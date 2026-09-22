Colombia

Video de un hombre que le pega un puño a una mujer en medio de una pelea en vía pública causa indignación en Antioquia: “Agrediendo mujeres al pie de camionetas de traquetos”

El registro muestra un cruce verbal entre varias personas junto a vehículos estacionados, generando varias reacciones de usuarios en redes sociales

Discusión entre varias personas escaló a una agresión física en Antioquia - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video difundido en X por la cuenta Colombia Oscura el 21 de septiembre de 2026 mostró un altercado entre varias personas en una vía pública de Antioquia, donde un hombre agredió a una mujer durante una discusión.

Las imágenes muestran un intercambio verbal entre varias personas que escaló en pocos segundos. En medio de la confrontación, el hombre golpeó a una de las mujeres presentes, mientras otra persona intervino y el resto de los involucrados permaneció cerca de vehículos estacionados en la zona.

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La cuenta que publicó el material señaló que el episodio generó tensión entre quienes observaron la escena y sostuvo que las autoridades analizan medidas frente a comportamientos que afectan la convivencia.

La grabación acumuló reacciones de usuarios que discutieron sobre las circunstancias de la pelea. Algunos comentarios cuestionaron a los protagonistas con expresiones como “mucho show”, mientras otros relacionaron el episodio con situaciones de violencia cotidiana en Medellín.

Video mostró agresión a una mujer durante una discusión en Antioquia - crédito @ColombiaOscura/X
Video mostró agresión a una mujer durante una discusión en Antioquia - crédito @ColombiaOscura/X

También aparecieron mensajes que atribuyeron el hecho a estereotipos sobre la población paisa. Uno de los usuarios escribió que la escena: “¿Un paisa agrediendo mujeres al pie de camionetas de traquetos? Ahí está pintada la cultura paisa".

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Otra reacción planteó una versión distinta sobre lo ocurrido antes del golpe. El usuario sostuvo que ambas mujeres se dirigieron contra el hombre y especuló con que una de ellas pudo haberlo escupido.

“Yo lo que veo es que ambas mujeres van contra el tipo ese, y según mis sospechas ella le escupe porque una reacción asi de la nada no es normal”, añadió el internauta.

No hay información oficial sobre las medidas del caso

El video volvió a poner el foco sobre las agresiones registradas en espacios públicos y la necesidad de que los hechos sean denunciados ante las autoridades competentes. La evaluación de eventuales responsabilidades depende de la identificación de los involucrados, los testimonios y el análisis completo de las imágenes.

Hasta ahora, no se difundieron datos oficiales sobre personas detenidas, denuncias presentadas o medidas adoptadas tras el altercado.

Un hombre golpeó a una mujer en medio de un altercado en vía pública - crédito @ColombiaOscura/X
Un hombre golpeó a una mujer en medio de un altercado en vía pública - crédito @ColombiaOscura/X

Pelea entre dos mujeres en el Centro Comercial Cacique quedó grabada en videos, los suegros lo pillaron la amante

Visitantes del Centro Comercial Cacique, en Bucaramanga, presenciaron una pelea entre dos mujeres que quedó grabada en videos difundidos en redes sociales el domingo 20 de septiembre de 2026.

Las imágenes muestran una discusión que pasó de los reclamos a una confrontación física en una zona transitada del establecimiento en el Dia del Amor y la Amistad.

En los clips se observa a un grupo de personas alrededor de las involucradas; algunas intentan separarlas y otras registran la escena con sus teléfonos.

Publicaciones compartidas junto con el material señalan que la disputa habría comenzado cuando una mujer encontró a su pareja con otra persona durante la celebración de Amor y Amistad. Incluso, algunas versiones identifican a una de las participantes como la presunta suegra del hombre.

No existe, sin embargo, información oficial que permita establecer el motivo de la confrontación, el vínculo entre las personas o la secuencia previa al intercambio. Los videos no muestran el comienzo del altercado ni permiten confirmar las afirmaciones sobre una supuesta relación sentimental.

Altercado entre mujeres causó sorpresa en el Centro Comercial Cacique en Bucaramanga - crédito Bucaramanga Reporta/ Facebook

En una de las escenas se aprecia que varias personas se acercan a las mujeres para intentar contenerlas. El registro también evidencia la reacción de quienes caminaban por el lugar, que se detuvieron ante la situación y observaron lo ocurrido.

La grabación se propagó con mensajes que calificaron el caso como “intolerancia” y “escándalo”. Otros usuarios debatieron sobre la exposición pública de una presunta situación privada.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga no ha informado sobre capturas, personas heridas o denuncias vinculadas con el incidente en el Centro Comercial Cacique.

Por útlimo, la administración del establecimiento no ha divulgado un comunicado sobre la actuación de su personal de seguridad ni sobre las medidas tomadas tras la riña. Se desconoce si los participantes fueron retirados del lugar o si salieron por cuenta propia.

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