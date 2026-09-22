Colombia

Juzgado de Bogotá le lanzó ultimátum a la esposa de Abelardo de la Espriella: la primera dama Ana Lucía Pineda tendrá que revelar cuánto dinero recaudó su fundación para damnificados del terremoto

El senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, cuestionó la ausencia de respuesta a su derecho de petición, radicado hace 29 días, con el que pretendía conocer los recursos recibidos para los perjudicados por el fuerte sismo y los mecanismos de control sobre su destino

La fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, recibió millonarios aportes de la empresa privada para la atención de los damnificados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Juan David Duque/REUTERS
La fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, recibió millonarios aportes de la empresa privada para la atención de los damnificados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Juan David Duque/REUTERS
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El Juzgado 38 de Familia de Bogotá admitió una acción de tutela contra el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Ministerio de Hacienda y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y su representante legal, la primera dama Ana Lucía Pineda, que tendrán que informar cuánto dinero se recaudó para ser destinado a los damnificados del terremoto.

El recurso, interpuesto por el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico y que oficia como segundo vicepresidente de la corporación legislativa, busca que se informe cuánto dinero recibió la entidad para atender a las víctimas del evento sísmico del 10 de agosto: que tuvo una magnitud de 7,4 y dejó, hasta el momento, 335 muertos y un total de 4.516 personas heridas.

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La tutela fue presentada después de que, según el congresista, no recibió respuesta a un derecho de petición que radicó el pasado 24 de agosto. El congresista solicitó datos sobre los montos recaudados, el destino de los recursos y los mecanismos de auditoría de la fundación, en un proceso que avanza en la justicia ordinaria y del que se esperan decisiones en los próximos días.

Senador Alejandro Ocampo confirmó que juez admitió acción de tutela contra la primera dama
Con esta comunicación, el senador Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, confirmó que un juez de Bogotá admitió acción de tutela contra la primera dama, Ana Lucía Pineda - crédito @alejoocampog/X

Juzgado dio 48 horas para que las entidades respondan

En el auto de admisión del recurso, el despacho ordenó notificar a las entidades y a Pineda para que presenten una respuesta sobre los hechos planteados en la tutela dentro de las siguientes 48 horas corridas. De esta forma, el juzgado advirtió que, si las partes accionadas no se pronuncian en ese plazo, aplicará el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 referente a este tipo de acciones.

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Esa norma permite al juez tener por ciertos los hechos expuestos por quien interpuso la tutela si la autoridad requerida no rinde el informe solicitado. Es válido destacar que Pineda es la que figura como representante legal de la organización, que recibió millonarios aportes de la empresa privada para que los mismos fueran destinados a zonas como Chocó, Valle y el Eje Cafetero.

Pese a que el juzgado admitió la tutela, Ocampo expresó sus cuestionamientos en su cuenta de X. El senador opositor al Gobierno de Abelardo de la Espriella sostuvo que las entidades públicas y la fundación no habían respondido una pregunta que consideró elemental sobre los recursos destinados a los damnificados, en aras -según él- de la transparencia que espera en este caso.

“Es inaudito que tengamos que recurrir a la justicia ordinaria para que respondan una pregunta tan básica: ¿cuánto dinero recaudó la Fundación Colombia Luz y Sonrisas de la Primera Dama para los damnificados del terremoto?”, escribió el congresista en su perfil de X, en el que agregó duras críticas hacia lo que sería la demora en obtener una respuesta oficial por parte del Dapre.

“Llevan casi un mes escondiendo la cifra. Usaron canales públicos e institucionales para pedirle solidaridad a los colombianos, pero a la hora de rendir cuentas sobre la plata para las víctimas, prefieren el silencio”, añadió el senador, que afirmó que la admisión de la tutela respalda la legitimidad de la solicitud de información a los organismos del Estado frente al particular.

Fundación de la primera dama fue constituida un mes antes de que De la Espriella asumiera el poder

Es válido destacar que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas fue constituida formalmente el 7 de julio de 2026. Su programa principal es una red de mujeres denominada Tigresas Moviéndose con Corazón. La organización fue presentada como uno de los canales de donación para la campaña gubernamental Colombia, Un Solo Corazón, promovida tras el terremoto del 10 de agosto en el país.

Frente a esto, la solicitud de Ocampo se concentró en establecer el monto total de los aportes recibidos, la ejecución de esos fondos y los controles dispuestos para supervisar su manejo. El congresista vallecaucano anunció que seguirá el proceso judicial y pedirá información sobre los recursos destinados a la emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo.

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