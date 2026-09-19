Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo: niña de 12 años ya fue extubada en hospital de Texas

Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo, Edomex REUTERS/Luis Cortes

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Ximena, una niña de 12 años que resultó gravemente lesionada durante la explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, presentó una notable mejoría en su estado de salud, informó la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados.

La menor sufrió quemaduras en 55 por ciento de su cuerpo como consecuencia del siniestro registrado en el municipio mexiquense, por lo que requirió atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

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De acuerdo con la actualización difundida por la Fundación Michou y Mau, Ximena ya fue extubada y comenzó a ingerir alimentos, dos señales de evolución dentro del proceso médico que enfrenta.

La organización señaló que continuará con el seguimiento de la menor, quien permanece bajo atención médica especializada en Estados Unidos.

Ximena fue trasladada a hospital Shriners de Texas

Traslado de menor a EU por quemaduras Temascalcingo Santa María Canchesdá Edomex (especial)

El pasado 10 de septiembre de 2026, Ximena fue trasladada por la Fundación Michou y Mau al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde recibe tratamiento especializado para las lesiones provocadas por las quemaduras.

Desde su llegada al nosocomio estadounidense, la menor ha recibido cirugías de injertos de piel, además de los cuidados necesarios para atender las heridas provocadas por la explosión.

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La Fundación Michou y Mau informó que el equipo médico mantiene el tratamiento de la menor como parte de un proceso que requiere atención especializada y seguimiento constante.

La evolución de Ximena ocurre después de la emergencia registrada en Temascalcingo, donde una explosión relacionada con pirotecnia dejó a varias personas lesionadas y generó un despliegue de cuerpos de emergencia para atender a las víctimas.

El caso de la niña de 12 años cobró especial relevancia debido a la extensión de las quemaduras que presentó y a la necesidad de trasladarla fuera del país para continuar con su tratamiento.

Fundación Michou y Mau dará seguimiento a su recuperación

Fundación Michou y Mau logo

A través de su comunicado, la organización encabezada por Virginia Sendel e Iturbide indicó que continuará informando sobre el proceso de recuperación de Ximena.

La extubación representa un cambio dentro de la evolución médica de la menor, quien también comenzó a ingerir alimentos, aunque su recuperación todavía requiere atención especializada debido a la gravedad de las quemaduras.

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Las lesiones por quemaduras extensas pueden requerir distintos procedimientos médicos y periodos prolongados de recuperación, por lo que el tratamiento de Ximena continúa bajo vigilancia del personal especializado del hospital en Galveston.

La Fundación Michou y Mau reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre la evolución de la menor, luego de su traslado desde México.

El caso vuelve a poner el foco en las consecuencias que pueden generar los accidentes relacionados con la pirotecnia, particularmente cuando involucran a menores de edad.

Por ahora, la información más reciente señala que Ximena continúa con vida, fue extubada y ya comenzó a ingerir alimentos, mientras permanece hospitalizada en Texas para continuar con las cirugías y cuidados derivados de las quemaduras que sufrió durante la explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México.

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