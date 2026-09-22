Así comenzo la participación de la delegación colombiana, liderada por José Manuel Restrepo, en la Asamblea General de la ONU: “¿Cómo no pensar en los niños, niñas y jóvenes de Colombia?”

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, encabezó la delegación que participa el martes 22 de septiembre en la apertura del Debate General de la edición número 81 del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York (Estados Unidos), donde el Gobierno expondrá los lineamientos de la política exterior, denominada Patria Milagro.

Restrepo, como jefe de la comitiva, asistió junto al canciller Omar Bula y el embajador colombiano ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, como miembros titulares, y contaron con la compañía de la embajadora ante Estados Unidos, María Consuelo Araújo, y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín. Una representación que espera avanzar en cuatro ejes claves.

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Esta es la delegación de Colombia ante la ONU, en la instalación de la edición número 81 de la Asamblea General del organismo, efectuada el martes 22 de septiembre - crédito @cancilleriacol/X

En efecto, la agenda colombiana estará enfocada en impulsar comercio e inversión, seguridad y defensa, innovación y tecnología, y alianzas estratégicas. “En representación del presidente Abelardo De La Espriella, participo en esta cita con una misión clara: fortalecer nuestras alianzas, atraer inversión y promover la cooperación en seguridad y crecimiento económico”, dijo Restrepo.

El vicepresidente señaló que durante la semana representantes de distintos países debatirán asuntos de la agenda internacional. De esta manera, dijo que la misión de Colombia buscará consolidar relaciones diplomáticas y económicas, con unas propuestas claras, “confianza y la determinación” para ampliar la presencia internacional del país durante el cuatrienio.

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Restrepo envió un mensaje a estudiantes de Modelos de Naciones Unidas

Con ello, en otro mensaje emitido desde Nueva York, el vicepresidente se refirió a los niños, niñas y jóvenes colombianos que participan en los Modelos de Naciones Unidas. “En este primer día de instalación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cómo no pensar en los niños, niñas y jóvenes de Colombia que participan en los Modelos de Naciones Unidas?”, planteó.

El vicepresidente José Manuel Restrepo encabeza la representación del país en la edición número 81 de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York - crédito @jrestrp/X

A su vez, destacó que esos espacios permiten a los estudiantes debatir y confrontar posturas sobre asuntos globales. “Aprenden a escuchar, a entender otras posiciones, a defender sus ideas y, sobre todo, a encontrar puntos de encuentro”, afirmó el vicepresidente, que junto con sus compañeros de misión escuchó el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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Y vinculó la formación de los jóvenes con los objetivos de la política exterior y el desarrollo del país. “Colombia necesita jóvenes que quieran transformar, que piensen en el bien común, que trabajen por la paz y que usen el conocimiento y la tecnología para hacerle la vida mejor a la gente”, sostuvo Restrepo, que sostuvo un encuentro con el secretario de la ONU, António Guterres.

Finalmente, Restrepo esbozó la posibilidad de que participantes de esos programas lleguen a representar al país en instancias internacionales. “Y quién sabe… en un futuro muy próximo, algunos de ustedes que hoy participan en un Modelo de Naciones Unidas estarán aquí, en Nueva York, representando a Colombia y llevando sus ideas al mundo”, concluyó.

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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encargó de abrir la edición número 81 de la Asamblea General de la ONU, en un discurso enfocado en el impacto de la IA - crédito Shannon Stapleton/REUTERS

Antonio Guterres abrió la Asamblea General de la ONU, la última bajo su mandato

En la jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, encargado de abrir la Asamblea General, afirmó que la inteligencia artificial puede impulsar avances en medicina, acelerar descubrimientos científicos, ampliar oportunidades y mejorar la vida de las personas. Y advirtió que “el peligro” no está en la tecnología, sino en el desarrollo de sistemas que no rindan cuentas.

En su intervención, Guterres, que dejará el organismo, también sostuvo que esos riesgos no deben subestimarse y señaló que los gobiernos tienen el deber de proteger a sus poblaciones y asumir responsabilidades. Así pues, pidió a los países que encabezan esta “revolución tecnológica” que informen sobre los riesgos y trabajen en salvaguardias comunes que protejan a toda la sociedad.

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Cabe resaltar que a intervención del vicepresidente Restrepo ante la Asamblea General de la ONU está programada para el jueves 24 de septiembre. El número 2 del Gobierno tendrá la responsabilidad de reemplazar a Abelardo de la Espriella, que, como es sabido, prefirió mantener su compromiso de campaña de no hacer viajes internacionales durante su administración.