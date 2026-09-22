Servicio Social Obligatorio 2026: abren inscripciones del 23 al 30 de septiembre para 717 plazas en salud a nivel nacional

La validación de la inscripción por la entidad territorial de salud define quiénes pueden participar en la asignación del SSO - crédito Carlos Ortega/EFE

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El Ministerio de Salud abrirá 717 plazas de Servicio Social Obligatorio para profesionales de medicina, enfermería, odontología y bacteriología en el cuarto proceso de asignación de 2026.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 23 de septiembre a las 8:00 a. m., hasta el 30 de septiembre a las 5:00 p. m., y la asignación se realizará el 15 de octubre.

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La postulación es gratuita, no requiere intermediarios y debe hacerse únicamente en la plataforma del Ministerio de Salud y Protección Social: https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/DefaultSSO.aspx. Los aspirantes deberán diligenciar el formulario, adjuntar los documentos exigidos y elegir cinco plazas de preferencia.

La convocatoria está dirigida a profesionales de las cuatro áreas habilitadas que busquen cumplir el Servicio Social Obligatorio (SSO). Las secretarías departamentales y distritales de salud reportaron las 717 vacantes disponibles en distintas regiones del país.

El Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, indicó que los interesados deben revisar el instructivo y consultar el listado de plazas antes de completar el trámite. La relación de vacantes está disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/TH/plazas-disponibles-iv-proceso-sso-2026.pdf.

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La postulación al Servicio Social Obligatorio es gratuita y debe realizarse únicamente en la plataforma del Ministerio de Salud - crédito Ministerio de Salud

El formulario no garantiza la participación en el sorteo. La inscripción debe ser revisada y validada por la entidad territorial de salud del domicilio informado por el profesional. Solo quienes tengan el estado de inscripción verificado podrán participar en la asignación.

Cómo inscribirse al cuarto proceso de SSO 2026

Para participar, el aspirante debe ingresar a la plataforma oficial dentro del plazo establecido y completar la información solicitada. La cartera advirtió que los datos incluidos en el formulario y los documentos cargados son responsabilidad exclusiva de cada profesional.

El proceso de inscripción incluye los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma del Servicio Social Obligatorio. Leer el instructivo de diligenciamiento y seguimiento del trámite. Completar correctamente el formulario de inscripción. Elegir cinco plazas en las que desea prestar el SSO. Organizar los departamentos de preferencia donde exista al menos una plaza disponible. Adjuntar todos los documentos requeridos en formato PDF. Consultar de forma periódica el estado de la inscripción en la página del ministerio.

Los archivos deben ser legibles, estar en formato PDF y no superar los 4 MB. Se debe adjuntar la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o Permiso por Protección Temporal por ambas caras; el diploma de grado, cuando aplique; y el acta de grado.

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Las inscripciones para el SSO 2026 estarán habilitadas del 23 al 30 de septiembre y la asignación de plazas se realizará el 15 de octubre - crédito Carlos Ortega/EFE

Quienes obtuvieron el título en el exterior deben anexar la resolución de convalidación del Ministerio de Educación Nacional, debidamente ejecutoriada, junto con el documento de identificación con el que se aprobó el trámite. Si el aspirante todavía no se ha graduado, deberá presentar una certificación de su institución de educación superior que confirme el compromiso de grado antes del 31 de octubre de 2026.

Verificación, correcciones y condiciones de prioridad

Si la entidad territorial encuentra inconsistencias entre la información del formulario y los soportes, rechazará la inscripción. La decisión será notificada al correo electrónico reportado por el aspirante.

En caso de rechazo, el profesional podrá hacer correcciones antes del cierre de las inscripciones. La cartera recomendó revisar con frecuencia la bandeja de entrada y la carpeta de correo no deseado, debido a que las notificaciones se enviarán por esa vía.

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No habrá modificación ni anulación de la inscripción una vez finalice el trámite. Por esa razón, los aspirantes deben confirmar la selección de plazas, el orden de departamentos y los documentos adjuntos antes de enviar el formulario.

Los profesionales titulados en el exterior deben anexar la resolución ejecutoriada de convalidación del Ministerio de Educación para el SSO - crédito Carlos Ortega/Archivo/EFE

La convocatoria contempla condiciones de prioridad en la asignación para personas raizales, indígenas, madres o padres cabeza de familia, mujeres embarazadas o en período de lactancia, víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad. Estas condiciones no eximen de cumplir el Servicio Social Obligatorio.

Para acreditar la prioridad, se deben adjuntar los soportes correspondientes. Las personas raizales deben presentar certificación de la Ocre; los integrantes de pueblos indígenas, certificación del cabildo; y las madres o padres cabeza de familia, un documento autenticado y el registro civil del menor.

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Las mujeres embarazadas o en lactancia deben presentar una certificación de la entidad de salud competente. Las víctimas del conflicto armado serán verificadas por el Ministerio en el Registro Único de Víctimas. Las personas con discapacidad deberán aportar certificación médica o dictamen de pérdida de capacidad laboral e invalidez.

Quiénes no pueden participar y dónde pedir ayuda

No pueden inscribirse quienes ya hayan cumplido el SSO, quienes lo estén prestando bajo cualquier modalidad, ni quienes hayan renunciado a una plaza asignada. Tampoco podrán participar quienes recibieron una plaza en alguno de los dos procesos anteriores y no la ocuparon, salvo que cuenten con una justificación de fuerza mayor o caso fortuito aprobada por la entidad territorial de salud.

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La asignación del Servicio Social Obligatorio contempla prioridad para indígenas, raizales, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad y otros grupos - crédito Carlos Ortega/Archivo/EFE

La cartera también indicó que no podrán participar los profesionales inscritos en Rethus en la misma profesión en la que desean realizar el SSO, ni quienes estén adelantando el trámite de inscripción en Rethus o la emisión de la tarjeta profesional ante el colegio correspondiente.

La Mesa de Ayuda funcionará durante el período de inscripción, de lunes a viernes entre las 7:00 a. m., y las 6:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m., a 1:00 p. m. Los interesados pueden comunicarse en Bogotá al 601 330 5043, en la línea nacional 01 8000 96 00 20 o mediante el correo serviciosocialobligatorio@minsalud.gov.co.

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