando en cuenta las condenas de Nueva York que luego fueron anuladas, lo que constituyó un error. Rob Bonta, el fiscal general de California, coincidió con esa postura.

La pena californiana deberá cumplirse de forma consecutiva a la de Nueva York, lo que significa que Weinstein tendría que terminar primero su condena en ese estado antes de ser trasladado a California. Actualmente permanece detenido en Rikers Island y en el ala penitenciaria del hospital Bellevue, en Nueva York.

Bonta, respaldó la decisión del panel de apelaciones que ordenó revisar los años de prisión impuestos en ese estado (REUTERS/Jeenah Moon)

Las acusaciones contra el ex productor, publicadas en 2017 por The New York Times y The New Yorker, provocaron su destitución inmediata de Miramax, la empresa que él mismo había fundado, y su expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

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Weinstein tiene la posibilidad de apelar la sentencia de este miércoles, tal como informó Associated Press. Además, enfrenta una demanda civil en un tribunal estatal de Manhattan, presentada la semana pasada por una mujer que lo acusa, junto al empresario James Dolan, dueño de los New York Knicks, de haberla agredido sexualmente en 2013.