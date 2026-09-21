Liga Mx: así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras 9 jornadas disputadas

Toluca marcha como líder de la tabla general tras 9 fechas disputadas (REUTERS)

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Terminó la jornada número 9 del Apertura 2026 de la Liga Mx y la tabla de posiciones no se movió mucho respecto a la fecha pasada.

A pesar de que Toluca perdió contra Santos Laguna de manera sorpresiva 2 goles a 3 en el Estadio Nemesio Diez, se mantiene como líder de la competencia con 19 puntos. Por su parte, Chivas y América le siguen los pasos a los Diablos Rojos como segundo y tercero respectivamente tras haber empatado en el Clásico Nacional con 18 y 17 puntos.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Santos Laguna - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 20, 2026 Toluca's Paulinho celebrates scoring their second goal with Alexis Vega REUTERS/Eloisa Sanchez

Así marcha la tabla general de la Liga Mx

La Máquina Cementera se ubica en el cuarto lugar con 15 unidades, Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas le siguen con 14 puntos.

Toluca | 19 puntos Guadalajara | 18 puntos América | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 14 puntos León | 14 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Atlas | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos San Luis | 9 puntos Atlante | 8 puntos Necaxa | 8 puntos Tigres | 7 puntos Santos | 7 puntos Juárez | 3 puntos

Guillermo Almada lanzó una autocrítica tras el empate 2-2 entre América y Chivas el sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte, durante la Jornada 9 del Apertura 2026 (Cortesía)

Hasta el fondo de la tabla se encuentran Juárez, Santos y Tigres. Los Bravos suman apenas 3 puntos producto de 8 derrotas y una victoria, un escalón más adelante se encuentran los Laguneros y los Felinos con 7 unidades cada uno.

¿Cómo se jugará la jornada número 10 del Apertura 2026?

El viernes 25 de septiembre, Atlante jugará contra Monterrey a las 19:00 horas por TV Azteca. Más tarde, Tijuana recibirá al Atlas a las 21:00 horas, con FOX One.

La jornada del sábado 26 de septiembre abrirá a las 17:00 horas con Cruz Azul contra Toluca, por TUDN y Canal 5. Siete minutos después, Chivas se medirá con Querétaro a las 17:07 horas a través de Prime Video. A las 19:00 horas se disputarán dos encuentros: Santos Laguna ante Pachuca, por ViX, y Tigres frente a Puebla, por Azteca 7.

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Soccer Football - Liga MX - Toluca v Santos Laguna - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 20, 2026 General view as the teams line up before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

(Partidos sujeto a cambios)

Viernes 25 de septiembre Atlante vs. Monterrey — 19:00 horas — TV Azteca

Tijuana vs. Atlas — 21:00 horas — FOX One Sábado 26 de septiembre Cruz Azul vs. Toluca — 17:00 horas — TUDN y Canal 5

Chivas vs. Querétaro — 17:07 horas — Prime Video

Santos Laguna vs. Pachuca — 19:00 horas — ViX

Tigres vs. Puebla — 19:00 horas — Azteca 7 Domingo 27 de septiembre Pumas vs. Atlético de San Luis — 12:00 horas — TUDN

León vs. FC Juárez — 19:00 horas — FOX One

Necaxa vs. América — 21:00 horas — FOX One

Necaxa recibirá al América el domingo 27 de septiembre a las 21:00 horas, con transmisión de FOX One. Antes, León enfrentará a FC Juárez a las 19:00 horas por la misma señal, mientras que Pumas jugará ante Atlético de San Luis a las 12:00 horas por TUDN.