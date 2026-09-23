Colombia

Multas de tránsito en Bogotá: así puede consultar los CIA autorizados para hacer el curso pedagógico

Tras la suspensión temporal de las capacitaciones dictadas por la Secretaría de Movilidad, los infractores de tránsito pueden acudir a los centros privados habilitados en la plataforma del Runt para tramitar su comparendo

La jornadas especiales de cursos pedagógicos se realizarán los sábados 20 y 27 de febrero. Foto: Secretaría de Movilidad
Los conductores sancionados pueden realizar el curso pedagógico en los Centros Integrales de Atención autorizados por el Ministerio de Transporte - crédito Secretaría de Movilidad
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La Secretaría Distrital de Movilidad suspendió temporalmente desde el 16 de septiembre los cursos pedagógicos que presta de forma directa a conductores infractores en Bogotá. Mientras se reanuda el servicio, las personas pueden realizar el trámite en los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados por el Ministerio de Transporte, cuyo directorio está disponible en www.runt.gov.co.

La suspensión no impide acceder al curso pedagógico requerido por una infracción de tránsito. Los ciudadanos deben consultar el listado vigente en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), elegir un CIA habilitado en Bogotá y verificar directamente con el centro las condiciones para realizar el procedimiento.

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Por qué se suspendieron los cursos de la Secretaría de Movilidad

La medida fue adoptada para cumplir las Resoluciones 2877 del 1 de abril de 2026 y 8863 del 16 de julio de 2026 de la Superintendencia de Transporte. Estas disposiciones fijaron nuevos requisitos para los Centros Integrales de Atención y los organismos de tránsito que ofrecen cursos pedagógicos a infractores.

Una mujer de chaqueta verde habla frente a varios hombres sentados en sillas negras dentro de un salón con murales de señales de tránsito.
La medida responde a las resoluciones de la Superintendencia de Transporte que exigen nuevos requisitos a los organismos de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

Entre las condiciones está la implementación de la infraestructura de seguridad del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov). El sistema permite comprobar la identidad de quienes asisten a los cursos mediante consultas a las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y tecnología de reconocimiento facial.

La Secretaría de Movilidad informó que la verificación busca proteger el servicio frente a intentos de fraude y a la manipulación de información. La dependencia recibió visitas técnicas de los operadores y participó en dos mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para solicitar una reconsideración del plazo de entrada en funcionamiento de los requisitos.

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La entidad adelanta una subasta inversa para seleccionar al operador autorizado por la Superintendencia de Transporte, conforme a las reglas de contratación pública. Una vez concluya ese proceso y se cumplan las condiciones técnicas requeridas, la Entidad anunciará la fecha para retomar los cursos pedagógicos directamente.

Los deudores con cuentas de ahorro y corrientes serán el principal foco de la medida de cobranza del distrito - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá
La entidad distrital adelanta una subasta inversa para contratar al operador autorizado y reanudar el servicio directo - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

ABC para consultar los CIA autorizados en Bogotá

A. Ingrese al portal del Runt . El ciudadano debe entrar a www.runt.gov.co y buscar la opción de “Consulta de entidades habilitadas” o el “Directorio de actores”.

B. Seleccione el tipo de entidad. En el filtro de búsqueda debe elegir “Centro Integral de Atención (CIA)”. Después, debe seleccionar el departamento de Bogotá, D. C., y el municipio de Bogotá para consultar los establecimientos con autorización vigente.

C. Confirme la información antes de asistir. El directorio permite identificar la dirección y el teléfono registrados para cada CIA. Dado que la autorización y los datos de contacto pueden cambiar, el usuario debe verificar la información en el portal y comunicarse con el centro antes de desplazarse.

El listado del Runt incluye, entre otros, al Centro Integral de Atención a Conductores CIA Mayor SAS, ubicado en la diagonal 40. El directorio también reporta el CIA Viacent avenida calle 161, en la avenida calle 161

- crédito Infobae
El sitio web del Runt permite consultar el directorio de las entidades habilitadas para dictar los cursos pedagógicos en Bogotá - crédito Infobae

Algunos puntos reportados en el directorio del Runt en Bogotá

  1. CIA Viacent Avenida Calle 161
    • Razón social: Centro Integral de Atención Vial avenida Calle 161
    • NIT: 901315442
    • Teléfono: 8145482
    • Dirección: Avenida Calle 161 # 19 - 24
  2. CIA Viacol Primero de Mayo
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 8055194
    • Dirección: Carrera 69 B # 25 - 01 Sur, piso 4
  3. CIA Viacol 7 de Agosto
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 8145482
    • Dirección: Carrera 26 # 71 B - 30, local 16 A
  4. CIA Viacol Álamos
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 8145482
    • Dirección: Transversal 93 # 64 - 41, interior 8
  5. CIA Viacol Avenida Suba Calle 100
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 8145482
    • Dirección: Transversal 55 # 98 A - 66, local 226, centro comercial Iserra 100
  6. CIA Viacol Centro
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 3319658
    • Dirección: Carrera 17 # 19 - 16 Sur, piso 2
  7. CIA Viacol Galerías
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 8145482
    • Dirección: Calle 52 # 25 - 53, oficina 302.
  8. CIA Viacol Juan Rey
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 3123319658
    • Dirección: Calle 69 Sur # 13 B Este - 28
  9. CIA Viacol North Point
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 3123319658
    • Dirección: Carrera 7 # 155 - 80, local 20
  10. CIA Viacol Quiriguá
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 6148462
    • Dirección: Transversal 94 # 80 A - 49
  11. CIA Viacol Restrepo
    • Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS
    • NIT: 901313105
    • Teléfono: 8145482
    • Dirección: Carrera 17 # 19 B - 48 Sur

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