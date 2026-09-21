Poner botellas de plástico con agua en techos o jardines: la razón por la que se usa en más de 20 países y si realmente funciona

Colocar botellas con agua en techos es una solución que se repite en comunidades de varios continentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las botellas con agua en techos se usan para llevar luz solar a viviendas oscuras durante el día. La técnica, atribuida al mecánico brasileño Alfredo Moser durante la crisis energética de Brasil de 2001 y 2002, consiste en atravesar una cubierta con una botella PET transparente llena de agua.

La práctica consiste en insertar una botella PET transparente llena de agua en una abertura sellada del techo. La luz solar atraviesa el recipiente, se refracta y se distribuye dentro de la habitación.

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La técnica se aplicó en más de 20 países y la UNESCO registra presencia de Liter of Light en 32, aunque su resultado cambia según el diseño, el clima y el estado de la vivienda.

Alfredo Moser convirtió una botella PET en una fuente de luz diurna

El origen más citado de esta técnica se vincula con Alfredo Moser, un mecánico brasileño que buscó una alternativa frente a los cortes y restricciones eléctricas de comienzos de los años 2000.

La solución se adaptó a viviendas con techos de chapa, láminas metálicas u otros materiales opacos. En ese tipo de construcciones, los ambientes internos pueden permanecer en penumbra incluso durante las horas de mayor radiación solar.

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Moser experimentó con botellas plásticas transparentes llenas de agua e insertadas a través de la cubierta. La parte superior quedaba expuesta al exterior y la inferior sobresalía hacia la habitación.

La técnica no genera electricidad. Tampoco acumula energía ni permite utilizar aparatos eléctricos. Su función se limita a aprovechar la claridad solar disponible y distribuirla dentro de un ambiente.

El sistema se conoce como lámpara de Moser porque la difusión internacional asoció su nombre con esa solución doméstica. Su principio físico, de todos modos, se relaciona con técnicas anteriores de iluminación natural mediante materiales transparentes en superficies cubiertas.

El uso de botellas recicladas ayudó a que la propuesta ganara visibilidad. El recurso era accesible en comunidades con escasos ingresos y podía instalarse en viviendas que no tenían ventanas suficientes.

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Alfredo Moser, un mecánico brasileño buscó una alternativa frente a los cortes y restricciones eléctricas de comienzos de los años 2000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Liter of Light expandió el sistema desde Filipinas en 2011

La proyección internacional de las botellas luminosas creció con Liter of Light, un programa desarrollado por la organización filipina MyShelter Foundation.

La iniciativa comenzó en abril de 2011. Su propuesta combinó la instalación de botellas en techos con capacitaciones para que las comunidades pudieran replicar la técnica.

La UNESCO identifica a Liter of Light como un movimiento con presencia en 32 países y con participación de cerca de 2.800 voluntarios jóvenes. Esa referencia confirma que la práctica superó ampliamente los 20 países mencionados en el titular.

El alcance no fue uniforme. Algunos territorios tuvieron programas comunitarios sostenidos, mientras que otros registraron capítulos, campañas de formación o proyectos de menor escala.

La red incluyó experiencias en Filipinas, Brasil, Chile, Colombia, Argentina, Italia, Senegal, Kenia, Egipto, India, Bangladesh y Malasia. También hay registros de aplicaciones en otros contextos de América, África, Asia y Europa.

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El informe de World Habitat señaló que el proyecto había beneficiado a más de 150.000 hogares filipinos durante sus primeros 20 meses. El documento también registró unas 350.000 viviendas alcanzadas en 15 países durante esa fase inicial.

Esas cifras proceden de organizaciones vinculadas a la implementación del programa. Sirven para dimensionar la expansión, aunque no reemplazan un registro independiente y homogéneo de todas las instalaciones.

La refracción del agua reparte la luz dentro de la vivienda

La lámpara de Moser funciona por la interacción de la luz solar con el plástico y el agua. Cuando los rayos atraviesan esos materiales, cambian de dirección.

