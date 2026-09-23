Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció tres medidas para reforzar el control de hipopótamos en Colombia: lo que dijo el Ministerio de Ambiente

La cartera ambiental articula al Gobierno nacional, autoridades ambientales y territoriales, gestión del riesgo y Fuerzas Militares para acelerar las medidas de prevención, control y manejo de esta especie invasora - crédito Ministerio de Ambiente

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Ambiente, anunció tres medidas para reforzar el control de hipopótamos en Colombia, una especie invasora cuya expansión plantea riesgos para las fuentes de agua, la biodiversidad y las comunidades de las zonas afectadas.

La estrategia, según la cartera, contempla la búsqueda de recursos, la ampliación de la respuesta institucional y una aplicación para informar avistamientos.

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Las decisiones surgieron de una mesa interinstitucional liderada el 23 de septiembre de 2026 por el Ministerio de Ambiente en Bogotá. En el encuentro participaron autoridades ambientales y territoriales, el Instituto Alexander von Humboldt, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las corporaciones autónomas regionales Corantioquia, CAS, Cornare y Corpoboyacá.

La estrategia, según el Ministerio de Ambiente, contempla la búsqueda de recursos, la ampliación de la respuesta institucional y una aplicación para informar avistamientos - crédito @MinAmbienteCo/X

El objetivo de la reunión fue acelerar la ejecución del Plan de Manejo de Hipopótamos y coordinar medidas de prevención, control y monitoreo en las regiones donde está presente la especie. La cartera ambiental indicó que el plan busca reducir los impactos sobre los ecosistemas acuáticos, la fauna nativa, las actividades económicas locales y la seguridad de los habitantes.

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Buscarán recursos y nuevas capacidades para aplicar el plan

La primera decisión consiste en abrir conversaciones con el sector privado y otros actores que puedan aportar financiación, conocimiento técnico y capacidad operativa. Según el Ministerio de Ambiente, esos apoyos permitirían ejecutar las acciones previstas en el Plan de Manejo de Hipopótamos y sostenerlas en el tiempo.

La segunda medida apunta a incorporar entidades nacionales y territoriales que puedan intervenir de acuerdo con sus competencias. La intención es ampliar la capacidad estatal para atender los riesgos asociados con la presencia de los animales y llevar medidas directas a las áreas afectadas.

El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó que el Gobierno nacional definió una hoja de ruta para el control de la población de hipopótamos.

“Hoy podemos decirle al país que contamos con un plan de acción concreto para avanzar en el control de los hipopótamos. Este esfuerzo reúne al Gobierno Nacional, alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas regionales, organismos de gestión del riesgo y Fuerzas Militares, con acciones que serán implementadas directamente en los territorios”, declaró.

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El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, afirmó que el Gobierno nacional definió una hoja de ruta para el control de la población de hipopótamos - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Arjona sostuvo que la coordinación entre instituciones busca asignar responsabilidades y concentrar recursos en las zonas que requieren intervención.

“Estamos articulando capacidades y responsabilidades para enfrentar esta especie invasora y proteger el agua, la biodiversidad y, especialmente, a las comunidades”, agregó el funcionario.

Una aplicación permitirá notificar avistamientos y otros eventos

La tercera acción prevista por el Ministerio de Ambiente es la puesta en marcha de una aplicación dirigida a comunidades y autoridades. La herramienta permitirá informar avistamientos de hipopótamos y situaciones relacionadas con la especie, con el fin de mejorar el seguimiento de su presencia y sus desplazamientos.

La información recibida servirá para orientar las decisiones de manejo, definir prioridades y ubicar los lugares donde se requiere una respuesta institucional. La cartera de Ambiente señaló que el sistema busca aportar datos para las acciones de prevención y control, con participación de los habitantes de los territorios involucrados.

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Las medidas se integran a la Agenda ABC, cuyas siglas corresponden a Agua, Biodiversidad y Comunidades. Desde esa política, el Gobierno plantea que el manejo de los hipopótamos requiere una respuesta que contemple los efectos de la especie sobre los cuerpos de agua, la biodiversidad nativa, los medios de vida y la población.

Las medidas se integran a la Agenda ABC, cuyas siglas corresponden a Agua, Biodiversidad y Comunidades- crédito Ministerio de Ambiente

Durante la jornada, las entidades identificaron necesidades técnicas, operativas y financieras para asegurar la continuidad del Plan de Manejo. También analizaron alternativas de cooperación y nuevas fuentes de recursos que respalden la ejecución de las medidas.

El Ministerio de Ambiente indicó que mantendrá la coordinación con las entidades vinculadas al plan. La meta es traducir los compromisos de la mesa interinstitucional en acciones verificables en los territorios donde la expansión de los hipopótamos ha generado alertas ambientales y sociales.

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