EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 20 de septiembre

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Para este 20 de septiembre de 2026 se contemplan 2 marchas, 8 concentraciones, 5 rodadas ciclistas, una rodada en patines y una rodada motociclista en la Ciudad de México. Las principales movilizaciones se concentran en Cuauhtémoc: Baja Visión MX sale a las 10:00 horas de la Diana Cazadora, con destino por definir, mientras que la Sociedad Mexicana de la Psilocibina marcha al mediodía del Monumento a la Revolución al Zócalo. También habrá concentraciones por causas de género, cannabis, Ucrania, Palestina, derechos laborales y protección animal. Se prevén posibles afectaciones en Paseo de la Reforma, Alameda Central, Monumento a la Revolución, Centro Histórico, Plaza Tlaxcoaque y vialidades de Cuauhtémoc.

13:45 hsHoy

Lista resumida de movilizaciones

Marchas

  • Baja Visión MX — 10:00 horas; sale de la Fuente de la Diana Cazadora. Destino por definir. Demanda inclusión y visibilización de personas con baja visión. Aforo estimado: 200 personas.
  • Sociedad Mexicana de la Psilocibina, A.C. — 12:00 horas; del Monumento a la Revolución al Zócalo. Exige la despenalización de los hongos sagrados y la psilocibina. Aforo: 90 personas.

Concentraciones

  • Ciclistas Pachecos CDMX — 11:30 horas; Estudio Hija de Ganja 420, colonia Guerrero. Podrían salir en rodada rumbo a la marcha por la psilocibina. Aforo: 70.
  • Colectiva Hilos — 10:00 horas; Glorieta del Ahuehuete. Acción artística contra la violencia de género. Aforo: 25.
  • Mexicanos con Ucrania — 11:00 horas; Fuente Américas, Alameda Central. Protesta contra la propaganda rusa en México. Aforo: 35.
  • Plataforma 4:20 — 12:00 horas; Monumento a la Madre, Narvarte y Gran Canal. Recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos. Aforo: 45.
  • Colectiva Hijas de la Cannabis — 12:00 horas; Plaza Tlaxcoaque. Evento político-cultural y acopio de alimento para animales. Aforo: 100.
  • Refugio Franciscano, A.C. — 12:00 horas; carretera México-Toluca, Cuajimalpa. Visita para conocer a animales que retornaron al refugio. Aforo: 60.
  • Movimiento de Regeneración Sindical — durante el día; Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Benito Juárez. Recolección de firmas por demandas laborales. Aforo: 30.
  • Firmas por Palestina MX — durante el día; Hemiciclo a Juárez. Campaña de firmas sobre la postura de México ante la guerra en Medio Oriente. Aforo: 50. fileciteturn0file3turn0file5

Rodadas

  • AF Biker — 7:30 horas; de Ciudad Nezahualcóyotl al Monumento a la Revolución. Rodada motociclista. Aforo: 50.
  • Biciarte — 6:45 horas; de Tláhuac a Los Dinamos.
  • Ajolobikers Xochimilco — 6:45 horas; de Xochimilco a Acolman, Estado de México.
  • Baby Runners — 6:45 horas; de Tláhuac, con destino por confirmar.
  • L&S Proyectos Culturales A.C. — 10:00 horas; de la Glorieta del Ahuehuete a museos del Centro Histórico.
  • La Pera Vibra — 10:30 horas; de Torre Caballito, con destino por confirmar.
  • Axolotl Rollers y Unicornix Rollers — 9:00 horas; rodada en patines de Alameda Central a Plaza del Mestizaje, en Gustavo A. Madero. 

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