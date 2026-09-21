Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión. @FGEChiapas

Guardar

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, presentó los avances de la investigación por el ataque armado ocurrido el 18 de septiembre en la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez. El funcionario informó que hasta el momento suman 15 personas detenidas, entre ellas dos presuntos autores materiales y dos autores intelectuales.

El hecho dejó un saldo de tres personas muertas y tres heridas, entre ellas un niño que permanece hospitalizado. “La agresión no tuvo un objetivo específico, sino que buscó generar temor entre la población y amedrentar a grupos rivales” dedicados a la venta de droga.

PUBLICIDAD

Quiénes son los presuntos autores materiales

Tras los hechos violentos, se puso en marcha de inmediato un operativo conjunto entre corporaciones federales, estatales y municipales. Esta acción permitió la detención de 15 personas, entre las que las autoridades identificaron a dos presuntos autores materiales del ataque.

El primero es Jesús “N”, de 21 años, señalado como el conductor de la motocicleta en la que se cometió el ilícito. El segundo es un adolescente de 17 años, de identidad reservada, a quien se le atribuye haber disparado el arma de fuego durante la agresión.

Hubo al menos dos presuntos autores materiales, el conductor de la motocicleta y un menor señalado como quien disparó, dos autores intelectuales, uno de ellos preso por otro homicidio, y el resto dedicado a labores de halconeo y encubrimiento, de acuerdo con lo informado por el fiscal Llaven Abarca.

PUBLICIDAD

El resto de los detenidos desempeñaba funciones de halconeo y encubrimiento durante la operación. Entre ellos se encuentra otra menor de edad, cuya identidad tampoco fue revelada.

El rol de los autores intelectuales

Las investigaciones señalan a dos personas como autores intelectuales del ataque. El primero es José Luis “N”, alias “El Bebe”, de 32 años, identificado como líder de la célula delictiva que controla los puntos de venta de narcomenudeo en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez.

El segundo es Límberg “N”, alias “El Hueso”, quien actualmente purga una condena por homicidio calificado en el penal de Ocosingo. De acuerdo con la Fiscalía, habría emitido las instrucciones para ejecutar el ataque desde su reclusión.

PUBLICIDAD

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión. @FGEChiapas

Llaven Abarca detalló que la orden no se dirigió contra un objetivo específico. Consistió, según explicó, en una instrucción para provocar eventos violentos, generar zozobra en la población y amedrentar a otros grupos vendedores de droga al menudeo en la zona.

Las víctimas del ataque

Las personas que perdieron la vida fueron identificadas como Jorge Álvarez Cruz, de 57 años; Joel López Arias, de 45 años, y Beltrán Martínez Saldaña, de 62 años. Las necropsias de ley determinaron que la causa de muerte en los tres casos derivó de hemorragias agudas producidas por proyectil de arma de fuego en cavidad craneana.

PUBLICIDAD

Entre los heridos se encuentran Augusto Zárate Herrera y Gilberto Guerrero Pérez, ambos reportados fuera de peligro. La tercera persona lesionada es un niño de identidad reservada que continúa hospitalizado en estado grave por una lesión en el cráneo. El menor recibe atención médica de manera oportuna, según se informó.

Evidencia recabada durante los cateos

Durante las diligencias se ejecutaron cateos que permitieron el aseguramiento de elementos clave para la investigación. Entre ellos se encuentran el arma homicida, la motocicleta empleada en el ataque y equipo de protección, incluidos cascos de motociclista.

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peritajes de balística comparativa arrojaron un dato adicional. “La misma pistola utilizada en Las Granjas fue detonada en otros dos eventos violentos registrados previamente en Tuxtla Gutiérrez”.

PUBLICIDAD

El vehículo y los cascos analizados también coincidieron con registros de cámaras de videovigilancia correspondientes a esos hechos. El primero ocurrió el 16 de agosto en la colonia Vida Mejor, mientras que el segundo se registró el 6 de septiembre en la colonia 27 de Febrero.

La investigación continúa abierta

El fiscal precisó que las pesquisas siguen en curso y que existen otras personas involucradas además de las ya detenidas. Resaltó que, en este primer avance, ya se cuenta con dos autores materiales y dos autores intelectuales identificados.

Llaven Abarca mencionó además que, hasta el día previo a su comparecencia, se habían realizado un total de 15 cateos. Aclaró que, una vez que concluyan estas diligencias, se dará a conocer un recuento final de las acciones realizadas.

PUBLICIDAD

Finalmente, el fiscal dejó en claro que no habrá impunidad en este caso. Advirtió que ante cualquier conducta violenta que atente contra el pueblo chiapaneco habrá una respuesta contundente y firme por parte de las autoridades.

Cómo ocurrió el ataque en la cancha de Las Granjas

El ataque se registró la noche del viernes 18 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas, en una cancha de futbol ubicada en el cruce de las calles México y Zacatecas, en la zona norte-poniente de la capital chiapaneca. Hombres armados llegaron a bordo de varias motocicletas y abrieron fuego contra las personas reunidas en el lugar.

Caen 15 personas por ataque armado en Las Granjas, Chiapas; habría sido ordenado desde prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros testimonios difundidos por la prensa señalaron que, antes de la agresión, habría ocurrido una riña entre varias personas. Sin embargo, la Fiscalía no confirmó públicamente que ese incidente haya sido el origen de la balacera; en su lugar, estableció que la orden buscaba generar violencia de forma deliberada, sin un blanco determinado.

PUBLICIDAD

Este fue el segundo ataque armado registrado en menos de dos semanas en canchas de futbol de Tuxtla Gutiérrez, luego de la agresión ocurrida el 6 de septiembre en la colonia 27 de Febrero. Es además del cuarto ataque armado registrado en la ciudad en lo que va del año.