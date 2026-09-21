Pleitos familiares, realities y disputas en redes: el historial completo de las polémicas de Gala Montes

Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

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La actriz Gala Montes acumula una cadena de conflictos públicos con figuras de la televisión mexicana y familiares cercanos tras sus participaciones en realities y producciones de entretenimiento.

La artista mexicana suma discusiones mediáticas con más de 11 personalidades en dos años, marcados por disputas financieras, acusaciones de violencia y acusaciones de consumo de sustancias ilícitas.

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El retiro de patrocinadores, los bloqueos en redes sociales y los reclamos por prendas dañadas forman parte del historial de controversias de la actriz.

El quiebre familiar de la familia Montes

El conflicto entre Gala Montes y su familia se remonta a julio de 2024, cuando la actriz rompió públicamente su vínculo laboral con su madre, Crista Montes, quien había sido su representante y administradora de ingresos durante 18 años.

Crista acusó a Gala de despedirla sin indemnización y de dejarla en una situación económica precaria; Gala respondió con denuncias de extorsión, violencia física y emocional, y explotación infantil.

La disputa se intensificó durante el paso de la actriz por La Casa de los Famosos México, donde se negó a recibir a su madre en el foro, y continuó en marzo de 2025, cuando Crista concedió una entrevista pagada a Adrián Marcelo en la que acusó a su hija de agresiones físicas y descartó una reconciliación.

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En 2026 el enfrentamiento escaló con denuncias de acoso: Gala afirmó que su madre ingresó a su vivienda sin consentimiento, y en septiembre le reclamó públicamente el pago de deudas pasadas con un mensaje en el que volvió a llamarla “explotadora infantil”.

La disputa se intensificó durante el paso de la actriz por La Casa de los Famosos México.

Paralelamente, el vínculo con su hermana mayor, Krista “Beba” Montes, siguió un curso similar, de aliada incondicional durante la crisis con Crista en 2024 a una ruptura marcada por acusaciones de manejo irregular de fondos, que en 2025 derivó en la cancelación del contrato laboral entre ambas por el presunto retiro no autorizado de alrededor de 500 mil pesos.

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En 2026 la tensión se trasladó al plano familiar, un desacuerdo por la fiesta de cumpleaños de Alabama, hija de Beba, derivó en la restricción del contacto entre Gala y su sobrina, a lo que se sumaron acusaciones cruzadas de extorsión económica y coqueteos con la expareja de Beba.

Gala llevó el conflicto a instancias legales y expresó públicamente el dolor de no poder ver a la menor, mientras Beba optó por mantener silencio mediático para proteger a su hija.

El conflicto entre las hermanas derivó en la restricción del contacto entre Gala y su sobrina. (Instagram/ @labebamontes)

La confrontación con Adrián Marcelo

El enfrentamiento entre Gala Montes y Adrián Marcelo se originó en agosto de 2024 dentro de La Casa de los Famosos México 2, cuando el conductor regiomontano cuestionó el diagnóstico de depresión y ansiedad de la actriz y utilizó su conflicto familiar con Crista Montes como arma en las discusiones dentro del reality.

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La tensión estalló cuando Marcelo pronunció la frase “una mujer menos para maltratar” tras la eliminación de Gomita.

El comentario derivó en un cruce en vivo en el que Gala lo acusó de ejercer violencia de género sistemática, provocó el retiro de al menos ocho marcas patrocinadoras del programa y terminó con la salida abrupta de Marcelo del reality en la madrugada del 4 de septiembre.

El conflicto se prolongó en marzo de 2025, cuando el influencer pagó entre 300 mil y 600 mil pesos a Crista Montes por una entrevista en su canal de YouTube, en la que la madre de la actriz cuestionó a su hija y elogió a Marcelo, lo que reactivó el enfrentamiento entre ambas audiencias en redes sociales.

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Sin embargo, en agosto y septiembre de 2026 la relación dio un giro, los representantes de ambos establecieron contacto para frenar los ataques públicos, y Marcelo confirmó una tregua informal por WhatsApp con Gala.

Tras la reciente salida de la actriz de La Casa de los Famosos, el conductor expresó empatía por su situación de salud y descartó sumarse a las críticas, con lo que dio por cerrado el enfrentamiento directo.

En septiembre de 2026 la relación dio un giro, Marcelo confirmó una tregua con la actriz. (capturas de pantalla)

Los roces con Mariana Echeverría

El conflicto entre Gala Montes y Mariana Echeverría se gestó dentro de La Casa de los Famosos México en 2024, a partir del control que la conductora ejercía sobre la cocina y la distribución de alimentos, lo que generó inconformidad entre las integrantes del Cuarto Mar.

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La tensión escaló durante el llamado “incidente del mango”, tras la negativa de Briggitte Bozzo a entregar una fruta para racionar, Echeverría confrontó a Gala, Karime Pindter y Briggitte, una escena que generó alarma entre las participantes y críticas masivas en redes sociales.

Tras su salida del reality, la conductora ofreció disculpas públicas por su manejo de la convivencia.

