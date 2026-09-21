Atención estudiantes: el mensaje en el Buscador de Estatus que indica que podrías perder la Beca del Bienestar

Los estudiantes que reciben este apoyo económico pueden consultar en línea la situación de su beca y detectar si existe alguna incidencia que requiera atención

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La Beca para el Bienestar Benito Juárez es uno de los programas dirigidos a estudiantes en México, por lo que conocer el estado del apoyo económico es importante para evitar contratiempos. Para ello, los beneficiarios cuentan con el Buscador de Estatus, una herramienta en línea que permite consultar la situación de la beca utilizando la CURP.

Entre las diferentes leyendas que pueden aparecer en el sistema hay una que debe llamar especialmente la atención de los estudiantes: “Baja” o “Estatus: Baja”.

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Esta indicación significa que el beneficiario dejó de formar parte del programa o que su baja ya fue determinada. Sin embargo, para conocer las razones específicas es necesario revisar el detalle que proporciona el propio sistema.

¿Qué significa el mensaje “Baja” en el Buscador de Estatus?

Cuando un estudiante ingresa al Buscador de Estatus y encuentra la leyenda “Baja”, debe consultar la información adicional disponible en su registro.

El sistema puede mostrar el motivo relacionado con la baja, por lo que la palabra por sí sola no permite conocer qué situación originó la determinación.

Entre los motivos que pueden estar relacionados con la pérdida del apoyo se encuentran problemas con la información registrada, duplicidad de datos, cambios en la situación escolar o la conclusión de los estudios.

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Por esta razón, los beneficiarios deben revisar tanto el estatus general como las notificaciones y detalles que aparecen en la plataforma.

El Buscador de Estatus de la Beca Benito Juárez permite a los estudiantes consultar con su CURP la situación de su apoyo y conocer si existe alguna incidencia en su registro

Estos son los estatus que puede mostrar la beca

Al consultar la situación de la Beca Benito Juárez, los estudiantes pueden encontrar diferentes estados.

ACTIVA: indica que el beneficiario continúa dentro del programa.

PENDIENTE: significa que la información del estudiante se encuentra en algún proceso de validación.

BAJA: señala que el estudiante perdió la calidad de beneficiario o que su baja fue determinada por el programa.

En este último caso, es importante revisar el motivo específico que aparece en el sistema y, si se considera necesario, acudir a los canales oficiales de atención para conocer si existe algún procedimiento de aclaración.

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¿Cuáles son algunas razones por las que puede aparecer una baja?

El Buscador de Estatus puede mostrar información relacionada con la causa de la baja. Entre las situaciones señaladas se encuentran las siguientes:

Baja por duplicidad: puede presentarse cuando se detecta que un estudiante aparece registrado más de una vez o cuando existe una incompatibilidad con otro apoyo.

Baja relacionada con la tarjeta o el trámite: determinadas incidencias pueden estar vinculadas con no completar oportunamente un procedimiento, acudir a una cita o recoger el medio de pago dentro del plazo correspondiente.

Baja por conclusión de estudios: puede ocurrir cuando el estudiante termina el nivel educativo por el que recibía la beca.

Baja por no inscripción o baja escolar: está relacionada con la información que proporciona el plantel educativo respecto a la situación académica del alumno.

Límite de emisiones: también puede existir una baja cuando se alcanza el periodo máximo de cobertura establecido para el programa correspondiente.

Es importante considerar que el motivo concreto debe consultarse directamente en el Buscador de Estatus, debido a que las condiciones pueden depender del nivel educativo y de las reglas aplicables al programa.

¿Cómo consultar si la Beca Benito Juárez está activa?

Los estudiantes pueden verificar su situación a través del Buscador de Estatus de las Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Para realizar la consulta deben ingresar a la plataforma oficial, proporcionar su CURP y revisar el apartado correspondiente al estatus del beneficiario.

Una vez dentro, es recomendable verificar no solamente la palabra que aparece como estado, sino también las notificaciones, avisos y detalles asociados al registro.

Si el resultado muestra “ACTIVA”, el estudiante continúa registrado como beneficiario. Si aparece “PENDIENTE”, deberá considerar que existe información que todavía se encuentra en proceso de validación.

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En cambio, cuando aparece “BAJA”, es necesario revisar la causa indicada por el sistema para conocer la razón por la que el apoyo dejó de estar vigente.

El Buscador de Estatus de la Beca Benito Juárez permite a los estudiantes consultar con su CURP la situación de su apoyo y conocer si existe alguna incidencia en su registro

¿Qué hacer si aparece “Baja” en el Buscador?

Si un estudiante encuentra el estatus “Baja”, lo primero es identificar el motivo específico registrado en la plataforma. Con esa información podrá determinar si necesita realizar alguna aclaración o solicitar orientación.

También puede consultar los canales de atención disponibles en el propio sistema, incluida la Ventanilla de Atención, cuando esta opción se encuentre habilitada para su caso.

La recomendación es utilizar únicamente los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y evitar proporcionar datos personales a terceros que prometan recuperar una beca o modificar el estatus.

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En conclusión, la leyenda “Baja” es la señal que los estudiantes deben revisar con mayor atención en el Buscador de Estatus. La consulta de la causa específica es fundamental para conocer qué ocurrió con el apoyo y, cuando corresponda, saber si existe algún mecanismo para solicitar información o presentar una aclaración.