Multas de tránsito en Bogotá: así puede consultar los CIA autorizados para hacer el curso pedagógico

Los conductores sancionados pueden realizar el curso pedagógico en los Centros Integrales de Atención autorizados por el Ministerio de Transporte - crédito Secretaría de Movilidad

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La Secretaría Distrital de Movilidad suspendió temporalmente desde el 16 de septiembre los cursos pedagógicos que presta de forma directa a conductores infractores en Bogotá. Mientras se reanuda el servicio, las personas pueden realizar el trámite en los Centros Integrales de Atención (CIA) autorizados por el Ministerio de Transporte, cuyo directorio está disponible en www.runt.gov.co.

La suspensión no impide acceder al curso pedagógico requerido por una infracción de tránsito. Los ciudadanos deben consultar el listado vigente en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), elegir un CIA habilitado en Bogotá y verificar directamente con el centro las condiciones para realizar el procedimiento.

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Por qué se suspendieron los cursos de la Secretaría de Movilidad

La medida fue adoptada para cumplir las Resoluciones 2877 del 1 de abril de 2026 y 8863 del 16 de julio de 2026 de la Superintendencia de Transporte. Estas disposiciones fijaron nuevos requisitos para los Centros Integrales de Atención y los organismos de tránsito que ofrecen cursos pedagógicos a infractores.

La medida responde a las resoluciones de la Superintendencia de Transporte que exigen nuevos requisitos a los organismos de tránsito - crédito Secretaría de Movilidad

Entre las condiciones está la implementación de la infraestructura de seguridad del Sistema de Control y Vigilancia (Sicov). El sistema permite comprobar la identidad de quienes asisten a los cursos mediante consultas a las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y tecnología de reconocimiento facial.

La Secretaría de Movilidad informó que la verificación busca proteger el servicio frente a intentos de fraude y a la manipulación de información. La dependencia recibió visitas técnicas de los operadores y participó en dos mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para solicitar una reconsideración del plazo de entrada en funcionamiento de los requisitos.

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La entidad adelanta una subasta inversa para seleccionar al operador autorizado por la Superintendencia de Transporte, conforme a las reglas de contratación pública. Una vez concluya ese proceso y se cumplan las condiciones técnicas requeridas, la Entidad anunciará la fecha para retomar los cursos pedagógicos directamente.

La entidad distrital adelanta una subasta inversa para contratar al operador autorizado y reanudar el servicio directo - crédito Secretaría de Movilidad de Bogotá

ABC para consultar los CIA autorizados en Bogotá

A. Ingrese al portal del Runt . El ciudadano debe entrar a www.runt.gov.co y buscar la opción de “Consulta de entidades habilitadas” o el “Directorio de actores”.

B. Seleccione el tipo de entidad. En el filtro de búsqueda debe elegir “Centro Integral de Atención (CIA)”. Después, debe seleccionar el departamento de Bogotá, D. C., y el municipio de Bogotá para consultar los establecimientos con autorización vigente.

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C. Confirme la información antes de asistir. El directorio permite identificar la dirección y el teléfono registrados para cada CIA. Dado que la autorización y los datos de contacto pueden cambiar, el usuario debe verificar la información en el portal y comunicarse con el centro antes de desplazarse.

El listado del Runt incluye, entre otros, al Centro Integral de Atención a Conductores CIA Mayor SAS, ubicado en la diagonal 40. El directorio también reporta el CIA Viacent avenida calle 161, en la avenida calle 161

El sitio web del Runt permite consultar el directorio de las entidades habilitadas para dictar los cursos pedagógicos en Bogotá - crédito Infobae

Algunos puntos reportados en el directorio del Runt en Bogotá

CIA Viacent Avenida Calle 161 Razón social: Centro Integral de Atención Vial avenida Calle 161

NIT: 901315442

Teléfono: 8145482

Dirección: Avenida Calle 161 # 19 - 24 CIA Viacol Primero de Mayo Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 8055194

Dirección: Carrera 69 B # 25 - 01 Sur, piso 4 CIA Viacol 7 de Agosto Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 8145482

Dirección: Carrera 26 # 71 B - 30, local 16 A CIA Viacol Álamos Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 8145482

Dirección: Transversal 93 # 64 - 41, interior 8 CIA Viacol Avenida Suba Calle 100 Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 8145482

Dirección: Transversal 55 # 98 A - 66, local 226, centro comercial Iserra 100 CIA Viacol Centro Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 3319658

Dirección: Carrera 17 # 19 - 16 Sur, piso 2 CIA Viacol Galerías Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 8145482

Dirección: Calle 52 # 25 - 53, oficina 302. CIA Viacol Juan Rey Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 3123319658

Dirección: Calle 69 Sur # 13 B Este - 28 CIA Viacol North Point Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 3123319658

Dirección: Carrera 7 # 155 - 80, local 20 CIA Viacol Quiriguá Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 6148462

Dirección: Transversal 94 # 80 A - 49 CIA Viacol Restrepo Razón social: Centro Integral de Atención y Educación Vial de Colombia SAS

NIT: 901313105

Teléfono: 8145482

Dirección: Carrera 17 # 19 B - 48 Sur