El conflicto resurgió en julio de 2026, cuando Echeverría reapareció en televisión como panelista de La Casa de los Famosos México tras una notable pérdida de peso y un período alejada del foco público.

Gala reaccionó en transmisiones por redes sociales y cuestionó tanto a la producción por invitarla como a la audiencia por su cambio de percepción hacia la conductora.

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La actriz sostuvo que la aceptación del público no obedeció a una disculpa sincera ni a un cambio de actitud, sino a su nueva apariencia física, y lanzó la frase: “Dejen de perdonar a la gente porque bajó de peso”.

Echeverría respondió que no tiene motivos para pedir disculpas, pues lo ocurrido formó parte de la dinámica de un programa de televisión, y afirmó que no le presta atención a los señalamientos de Gala ni la mantiene presente en su vida cotidiana.

El conflicto entre Gala Montes y Mariana Echeverría se gestó dentro de La Casa de los Famosos México en 2024. (Redes Sociales)

Las diferencias con Arath de la Torre

La relación entre Gala Montes y Arath de la Torre comenzó como una alianza sólida dentro de La Casa de los Famosos México junto a Mario Bezares, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, formaron el Cuarto Mar y se respaldaron mutuamente frente a los ataques del equipo rival, en especial durante los enfrentamientos con Adrián Marcelo.

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El primer quiebre llegó en octubre de 2024, cuando Gala declinó sumarse al elenco de la obra La Señora Presidenta, producción encabezada por De la Torre, por presuntas incompatibilidades de agenda con su carrera musical.

La distancia se profundizó en julio de 2026, cuando el conductor cuestionó en el programa Hoy las disputas públicas de Gala con Briggitte Bozzo y les pidió resolver sus diferencias en privado.

La ruptura se consolidó en septiembre de 2026, tras la salida de la actriz de La Casa de los Famosos, De la Torre publicó un mensaje en el que aseguraba que el Team Mar había intentado ayudarla sin éxito, a lo que Gala respondió con dureza en redes sociales, negó necesitar intervención externa y le recriminó la falta de apoyo durante su conflicto con Adrián Marcelo.

La ruptura se consolidó en septiembre de 2026, tras la salida de la actriz de La Casa de los Famosos. (Captura de pantalla )

La disputa con Lau Styling

El conflicto entre Gala Montes y la vestuarista argentina Lau Styling, se originó en octubre de 2024, tras finalizar la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

La estilista publicó imágenes de prendas desordenadas en la cajuela de un vehículo para cuestionar la forma en que le devolvieron el vestuario, a lo que Gala respondió en transmisiones en vivo con acusaciones de mala calidad en las prendas y marcas económicas cobradas a precios elevados.

La actriz recordó además que unas botas enviadas por Lau Styling se le rompieron en su primer uso durante un evento público y la calificó de “conflictiva” e “informal”.

El episodio generó fisuras dentro del Cuarto Mar, ya que Briggitte Bozzo salió en defensa de la stylist y llamó “malagradecida” a Gala.

El pleito resurgió en julio de 2026, luego de que Lau Styling publicara videos en sus historias de Instagram con comentarios despectivos hacia los aficionados mexicanos tras la final de la Copa Mundial, en la que España venció a Argentina.

Gala reaccionó de inmediato en redes sociales con la frase “No te queremos en México. Se lo dije desde que salí de La Casa de los Famosos”.

Aseguró que la producción del reality había descartado a la estilista por su comportamiento y aprovechó la controversia para reafirmar sus señalamientos previos sobre su desempeño profesional.

El episodio generó fisuras dentro del Cuarto Mar, ya que Briggitte Bozzo salió en defensa de la vestuarista y llamó “malagradecida” a Gala. Crédito: cuartoscuro Credito:IG @pitufinalau Credito: IG @briggi_bozzo

El quiebre con Emiliano Aguilar

El vínculo entre Gala Montes y el rapero Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, comenzó en junio de 2026 con un viaje juntos a Cartagena, Colombia, que generó especulaciones sobre un romance.

Gala reforzó esa percepción al declarar que ambos compartían “historias familiares complejas” y experiencias de vida similares.

La relación dio un giro a mediados de septiembre, cuando Emiliano publicó videos para desmentir un noviazgo y anunció que había bloqueado a la actriz en todas sus redes sociales para frenar las especulaciones, en medio de comentarios que lo vinculaban con la salud emocional de Gala tras su salida de La Casa de los Famosos 2026.

La respuesta de la actriz llegó a través de transmisiones en vivo, en las que contradijo la versión del cantante y aseguró que sí mantuvieron una relación sentimental, con la frase “Yo dejé todo por ti, Emiliano y yo salimos, pero no se pudo con él”.

Gala relató que la ruptura se produjo durante un viaje a Los Ángeles, tras el cual buscó el apoyo de su expareja Icho Van, y reconoció haberle sido infiel con Emiliano Aguilar.

En la misma transmisión, deslindó al rapero de cualquier influencia en su consumo de sustancias.

Un día después la actriz reafirmó su afecto hacia él con la frase “Emiliano, te amo con todo mi ser, pero tienes problemas”.

