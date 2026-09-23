Colombia

Violeta Bergonzi relató cómo un episodio del pódcast de Juan Pablo Raba la llevó a buscar ayuda psiquiátrica: “Terminé medicada”

La presentadora relató que reconoció señales de depresión al escuchar uno de los episodios de ‘Los Hombres Sí Lloran’, iniciando un tratamiento durante siete meses

La presentadora contó que estuvo medicada durante meses, luego de identificar síntomas de uno de los invitados al pódcast de Juan Pablo Raba que aplicaban para ella - crédito @lamegacolombia/Instagram

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Hace unos días el cantante Manuel Medrano cuestionó el formato de Los Hombres Sí Lloran, el pódcast conducido por el actor Juan Pablo Raba, luego de escribir en su cuenta de X que le gustaría asistir al programa para pedirles a los invitados que “dejen de llorar tanto”.

El mensaje generó cuestionamientos de usuarios que consideraron que banalizaba la vulnerabilidad masculina, además de un sector que respaldó la crítica del artista frente a lo que calificó como una sobreexposición del sufrimiento en los espacios digitales.

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Medrano aclaró posteriormente que su comentario inicial había sido “un trino de humor que llegó más lejos de lo que debía” y que no existía un enfrentamiento personal con Raba, aunque sostuvo que “una cosa es lucrarse de la salud mental, como muchos pódcasts lo hacen, y una muy distinta preocuparse realmente por ella”.

En medio de esta controversia, la presentadora Violeta Bergonzi se sumó al debate con un testimonio personal sobre el impacto que el programa tuvo en su vida.

La presentadora, modelo y ganadora de MasterChef Celebrity en 2025 contó en La Mega que un episodio de Los Hombres Sí Lloran la llevó a identificar un cuadro de depresión que desconocía y a buscar ayuda psiquiátrica en forma directa.

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Álvaro Rodríguez Ferrero se sinceró en Los hombres sí lloran - crédito Los hombres sí lloran/Instagram

Bergonzi señaló que el episodio que le cambió la vida fue la conversación entre Raba y Álvaro Rodríguez, esposo de la presentadora Laura Tobón. “El pódcast de Juan Pablo Raba a mí sí me cambió la vida, a mí como mujer me cambió la vida”, afirmó Bergonzi. “Por esa entrevista yo busqué ayuda”.

Durante ese episodio, Rodríguez contó cómo descubrió que atravesaba un cuadro de depresión, luego de una conversación con una profesional que le indicó que su malestar excedía lo que ella podía tratar.

“El man empieza a contar que va donde una psicóloga (...) y le dice: ‘No, yo no te puedo ayudar, vos necesitas es un psiquiatra’”, relató Bergonzi, recordando que en esa ocasión Rodríguez manifestó que los conflictos que describía con su esposa eran, en realidad, manifestación de un cuadro depresivo que requería atención psiquiátrica.

Violeta Bergonzi siguió un tratamiento con medicación durante siete meses para superar su cuadro depresivo - crédito @violetabergonzi/Instagram
Violeta Bergonzi siguió un tratamiento con medicación durante siete meses para superar su cuadro depresivo - crédito @violetabergonzi/Instagram

Al escuchar ese relato, Bergonzi sostuvo que estableció una conexión inmediata con su propia situación. “Entonces yo dije, ‘ah, entonces a mí me está pasando lo mismo’”, contó la presentadora, quien describió el episodio como un atajo hacia su propio diagnóstico: “Este man ya me ahorró el pasito de la psicóloga”, afirmó, y agregó que decidió acudir directamente a un especialista en psiquiatría.

Bergonzi explicó que, tras esa consulta, comenzó un tratamiento con medicación. “Para resumirte el cuento, terminé medicada. Siete meses duré medicada”, relató. La presentadora reconoció que en su momento recibió críticas por compartir públicamente su experiencia, pero defendió su decisión de visibilizar el proceso: “No puedo creer que yo haya estado sufriendo tanto y no haya sido consciente de eso”, expresó.

Bergonzi profundizó en cómo su malestar emocional pasó inadvertido durante un tiempo prolongado. La presentadora describió lo que llamó una “depresión dormida”, un estado en el que la persona no es consciente del dolor que atraviesa porque este no se expresa a través del llanto o la tristeza convencional. “Me acostumbré a vivir con ese dolor (...) hay como una depresión dormida que uno ni siquiera es consciente que está triste o que hay dolor”, explicó.

Violeta subrayó que su proceso de recuperación implicó modificar su forma de entender la enfermedad. “Cuando uno empieza a cambiar la forma de ver la vida y a entender que la depresión no se manifiesta solamente llorando, con tristeza o con pensamientos raritos, sino de otras maneras, entonces todo cambia”, señaló.

Bergonzi cerró su relato al calificar la experiencia de la medicación como un proceso de recuperación de su propia identidad: “Para mí fue increíble y volver a ser yo. Yo no me había dado cuenta que me había perdido y me transformé”, afirmó.

La respuesta de Raba a las burlas por llorar en su pódcast

En diálogo con Infobae Colombia, el actor afirmó que las burlas hacia su pódcast evidencian una discusión abierta sobre la vulnerabilidad masculina - crédito Juan David Botia/ Infobae Colombia

En una entrevista con Infobae Colombia, Raba se refirió a las parodias y comentarios que recibe por llorar durante los episodios del programa, y sostuvo que esas reacciones reflejan una discusión dividida en torno a la vulnerabilidad masculina.

“Y así como hay gente que dice, sí, ese man se la pasa chillando, hay otra gente que dice, pero está bien. O sea, ¿por qué te afecta? ¿Por qué te molesta tanto ver a un hombre llorar? Esa finalmente es la pregunta”, afirmó el actor.

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