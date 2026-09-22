Colombia

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

El participante recurrió a un “Plan B de emergencia” porque creyó que su preparación inicial no cumpliría con las expectativas. Sin embargo, los chefs le dijeron que ese plato podría haberle asegurado la continuidad

La falta de confianza dejó a Tavo Bernate fuera de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN
La falta de confianza dejó a Tavo Bernate fuera de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN
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Tavo Bernate quedó eliminado de MasterChef Celebrity Colombia tras presentar una preparación que no logró convencer al jurado en la prueba de eliminación emitida el lunes 21 de septiembre.

El comediante abandonó la competencia después de optar por una segunda propuesta, a la que llamó “Plan B de emergencia”, pese a que había avanzado con una idea inicial que podía ofrecerle mejores posibilidades.

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La jornada de eliminación reunió a varios participantes con delantal negro, entre ellos Mariana Mozo, Robert Farah, Julieta Piñeres, Luciano D’Alessandro, Jimmy Vásquez y el propio Bernate. Todos debían defender su continuidad ante los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, en un desafío que combinó presión, estrategia y exigencias técnicas.

El comediante decidió abandonar su idea inicial y presentó un “Plan B de emergencia”, una elección que terminó por dejarlo fuera de la competencia - crédito cortesía Canal RCN
El comediante decidió abandonar su idea inicial y presentó un “Plan B de emergencia”, una elección que terminó por dejarlo fuera de la competencia - crédito cortesía Canal RCN

El reto tuvo como ingrediente central el aceite ghee, una mantequilla clarificada que debían incorporar de manera adecuada en sus platos. Cada concursante podía elegir entre distintas variedades, algunas puras y otras saborizadas. Bernate decidió trabajar con una alternativa de ghee con ajo y buscó incorporarla junto con la proteína y los demás componentes de su preparación.

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El reto incluyó una dificultad adicional. En lugar de seleccionar personalmente los ingredientes en la despensa, los participantes en riesgo recibieron mercados armados por sus compañeros que observaban desde el balcón. Esa condición obligó a los cocineros a adaptarse a productos elegidos por otros y a desarrollar recetas en un tiempo limitado.

En el caso de Tavo Bernate, el encargado de buscar los ingredientes fue Emmanuel Restrepo. El actor le llevó productos que le permitían construir una propuesta amplia, pero el comediante comenzó a dudar de su planteo inicial durante la prueba. Esa inseguridad lo llevó a cambiar el rumbo y a presentar una segunda opción en lugar de completar la preparación que había pensado en un primer momento.

Tavo Bernate presentó pechuga de pollo, ensalada y puré, pero el jurado señaló fallas en el plato y cuestionó el resultado en una noche decisiva - crédito cortesía Canal RCN
Tavo Bernate presentó pechuga de pollo, ensalada y puré, pero el jurado señaló fallas en el plato y cuestionó el resultado en una noche decisiva - crédito cortesía Canal RCN

El resultado fue un plato compuesto por pechuga de pollo, ensalada y puré. Durante la devolución, el jurado observó problemas en la elaboración y consideró que algunos elementos no alcanzaron el nivel esperado para una instancia de eliminación. La ensalada tuvo poca incidencia dentro de la propuesta y el puré quedó seco, dos aspectos que pesaron al momento de comparar su plato con los de los demás aspirantes.

“Esto no era lo que tenía pensado, por eso se llama ‘plan B de emergencia’. Tenía la idea inicial de traer una ternera bien montada y los ingredientes chéveres para hacerlo, pero no me dio el tiempo para que llegara a la cocción que era…”, dijo Tavo cuando fue interrumpido por la presentadora Claudia Bahamón.

Claudia le explicó que, pese a que él no confió en su preparación inicial, esta sí estaba lista y le recordó que cuando ella pasó por su espacio le recomendó partir la carne a la mitad, sugerencia que fue ignorada por Tavo. “¿Estás seguro de que no llegó a la cocción? Tú no la partiste por la mitad cuando te dije”, añadió la presentadora.

Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch revisaron el plato inicial que quedó en la estación y le confirmaron al participante que la preparación estaba lista - crédito cortesía Canal RCN
Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch revisaron el plato inicial que quedó en la estación y le confirmaron al participante que la preparación estaba lista - crédito cortesía Canal RCN

El comediante reveló que, al ver que su no confiaba en la primera opción, optó por una preparación más simple con una pechuga de pollo cuando ya iban más de 50 minutos del reto. Ante la explicación de Tavo, los jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch le confesaron que, tras terminar el reto, les ganó la curiosidad y fueron a la estación y revisaron la primera preparación. “Nico y yo partimos su pastel y estaba listo (...) Y yo le recomendé el plan B, pero eso se utiliza sí o solo sí el plan A no funciona”, dijo el chef. “Duele mucho ver un plato bueno que se queda en la estación simplemente porque no confiaste en ti”, añadió el jurado Nicolás.

La falta de confianza en la primera idea terminó por definir la salida del comediante. Los chefs le señalaron que debía haber sostenido aquella alternativa, ya que podía haberle permitido exhibir más recursos y una propuesta con mayor desarrollo. El cambio de plan, tomado bajo presión, no tuvo el resultado que esperaba.

Belén Alonso se mostró afectada por la salida del comediante, quien solía imitarla con el personaje de “Belón” durante las grabaciones del 'reality' - crédito cortesía Canal RCN
Belén Alonso se mostró afectada por la salida del comediante, quien solía imitarla con el personaje de “Belón” durante las grabaciones del 'reality' - crédito cortesía Canal RCN

La decisión generó una reacción inmediata entre los concursantes. Emmanuel Restrepo expresó su desacuerdo al escuchar el nombre del eliminado y se emocionó durante la despedida. Otros participantes también manifestaron que Bernate dejaría un vacío dentro de la convivencia y las jornadas de grabación, donde se había destacado por sus intervenciones humorísticas.

La salida del comediante también afectó al jurado. Belén Alonso se mostró conmovida durante el momento final, en parte por el vínculo que había construido con él a lo largo de la competencia. Bernate solía imitar a la chef bajo el nombre de Belón y recurría a personajes para distender la tensión de las pruebas. Jorge Rausch también tuvo dificultades para contener la emoción cuando le dedicó unas palabras de despedida.

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