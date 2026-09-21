Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 9 jornadas disputadas

Terminó la jornada número 9 del Apertura 2026 de la Liga Mx y la tabla de posiciones no se movió mucho respecto a la fecha pasada.
A pesar de que Toluca perdió contra Santos Laguna de manera sorpresiva 2 goles a 3 en el Estadio Nemesio Diez, se mantiene como líder de la competencia con 19 puntos. Por su parte, Chivas y América le siguen los pasos a los Diablos Rojos como segundo y tercero respectivamente tras haber empatado en el Clásico Nacional con 18 y 17 puntos.
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Así marcha la tabla general de la Liga Mx
La Máquina Cementera se ubica en el cuarto lugar con 15 unidades, Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas le siguen con 14 puntos.
- Toluca | 19 puntos
- Guadalajara | 18 puntos
- América | 17 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Querétaro | 14 puntos
- León | 14 puntos
- Tijuana | 14 puntos
- Puebla | 14 puntos
- Atlas | 14 puntos
- Monterrey | 13 puntos
- Pachuca | 12 puntos
- Pumas | 12 puntos
- San Luis | 9 puntos
- Atlante | 8 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Santos | 7 puntos
- Juárez | 3 puntos
Hasta el fondo de la tabla se encuentran Juárez, Santos y Tigres. Los Bravos suman apenas 3 puntos producto de 8 derrotas y una victoria, un escalón más adelante se encuentran los Laguneros y los Felinos con 7 unidades cada uno.
¿Cómo se jugará la jornada número 10 del Apertura 2026?
El viernes 25 de septiembre, Atlante jugará contra Monterrey a las 19:00 horas por TV Azteca. Más tarde, Tijuana recibirá al Atlas a las 21:00 horas, con FOX One.
La jornada del sábado 26 de septiembre abrirá a las 17:00 horas con Cruz Azul contra Toluca, por TUDN y Canal 5. Siete minutos después, Chivas se medirá con Querétaro a las 17:07 horas a través de Prime Video. A las 19:00 horas se disputarán dos encuentros: Santos Laguna ante Pachuca, por ViX, y Tigres frente a Puebla, por Azteca 7.
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(Partidos sujeto a cambios)
- Viernes 25 de septiembre
- Atlante vs. Monterrey — 19:00 horas — TV Azteca
- Tijuana vs. Atlas — 21:00 horas — FOX One
- Sábado 26 de septiembre
- Cruz Azul vs. Toluca — 17:00 horas — TUDN y Canal 5
- Chivas vs. Querétaro — 17:07 horas — Prime Video
- Santos Laguna vs. Pachuca — 19:00 horas — ViX
- Tigres vs. Puebla — 19:00 horas — Azteca 7
- Domingo 27 de septiembre
- Pumas vs. Atlético de San Luis — 12:00 horas — TUDN
- León vs. FC Juárez — 19:00 horas — FOX One
- Necaxa vs. América — 21:00 horas — FOX One
Necaxa recibirá al América el domingo 27 de septiembre a las 21:00 horas, con transmisión de FOX One. Antes, León enfrentará a FC Juárez a las 19:00 horas por la misma señal, mientras que Pumas jugará ante Atlético de San Luis a las 12:00 horas por TUDN.
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