Un tiroteo en una fiesta en Sudáfrica dejó al menos 11 muertos, incluida una mujer embarazada

Los equipos forenses recolectaron pruebas y trasladaron los cuerpos de las víctimas en la provincia de KwaZulu-Natal (REUTERS/Stringer)

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Un tiroteo en una fiesta en una casa en Sudáfrica dejó al menos 11 muertos, incluida una mujer embarazada, después de que tres hombres armados irrumpieron el martes por la noche en una vivienda de KwaMakhutha, al sur de Durban, y dispararon contra las 14 personas que participaban del encuentro.

El ataque ocurrió en ese municipio de la provincia de KwaZulu-Natal, a unos 30 kilómetros de Durban, en la costa oriental del país. En la casa se encontraban 14 personas, 13 hombres y una mujer. Diez víctimas murieron en el lugar y otras cuatro fueron trasladadas a un hospital. Una de ellas falleció posteriormente por las heridas de bala, con lo que la cifra de muertos ascendió a 11.

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Los otros tres heridos permanecieron bajo atención médica. Las autoridades no difundieron información sobre su estado de salud ni identificaron de forma pública a las personas asesinadas.

Vecinos relataron que el grupo se reunió primero en el patio de la vivienda y entró a la casa cuando cayó la noche, debido a las bajas temperaturas. En ese momento, los agresores llegaron al domicilio y golpearon la puerta.

La Policía de Sudáfrica acordonó el sector mientras los equipos forenses trabajaban en la escena. Los cuerpos de algunas de las víctimas quedaron tendidos en el exterior del domicilio y fueron cubiertos con sábanas blancas antes de que los peritos los trasladaran en camillas a vehículos del servicio forense.

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Las fuerzas de seguridad mantuvieron acordonada la zona de la matanza (Reuters)

Los investigadores también revisaron el incendio de un automóvil estacionado cerca de la casa. Las primeras informaciones indicaron que el vehículo pertenecía a una de las víctimas, por lo que la policía buscó determinar si el fuego estuvo vinculado con el ataque y con la fuga de los autores.

El comisario interino de la Policía de Sudáfrica ordenó a los agentes locales poner en marcha una operación especial de 72 horas para localizar a los sospechosos. Los efectivos iniciaron una búsqueda en KwaMakhutha y pidieron a los residentes que aportaran datos que permitieran reconstruir los movimientos de los atacantes antes y después del tiroteo.

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Thami Ntuli, primer ministro provincial de KwaZulu-Natal, acudió al lugar y solicitó la colaboración de la comunidad. El funcionario señaló que el barrio afrontaba problemas asociados con el tráfico de drogas y la circulación de armas ilegales. En la zona, numerosas casas se encuentran a pocos metros de distancia y no cuentan con cercos ni muros que las separen.

La policía no estableció un móvil definitivo. Sin embargo, indicó que algunas de las personas atacadas ya figuraban en investigaciones de inteligencia criminal relacionadas con actividades ilegales. Las autoridades no revelaron detalles de esas pesquisas para evitar que afectaran los procedimientos abiertos.

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Los investigadores tampoco descartaron que el ataque respondiera a una disputa entre grupos rivales. Esa hipótesis formó parte de las líneas de investigación, aunque no se informó si alguno de los asistentes o de los sospechosos pertenecía a una organización concreta.

El ataque se sumó a otros tiroteos masivos en el país

El episodio en KwaMakhutha se produjo en medio de una sucesión de ataques armados en Sudáfrica. En junio, varios agresores mataron a 12 personas en un barrio de Johannesburgo, en un caso que la policía vinculó con bandas criminales. En diciembre, dos tiroteos ocurridos con dos semanas de diferencia dejaron 21 muertos.

El país registró una elevada tasa de homicidios. Las estadísticas policiales contabilizaron 5.427 asesinatos entre abril y junio, una media cercana a 60 por día. Los disparos constituyeron el método más frecuente en esos crímenes, mientras las fuerzas de seguridad identificaron la disponibilidad de armas de fuego como uno de los principales factores del problema.

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A comienzos de año, el presidente Cyril Ramaphosa autorizó el despliegue de soldados en áreas de Johannesburgo, Ciudad del Cabo y la provincia de Cabo Oriental para apoyar a la policía frente a la violencia. KwaZulu-Natal no formó parte de ese operativo.

La búsqueda de los tres hombres señalados como autores continuó mientras los investigadores analizaban las pruebas recogidas en la vivienda, las declaraciones de los testigos y la posible relación entre el automóvil incendiado y la matanza.

(Con información de AP y Reuters)