Ese fenómeno se denomina refracción. La forma curva de la botella contribuye a dispersar la claridad hacia varios puntos de la habitación.

La diferencia con un agujero abierto en el techo es relevante. Una abertura simple puede dejar entrar un haz intenso y limitado a un sector reducido del ambiente.

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La botella disminuye esa concentración y distribuye la luz de forma más difusa. El resultado puede mejorar la percepción de claridad general, aun cuando la intensidad máxima sea menor.

Un estudio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, conocido como CONICET, evaluó el desempeño fotométrico de este tipo de instalación bajo condiciones de cielo despejado y nublado.

La investigación halló que la botella puede reducir hasta 32 veces la intensidad máxima que produciría un agujero simple. Esa característica contribuye a evitar un punto de luz muy concentrado.

El trabajo también registró un rendimiento variable de entre 50% y 70% de la luz disponible. La cifra depende de la posición de la botella y de las condiciones de radiación.

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La botella no convierte el agua en una fuente luminosa. La claridad procede siempre del sol, por lo que desaparece cuando cae la noche o cuando la nubosidad reduce la radiación exterior.

La lámpara de Moser funciona por la interacción de la luz solar con el plástico y el agua. Cuando los rayos atraviesan esos materiales, cambian de dirección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua clara y el cloro ayudan a conservar la transparencia

La instalación habitual utiliza una botella PET transparente de entre 1,5 y dos litros. El recipiente debe permanecer lleno para mantener el comportamiento óptico esperado.

Muchas guías técnicas agregan una pequeña cantidad de cloro o lavandina. El producto no mejora el brillo ni participa en la refracción.

Su finalidad es evitar la formación de algas y microorganismos. Si el líquido se vuelve turbio, la luz atraviesa con mayor dificultad la botella y el sistema pierde eficacia.

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Una referencia técnica menciona cerca de 10 mililitros de cloro por cada botella de dos litros. La proporción debe manejarse con prudencia y no justifica utilizar cantidades mayores.

La transparencia del plástico también importa. Un envase rayado, amarillento o degradado por el sol puede reducir el paso de la luz.

El tamaño y la geometría del recipiente influyen en el resultado. Una botella más grande ofrece una superficie distinta para la entrada de radiación y puede cambiar el patrón de iluminación interior.

El proyecto experimental alojado por la University of Southern California comparó varias configuraciones. Se trata de un trabajo escolar y no de un estudio revisado por pares, aunque aporta datos medidos bajo condiciones controladas.

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La variante con mayor desempeño fue una botella cilíndrica transparente de dos litros, llena de agua de grifo y con tapa blanca opaca. Esa configuración alcanzó 1.694 lux.

Los lux miden la iluminancia que llega a una superficie. La prueba mostró que pequeños cambios en el diseño pueden modificar el resultado de manera visible.

La comparación con una bombilla de 60 W no siempre se cumple

La afirmación de que una botella con agua ilumina como una bombilla de entre 40 y 60 W se repitió durante años en campañas de divulgación. La evidencia técnica obliga a tratar esa equivalencia con cautela.

Los vatios indican potencia eléctrica. Una lámpara de Moser no consume electricidad, de modo que no tiene una potencia propia comparable con una bombilla convencional.

Para evaluar iluminación, las unidades más adecuadas son los lux y los lúmenes. Esas mediciones permiten comparar la cantidad de luz en condiciones específicas.

En el experimento de la University of Southern California, la botella más eficaz registró 1.694 lux. La bombilla incandescente de 60 W tomada como referencia alcanzó 2.862 lux en la misma prueba.

El resultado indica que la botella no llegó al nivel de aquella lámpara eléctrica. Aun así, aportó iluminación útil para una habitación con escasa entrada de luz natural.

La misma investigación evaluó una solución distinta: un tragaluz de mayor tamaño cubierto con doble lámina plástica. Esa estructura alcanzó 4.285 lux y superó la medición de la bombilla usada como control.

