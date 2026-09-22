Colombia

Sigue temblando en el Tolima: van más de 60 reportes desde la madrugada del 22 de septiembre

El departamento mantiene una actividad inusual debido a una falla geológica activa cerca al municipio de Chaparral. Sin embargo, no hay reporte de afectaciones a viviendas o personas lesionadas o fallecidas

Mapa en relieve de Colombia con el departamento del Tolima resaltado en rojo y anillos concéntricos que marcan un epicentro sísmico.
La Red Sismológica Nacional de Colombia registró más de 62 temblores de magnitud superior a 2,0 en Chaparral, Tolima, entre las 12:00 y las 7:00 a. m. del martes 22 de septiembre - crédito imagen Ilustrativa Infobae
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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene la alerta sobre todo el departamento del Tolima tras la activación de una falla geológica que ha desatado una seguidilla de movimientos telúricos durante los últimos días.

Aunque la mayoría de los reportes suelen ser de baja magnitud, entre 2 y 3 de magnitud, las autoridades continúan haciendo seguimiento al comportamiento de la tierra, pues solo en las primeras horas del martes 22 de septiembre; es decir, desde la media noche y hasta las 7:00 a. m. el SGC reportó 62 temblores con especial atención en dos que superaron la magnitud 4, aunque con baja profundidad.

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Ante la inusual actividad, la Gobernación del Tolima dispuso clases en casa para 16.759 estudiantes de los municipios de Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles como medida de contingencia.

La medida se aplicará este martes 22 y el miércoles 23 de septiembre. Las autoridades educativas evaluarán durante ese período la evolución de los movimientos telúricos y las condiciones de seguridad en los cuatro municipios.

El secretario de Educación Departamental, Andrés Bedoya, confirmó que los alumnos continuarán con sus procesos académicos bajo la modalidad de Escuela en Casa. La decisión incluye a estudiantes, docentes y los demás integrantes de la comunidad educativa.

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La disposición no implica la cancelación del calendario escolar. Los estudiantes de Chaparral, San Antonio, Rioblanco y Roncesvalles realizarán actividades desde sus hogares durante dos días, mediante estrategias que definirá cada institución educativa según sus recursos y condiciones.

“Esto no significa que se suspendan las clases; tenemos una modalidad que se llama Escuela en Casa, propia de la flexibilidad curricular”, explicó Bedoya.

Algunas instituciones podrán desarrollar jornadas virtuales para mantener el contacto entre docentes y alumnos. Cada establecimiento aplicará las alternativas pedagógicas que considere viables para dar continuidad a las actividades previstas.

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