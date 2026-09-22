Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, le lanzó pulla a Verónica Alcocer con elogio a la esposa de Abelardo de la Espriella: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de Primera Dama”

Ilustración estilo acuarela de Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, y Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, afirmó que Ana Lucía Pineda, presentada como esposa del presidente Abelardo de la Espriella, asumió tareas propias de la primera dama.

Durante una entrevista con el activista político Beto Coral, señaló: “Ella sí está realmente involucrada en lo que es realmente el rol de una primera dama”.

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Beto Coral mencionó cuestionamientos por una recolección de fondos atribuida a la primera dama y aludió a una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.

La hija del exmandatario se refirió también al alcance de posibles denuncias contra Pineda por la recolección de fondos que ha realizado como persona natural para los damnificados del terremoto del 10 de agosto de 2026. “La primera dama no está protegida porque ella no es funcionaria pública del Estado y a ella cualquier persona que la denuncie tenemos que hacer las investigaciones”, afirmó.

Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, afirmó que Ana Lucía Pineda, presentada como esposa del presidente Abelardo de la Espriella, asumió tareas propias de la primera dama - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

Petro contrastó esa participación con la de Verónica Alcocer, mujer a la que cuestionó por no ejercer el papel de primera dama. “Ella ni estaba en Colombia prácticamente, ella estaba en otras cosas”, dijo sobre la esposa de su padre.

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Ante los comentarios de Coral sobre los bailes de Verónica, Petro sostuvo que esa conducta forma parte de su personalidad. “No le puedes quitar tampoco la identidad a una persona”, expresó, antes de concluir: “Pero ella pudo haber hecho muchas cosas”.

La primera dama recibió respaldo del padre Diego Jaramillo y el Minuto de Dios por su gestión tras el terremoto

La Organización Minuto de Dios participó en la recepción y distribución de ayudas para las víctimas del terremoto del 10 de agosto, que afectó principalmente a Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas.

El presidente de la Organización Minuto de Dios destacó la decisión de la primera dama Ana Lucía Pineda de confiar en la entidad para canalizar ayudas a los damnificados del terremoto, reconociendo su participación activa en la emergencia - crédito @colombialuzysonrisas/ Instagram

El sismo, de magnitud 7,4, del 10 de agosto de 2026, dejó miles de damnificados y activó el envío de alimentos, agua, medicamentos y elementos de primera necesidad hacia las zonas afectadas.

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La asistencia se articuló a través de la campaña Colombia, un solo corazón, liderada por la primera dama Ana Lucía Pineda. La iniciativa reunió aportes del sector público, organizaciones humanitarias, empresas y ciudadanos.

El padre Diego Jaramillo, presidente de Minuto de Dios, agradeció públicamente a Pineda por confiar en la entidad como canal de apoyo para las comunidades afectadas.

“Señora Ana Lucía Pineda, a usted, como esposa del señor Presidente de la República y como persona muy especial, le quiero dar un agradecimiento muy cordial por todo lo que usted ha hecho por los damnificados del pasado sismo que azotó a Colombia”, manifestó el sacerdote.

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Jaramillo señaló que la organización asumió un papel en la entrega de donaciones junto con otras entidades, entre ellas la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia.

Padre Diego Jaramillo agradece a Ana Lucía Pineda y resalta su labor con los damnificados del terremoto - crédito @analu_pineda @colombialuzysonrisas/ Instagram

El sacerdote también destacó la confianza depositada en Minuto de Dios para atender a las poblaciones vulnerables. “Usted ha creído que el Minuto de Dios puede ser un canal de ayuda a los pobres”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, Jaramillo reafirmó la disposición de la entidad para continuar con esa labor: “Dios la bendiga, sepa que estamos siempre a su servicio”.

Desde la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, cercana a la primera dama, agradecieron las palabras del sacerdote y resaltaron su trayectoria de trabajo con comunidades vulnerables.

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Las declaraciones de Andrea Petro instalaron una discusión sobre la visibilidad y las funciones que Ana Lucía Pineda asumió como esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

La hija de Gustavo Petro sostuvo que Pineda sí participa de tareas asociadas tradicionalmente a la primera dama, aunque advirtió que su condición de particular permitiría investigar eventuales denuncias relacionadas con la recolección de recursos para los damnificados del terremoto.

El debate ocurre mientras la campaña Colombia, un solo corazón concentra apoyos de entidades públicas, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos para atender a las comunidades afectadas por el sismo del 10 de agosto.

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