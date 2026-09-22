Autoridades decomisaron 885 suplementos dietarios que se comercializaban en Bogotá sin registro sanitario

La Policía Nacional halló 885 productos dietarios sin autorización sanitaria - crédito Invima

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En medio de un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá se encontraron 885 productos sin registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) ni autorización para su comercialización en Colombia.

Además, las autoridades capturaron a dos personas y ordenaron la suspensión inmediata de la actividad económica del establecimiento, de acuerdo con un comunicado emitido por la autoridad de control sanitario durante la jornada del 21 de septiembre de 2026.

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Y es que la Policía Nacional también adelantó un impuso un comparendo y dejó a los dos detenidos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, ente que se encargará de su judicialización.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento sobre suplementos dietarios se activó por denuncias ciudadanas que se percataron de las irregularidades. La intervención reunió a la Secretaría distrital de Salud, la Secretaria de Gobierno y la Secretaría Seguridad Convivencia y Justicia, la Policía Nacional y la Alcaldía Local de Puente Aranda.

En el procedimiento de verificación se permitió establecer que algunos productos aparentaban contar con registro sanitario. Sin embargo, al consultar la plataforma del Invima, las autoridades no encontraron información que acreditara esos registros.

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Tenga cuidado si tiene estos productos en casa y suspenda su consumo - crédito Invima

Qué encontraron las autoridades y por qué supone un riesgo sanitario

La inspección también detectó mercancía ubicada directamente sobre el suelo. Además, se encontró con la falta de controles de temperatura y humedad y falta de registros de limpieza.

El establecimiento tampoco presentó los procedimientos ni la documentación exigida para la distribución al por mayor de suplementos dietarios. Según el reporte oficial, esa falta de controles y permisos representaba un riesgo para la salud de los consumidores que podrían verse expuestos a enfermedades o reacciones adversas ante la falta de control de calidad de los productos.

Ante este nuevo caso de alerta, las autoridades recomendaron verificar el registro sanitario del Invima antes de comprar suplementos dietarios, en especial cuando se ofrecen por páginas web o redes sociales. También pidieron hacer las compras en establecimientos o canales de comercialización confiables.

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Las autoridades suspendieron la actividad de un establecimiento y aplicaron medidas correctivas por riesgos sanitarios y falta de permisos - crédito Invima

Otro operativo en Puente Aranda dejó 271 kilos de pólvora incautados

En una intervención que se llevó a cabo en la misma localidad, las autoridades hallaron miles de velas cracker y kilos de pólvora en un vehículo tipo Foton. Según lo informado por la Alcaldía de Bogotá, el material era transportado sin las condiciones de seguridad requeridas.

Ese procedimiento comenzó tras una alerta de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre un posible transporte irregular de material pirotécnico. De esta manera, la Alcaldía Local de Puente Aranda y la Policía se encargaron de adelantar el control del material de forma articulada para evitar consecuencias que pueden desencadenar accidentes graves y hasta llevar a la muerte.

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Durante la revisión del vehículo, las autoridades encontraron 2.880 velas cracker distribuidas en 20 cajas de 15 tiros, además de 180 en una caja de 20 tiros y otras 180 en una caja de 10 tiros. En cuanto al conductor, se confirmó que le aplicaron la medida correctiva prevista en la Ley 1801 de 2016.

Las acciones coordinadas permitieron identificar amenazas a los consumidores y aplicar sanciones - crédito Invima

Controles para prevenir riesgos en la localidad y en otras zonas de Bogotá

Las autoridades presentaron ambos procedimientos como acciones de inspección, vigilancia y control para evitar riesgos a la salud, la integridad y la seguridad de la comunidad que se seguirán adelantando en la ciudad.

Entre tanto, los uniformados que adelantaron las acciones reiteraron que las denuncias y alertas permiten identificar puntos de riesgo y activar esas verificaciones, por lo que pidieron a la comunidad denunciar cualquier tipo de irregularidad.

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“Las denuncias ciudadanas son fundamentales para identificar establecimientos que puedan poner en riesgo la salud de los consumidores y permitir que las autoridades activen las acciones de inspección, vigilancia y control correspondientes”, puntualizó la entidad.