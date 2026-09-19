Las 9 playas de arena blanca elegidas entre las mejores del mundo en 2026

La lista reúne destinos de Filipinas, Grecia, Australia, Madagascar, Fiyi, Anguila, Maldivas, México y Camboya

Guardar

El Día Mundial de las Playas, que se conmemora este 19 de septiembre, propone detenerse ante un paisaje que suele quedar reducido a una postal de vacaciones. Detrás de la arena, el oleaje y el horizonte abierto hay sistemas naturales que protegen la costa, albergan especies y sostienen la vida de numerosas comunidades. La fecha funciona, así, como una invitación a reconocer el valor ambiental de esos territorios y la fragilidad que esconden sus imágenes más celebradas.

En ese mapa de lugares codiciados, el ranking The World’s 50 Best Beaches 2026 reúne nueve destinos de Asia, Europa, Oceanía, África y el Caribe, a partir de los votos de más de 1.000 especialistas en viajes.

PUBLICIDAD

La selección recorre desde islotes unidos por la marea hasta bahías de aguas poco profundas y costas rodeadas de coral. Pero la belleza que impulsa su fama también plantea un desafío: preservar ecosistemas sometidos a la presión turística, los residuos y el cambio climático, sin que la llegada de visitantes altere aquello que los vuelve únicos.

1. Entalula Beach, Filipinas

Entalula Beach, Filipinas Entalula Beach, en Palawan, alcanzó el primer puesto del ranking de The World’s 50 Best Beaches 2026 por su entorno de piedra caliza y aguas transparentes (Captura/YouTube)

Entalula Beach, en el archipiélago de Palawan, ocupa el primer lugar de la lista. La playa se encuentra entre formaciones de piedra caliza y aguas transparentes, un paisaje característico del entorno de El Nido.

El acceso suele realizarse en embarcaciones desde esa localidad, por lo que la experiencia depende de las condiciones del mar y de la regulación de las excursiones. La posición de este destino refleja el peso de los paisajes insulares del sudeste asiático en la selección de 2026.

PUBLICIDAD

2. Fteri Beach, Grecia

Fteri Beach, Grecia Los acantilados de caliza y la franja de arena y guijarros claros distinguen a Fteri Beach, en la isla griega de Cefalonia (Grosby)

La segunda ubicación corresponde a Fteri Beach, en la isla griega de Cefalonia. Sus acantilados de caliza y una costa de arena y guijarros claros forman el rasgo distintivo que destacó el ranking.

El lugar tiene un acceso menos directo que otras playas de la isla y puede requerir una caminata o un traslado por mar. Antes de viajar conviene comprobar las alternativas disponibles y llevar agua suficiente, ya que en sectores aislados los servicios pueden ser limitados.

3. Wharton Beach, Australia

Wharton Beach, Australia Wharton Beach, cerca de Esperance, en Australia Occidental, combina arena blanca, aguas turquesa y mar abierto (Grosby)

En el tercer puesto aparece Wharton Beach, ubicada cerca de Esperance, en Australia Occidental. La playa se extiende frente a un mar abierto y es conocida por su arena blanca, sus aguas de tonos turquesa y la posibilidad de observar delfines desde la costa.

PUBLICIDAD

Como sucede en buena parte del litoral australiano, las condiciones del oleaje pueden cambiar con rapidez. Los visitantes deben atender las indicaciones de seguridad locales y bañarse únicamente en áreas adecuadas.

4. Nosy Iranja, Madagascar

Nosy Iranja, Madagascar Una barra de arena conecta los dos islotes de Nosy Iranja durante la marea baja, frente a la costa noroeste de Madagascar (Grosby)

La cuarta playa del ranking es Nosy Iranja, un conjunto de dos islotes frente a la costa noroeste de Madagascar. Su particularidad es una barra de arena de cerca de 2 kilómetros que conecta ambas islas cuando la marea baja y queda cubierta durante la pleamar.

Esa variación convierte a las tablas de mareas en información esencial para la visita. El entorno insular concentra especies y hábitats sensibles, por lo que el tránsito debe limitarse a los sectores habilitados.

PUBLICIDAD

5. East Beach, en la isla de Vomo, Fiyi

East Beach, Fiyi East Beach, en la isla de Vomo, se destaca por sus aguas calmas y la cercanía de fondos coralinos en Fiyi (REUTERS)

East Beach, en Vomo Island, figura quinta en la clasificación. La isla forma parte de Fiyi, país integrado por más de 300 islas en el Pacífico Sur. La costa destaca por sus aguas calmas y por la cercanía de fondos coralinos, elementos que hacen del esnórquel una actividad habitual.

El uso de protector solar que no dañe los arrecifes, la distancia respecto de corales y peces, y la prohibición de extraer piezas del fondo son prácticas fundamentales para reducir la huella de los visitantes.

6. Shoal Bay East, en el Caribe

Shoal Bay East, Anguila Shoal Bay East ocupa el sexto lugar de la selección, con una extensa franja de arena en el Caribe oriental

La sexta posición es para Shoal Bay East, en Anguila, territorio británico de ultramar situado en el Caribe oriental. El ranking la incorporó por su amplia franja de arena y el color del agua.

PUBLICIDAD

Es una playa más accesible que varios de los destinos insulares que encabezan la lista, circunstancia que vuelve especialmente relevante el manejo de residuos y la protección de las dunas. Los caminantes deben utilizar los accesos definidos para no degradar la vegetación costera.

7. Dhigurah, Maldivas

Dhigurah, Maldivas Dhigurah es una isla habitada de Maldivas conocida por sus playas y las excursiones de observación de fauna marina

En séptimo lugar se ubicó Dhigurah, en las Maldivas. A diferencia de complejos turísticos instalados en islas privadas, Dhigurah es una isla habitada, con vida comunitaria y una playa que se prolonga a lo largo de buena parte de su territorio.

El destino es conocido por las excursiones marinas para observar fauna, entre ella tiburones ballena en determinadas temporadas. La observación responsable exige mantener distancia, no alimentar animales y seguir a operadores que cumplan las reglas de conservación.

PUBLICIDAD

8. Playa Balandra, México

Playa Balandra, México Las aguas poco profundas y los cerros áridos que rodean la bahía caracterizan a Playa Balandra, cerca de La Paz

Playa Balandra, cerca de La Paz, en Baja California Sur, ocupa el octavo puesto. La bahía mexicana es reconocible por sus aguas poco profundas y por los cerros áridos que rodean el litoral.

El área ha aplicado controles de capacidad y horarios en distintos períodos para mitigar la presión sobre el ecosistema; por ello, quienes planeen ir deben consultar las disposiciones vigentes antes de desplazarse. Respetar los cupos es parte de la protección de un paisaje costero de alta fragilidad.

9. Koh Rong, Camboya

Koh Rong, Camboya Koh Rong, isla situada frente a la costa de Sihanoukville, en Camboya, completa la selección de The World’s 50 Best Beaches 2026 por sus playas de arena clara y aguas cálidas (Pexels)

El noveno lugar es para Koh Rong, isla de Camboya situada frente a la costa de Sihanoukville. Sus playas de arena clara y sus aguas cálidas la incorporaron entre los destinos destacados de Asia. La isla cuenta con distintos sectores, algunos con mayor infraestructura y otros de carácter más apartado.

PUBLICIDAD

Elegir alojamientos y traslados que gestionen adecuadamente los desechos, reducir el consumo de plásticos de un solo uso y seguir las normas locales permite que una visita recreativa no aumente la carga sobre el litoral.