El dato no invalida el uso de botellas. Muestra que la solución más apropiada depende de los materiales disponibles, la estructura del techo y el presupuesto de cada vivienda.

La ventaja de la botella está en su accesibilidad y en la distribución difusa de la claridad. Su límite aparece cuando se la presenta como sustituto universal de una lámpara eléctrica o de una ventana adecuada.

Funcionamiento e instalación de la lámpara de Moser para iluminación solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clima y las características de cada casa modifican la eficacia

La intensidad de la luz depende de la radiación solar que recibe el techo. En un día despejado, el sistema dispone de más claridad que en una jornada de nubosidad intensa.

La orientación de la vivienda también condiciona el resultado. Una cubierta expuesta durante varias horas al sol puede ofrecer mejor iluminación que otra situada bajo árboles, edificios cercanos o sombras permanentes.

La posición de la botella modifica el patrón de distribución dentro de la habitación. La inclinación del techo y la proporción del recipiente que queda hacia el exterior son variables relevantes.

Las superficies interiores completan el efecto. Las paredes claras reflejan más luz y ayudan a que el ambiente parezca mejor iluminado.

Las paredes oscuras absorben mayor cantidad de claridad. En esos casos, una instalación idéntica puede percibirse como menos eficiente.

La altura de la cubierta y las dimensiones de la habitación también afectan la experiencia. Una botella puede ser útil para una pieza pequeña, pero no necesariamente resolverá la iluminación de un espacio amplio.

Por esa razón, la eficacia real no puede calcularse solo con una fotografía del sistema o con una cifra promocional. La evaluación debe considerar la vivienda, el clima y la calidad de la instalación.

La perforación del techo exige sellado y mantenimiento

El principal riesgo de la lámpara de Moser está en la intervención sobre la cubierta. La botella debe atravesar el techo, lo que obliga a abrir una perforación.

Un agujero mal dimensionado o sin protección puede permitir el ingreso de agua de lluvia. Las filtraciones pueden causar humedad, deteriorar materiales y afectar la habitabilidad.

Los techos de chapa suelen facilitar el montaje. Las tejas, las losas de hormigón y otras cubiertas requieren una revisión más cuidadosa antes de perforarlas.

El perímetro de la botella debe sellarse con materiales impermeables. La silicona, la goma y otros selladores pueden evitar goteras si se aplican de manera correcta.

La instalación no debería hacerse de forma improvisada. Las comunidades que impulsan proyectos de este tipo necesitan capacitación sobre el corte de la cubierta, la fijación del recipiente y el mantenimiento posterior.

El plástico se degrada con el tiempo. La exposición prolongada al sol puede volverlo opaco, quebradizo o propenso a microfisuras.

Una botella dañada debe reemplazarse. También es necesario revisar el estado del sellado para evitar que el cambio del recipiente deje un punto vulnerable en el techo.

La intensidad de la luz depende de la radiación solar que recibe el techo. Crédito: Pexels

La técnica funciona como complemento, no como solución total

Las botellas con agua instaladas en techos sí pueden iluminar espacios interiores durante el día. Esa es la razón documentada de su expansión en más de 20 países.

La técnica puede reducir el uso de lámparas eléctricas durante las horas de sol. También puede mejorar las condiciones para estudiar, cocinar, trabajar o realizar tareas domésticas en una vivienda oscura.

No reemplaza una red eléctrica segura, una vivienda con ventanas adecuadas ni políticas de acceso a energía. Tampoco ofrece por sí sola una respuesta para la iluminación nocturna.

El rendimiento varía. Una botella correctamente instalada puede aportar claridad útil, pero no siempre equivale a una bombilla de 60 W y no supera necesariamente a un tragaluz diseñado para la vivienda.

En jardines, las fuentes utilizadas no prueban que las botellas con agua tengan la misma función. La utilidad comprobada de esta tecnología está en los techos: captar la luz solar, refractarla y distribuirla dentro de una casa.