Trump se acerca al Reino Unido, que aceptó revisar el acuerdo sobre la isla Diego García: “Con Andy nos está yendo muy bien”

Donald Trump calificó el entendimiento como un acto de gran estupidez durante su reunión con el primer ministro Andy Burnham. (REUTERS/Toby Melville)

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El Reino Unido revisará el acuerdo para devolver las islas Chagos a Mauricio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara sus críticas al pacto que contempla mantener bajo arrendamiento la base militar conjunta de Diego García.

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, dijo el miércoles que Londres deberá trabajar con Washington para modificar el texto. Sus declaraciones siguieron a la reunión entre Trump y el primer ministro británico, Andy Burnham, celebrada el martes en Nueva York durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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La oposición de Trump al acuerdo sobre Chagos

El Reino Unido había confirmado en abril que suspendía el plan acordado el año anterior para entregar el archipiélago, antigua colonia británica, a Mauricio. La propuesta incluía un arriendo de Diego García durante 99 años, con posibilidad de prórroga.

Trump había respaldado inicialmente el entendimiento, pero después lo calificó como “un acto de gran estupidez”. El mandatario volvió a cuestionarlo durante su primer encuentro con Burnham y sostuvo que el acuerdo era “terrible”.

El Reino Unido revisará el acuerdo sobre las islas Chagos tras las nuevas críticas de Donald Trump. (REUTERS/Toby Melville)

El presidente estadounidense afirmó que la ubicación de Diego García tiene valor estratégico y expresó su expectativa de que el Gobierno británico reconsidere el pacto. Mientras Trump hablaba, Burnham asintió y respondió: “Sí”.

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La revisión británica busca compatibilizar la devolución de las islas Chagos a Mauricio con la continuidad de la base de Diego García, utilizada por Estados Unidos y el Reino Unido. Londres sostiene que debe acordar una fórmula con Washington porque la administración de Donald Trump rechaza el texto actual y considera que la instalación es un activo de seguridad nacional.

Londres busca una nueva fórmula con Washington

Burnham dijo a medios británicos que el Gobierno trabajará para alcanzar una salida sobre el archipiélago y que confía en lograrla junto con sus socios estadounidenses.

Streeting señaló a la BBC que la oposición de Trump “no es una novedad”, aunque sus nuevas declaraciones ofrecieron “absoluta claridad” sobre la posición de la Casa Blanca. “Tenemos que hacer más trabajo con nuestros aliados estadounidenses, con el presidente Trump y su administración, para llevar el acuerdo a un punto en el que podamos apoyarlo”, afirmó.

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En otra entrevista con Times Radio, el secretario de Defensa rechazó aplazar la cuestión. “La estrategia del avestruz de esconder la cabeza en la arena y esperar que desaparezca no es una estrategia prudente” cuando está en juego “uno de los activos de seguridad nacional más sensibles que tenemos en cualquier parte del mundo”, declaró.

El conflicto se remonta a la expulsión de los habitantes de las islas Chagos tras la independencia de Mauricio en la década de 1960. (AP/ARCHIVO)

El anterior primer ministro, Keir Starmer, había defendido el acuerdo al sostener que los fallos internacionales ponían en duda la soberanía británica sobre el archipiélago y que un entendimiento con Mauricio garantizaría el funcionamiento de la base.

El litigio por el archipiélago y el costo del arriendo

El Reino Unido conservó el control de las islas Chagos después de la independencia de Mauricio en la década de 1960. Posteriormente expulsó a miles de habitantes del archipiélago, que desde entonces presentaron reclamaciones de compensación ante tribunales británicos.

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En 2019, la Corte Internacional de Justicia recomendó que el Reino Unido devolviera el archipiélago a Mauricio. El acuerdo suspendido contemplaba una concesión por 99 años para Diego García, con una opción de extensión.

El Gobierno británico no informó cuánto costaría el arrendamiento, aunque no desmintió las versiones que situaban el pago en 90 millones de libras anuales, equivalentes a unos USD 120 millones.

Trump también afirmó que las relaciones entre Estados Unidos y el Reino Unido mejoraron tras la llegada de Burnham al poder en julio. “Ahora, basándome en mi relación con su primer ministro Andy, creo que nos está yendo muy bien”, dijo.

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