Aguilar optó por no continuar la discusión pública y cerró el intercambio con un mensaje de buenos deseos hacia ella.

Gala aseguró que sí mantuvieron una relación sentimental. (Instagram)

Los problemas con Poncho de Nigris

Lo reces con el conductor regiomontano surgieron tras la breve participación de Gala en La Casa de los Famosos México 2026 y su posterior salida

De Nigris cuestionó públicamente que la actriz se expusiera al reality por su estado emocional, a lo que ella respondió con la frase “¿De cuándo acá tú te vas a preocupar por mí?” e insinuó que el empresario buscaba coordinarse con su madre para intervenir en sus asuntos personales.

El conflicto escaló cuando De Nigris denunció en X haber recibido un mensaje “muy agresivo” de Gala y aseguró que solo buscaba ayudarla porque la consideraba “sola y al borde de tocar fondo”.

La controversia se intensificó cuando pidió públicamente que la actriz fuera internada, con la frase “Esa mujer la tienen que anexar ya, la tiene que recoger la patrulla espiritual”, y especuló sin pruebas sobre un posible consumo de sustancias.

Gala desmintió estar en riesgo o padecer una adicción y aseguró encontrarse bien física y mentalmente, mientras De Nigris dio por cerrada su intención de opinar sobre la vida de la actriz.

La controversia se intensificó cuando pidió públicamente que la actriz fuera internada. (Captura de pantalla )

El cruce con Tristán, hijo de Yahir

El enfrentamiento entre Gala Montes y Tristán Othón, hijo del cantante Yahir, surgió tras la breve participación de la actriz en La Casa de los Famosos México 2026.

Gala se defendió en transmisiones en vivo de los rumores sobre un consumo excesivo de la despensa del programa y, en el proceso, lanzó reproches irónicos hacia Yahir sobre su alimentación y rutina dentro del reality.

Tristán, que en un primer momento había respaldado a la actriz tras su salida del reality, cambió de postura al escuchar los señalamientos hacia su padre y publicó un video en el que defendió su disciplina con la frase “Si te metes con mi papá te metes conmigo”, además de acusar a Gala de atravesar un cuadro de adicción y sugerir el consumo de sustancias como el cristal, apoyado en su propia experiencia en centros de rehabilitación.

La disputa se intensificó cuando Gala respondió con críticas hacia la actividad de Tristán en plataformas de contenido exclusivo y negó tener una mala relación con Yahir.

Para desacreditar versiones sobre problemas financieros o de salud, la actriz afirmó poseer un porcentaje accionario de la franquicia Fogo de Chão en la Ciudad de México y declaró: “Yo me drogo, pero hago dinero”, aunque aclaró que su único consumo personal era la marihuana.

Tristán Othon publicó una grabación para responder a los cuestionamientos dirigidos a su padre y confrontar directamente a Gala Montes.

Ricardo O’Farrill y Joanna Vega-Biestro protagonizaron los cruces finales

El conflicto entre Gala Montes y el comediante Ricardo O’Farrill surgió luego de que la actriz reapareciera en redes sociales con un cambio de imagen drástico, los costados de la cabeza rapados y un microfleco, lo que desató burlas y memes en redes.

O’Farrill, quien en 2023 hizo público su diagnóstico de trastorno bipolar, publicó mensajes para pedir que se detuvieran las burlas contra Gala y planteó, desde su experiencia personal, que los cambios estéticos drásticos pueden ser manifestaciones inconscientes de una crisis emocional, además de criticar a los medios por “lucrar con la salud mental”.

Pese a la intención declarada del comediante, Gala respondió con dureza a través de X y lo acusó de “colgarse” de su nombre para llamar la atención.

“Ya deja de colgarte de algo porque nadie se acuerda de ti yo estoy haciendo dinero y música, así que mejor ya cállate”, declaró Gala.

Gala respondió con dureza a través de X y lo acusó de “colgarse” de su nombre. (Instagram)

El cruce con la periodista Joanna Vega-Biestro se originó por la cobertura de la salida de Gala de La Casa de los Famosos México 2026 tras solo 48 horas de estancia.

La conductora reportó, con base en fuentes de la producción, que la actriz había sido retirada tras una crisis emocional y un altercado con el personal y la psicóloga del programa.

Gala negó la versión, atribuyó su salida a un malentendido por solicitar un producto de higiene personal y acusó a la periodista de difamación.

La disputa escaló cuando Gala arremetió contra Vega-Biestro en Instagram con amenazas físicas y llegó a mencionar a la hija menor de la periodista para ejemplificar sus señalamientos de acoso.

La conductora reportó, con base en fuentes de la producción la salida de Montes del reality. (Instagram/Sale el Sol)

Vega-Biestro respondió en televisión nacional, defendió el origen fidedigno de su información y fijó un límite ante la mención de su hija: “Ejercer mi trabajo periodístico no significa acosar a nadie. Pero aquí hay un límite absoluto que es mi hija”.

La periodista anunció además que contaba con asesoría legal y advirtió posibles acciones judiciales contra la actriz para proteger a su familia.