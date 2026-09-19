México

Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo: niña de 12 años ya fue extubada en hospital de Texas

Fundación Michou y Mau informó que ya comenzó a ingerir alimentos y continúa con atención especializada en Estados Unidos

Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo, Edomex REUTERS/Luis Cortes
Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo, Edomex REUTERS/Luis Cortes
Guardar

Ximena, una niña de 12 años que resultó gravemente lesionada durante la explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México, presentó una notable mejoría en su estado de salud, informó la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados.

La menor sufrió quemaduras en 55 por ciento de su cuerpo como consecuencia del siniestro registrado en el municipio mexiquense, por lo que requirió atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la actualización difundida por la Fundación Michou y Mau, Ximena ya fue extubada y comenzó a ingerir alimentos, dos señales de evolución dentro del proceso médico que enfrenta.

La organización señaló que continuará con el seguimiento de la menor, quien permanece bajo atención médica especializada en Estados Unidos.

Ximena fue trasladada a hospital Shriners de Texas

Traslado de menor a EU por quemaduras
Traslado de menor a EU por quemaduras Temascalcingo Santa María Canchesdá Edomex (especial)

El pasado 10 de septiembre de 2026, Ximena fue trasladada por la Fundación Michou y Mau al Hospital Shriners para Niños en Galveston, Texas, donde recibe tratamiento especializado para las lesiones provocadas por las quemaduras.

Desde su llegada al nosocomio estadounidense, la menor ha recibido cirugías de injertos de piel, además de los cuidados necesarios para atender las heridas provocadas por la explosión.

PUBLICIDAD

La Fundación Michou y Mau informó que el equipo médico mantiene el tratamiento de la menor como parte de un proceso que requiere atención especializada y seguimiento constante.

La evolución de Ximena ocurre después de la emergencia registrada en Temascalcingo, donde una explosión relacionada con pirotecnia dejó a varias personas lesionadas y generó un despliegue de cuerpos de emergencia para atender a las víctimas.

El caso de la niña de 12 años cobró especial relevancia debido a la extensión de las quemaduras que presentó y a la necesidad de trasladarla fuera del país para continuar con su tratamiento.

Fundación Michou y Mau dará seguimiento a su recuperación

Fundación Michou y Mau logo
Fundación Michou y Mau logo

A través de su comunicado, la organización encabezada por Virginia Sendel e Iturbide indicó que continuará informando sobre el proceso de recuperación de Ximena.

La extubación representa un cambio dentro de la evolución médica de la menor, quien también comenzó a ingerir alimentos, aunque su recuperación todavía requiere atención especializada debido a la gravedad de las quemaduras.

Las lesiones por quemaduras extensas pueden requerir distintos procedimientos médicos y periodos prolongados de recuperación, por lo que el tratamiento de Ximena continúa bajo vigilancia del personal especializado del hospital en Galveston.

La Fundación Michou y Mau reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre la evolución de la menor, luego de su traslado desde México.

El caso vuelve a poner el foco en las consecuencias que pueden generar los accidentes relacionados con la pirotecnia, particularmente cuando involucran a menores de edad.

Por ahora, la información más reciente señala que Ximena continúa con vida, fue extubada y ya comenzó a ingerir alimentos, mientras permanece hospitalizada en Texas para continuar con las cirugías y cuidados derivados de las quemaduras que sufrió durante la explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Estado de México.

Temas Relacionados

ExplosiónEdomexTemascalcingoSanta María CanchesdáFundación Michou y Maumexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 19 de septiembre

El precio de los carburantes en el país puede cambiar debido a diversos factores como el valor del dólar en el tipo de cambio, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 19 de septiembre

Precio de la gasolina en Nuevo León este 19 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León este 19 de septiembre

Puebla: este es el precio de la gasolina este 19 de septiembre

El precio de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

Puebla: este es el precio de la gasolina este 19 de septiembre

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 19 de septiembre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 19 de septiembre

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

Nacionales: así quedó el precio de la gasolina hoy en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y varios heridos

Ataque armado en cancha de futbol de Tuxtla Gutiérrez deja tres muertos y varios heridos

Reaprehenden a exalcalde de Puebla al salir de prisión mientras su esposa hacía un directo

Sheinbaum reconoce infiltración del crimen organizado entre pobladores de Guerrero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de septiembre: “El Trompas” se queda tras las rejas por el feminicidio de Claudia Tacoronte

Autoridades mexicanas frenan envío con más de 1.3 toneladas de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo antes de cruzar a EEUU por Tijuana

ENTRETENIMIENTO

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

¿Por qué “Cuando pase el temblor” se convirtió en un himno en México después del sismo del 85?

Reaprehenden a exalcalde de Puebla al salir de prisión mientras su esposa hacía un directo

Adrián Marcelo confiesa que siente cariño por Gala Montes pero advierte que hay un deterioro de salud mental

Calvin Harris en CDMX corre riesgo: MUNET informa que no autoriza sus conciertos

Karol G invita a Peso Pluma a su show de Nueva York: así fue el momentazo en el TropiTour

DEPORTES

La mexicana Rosa María Guerrero hace historia y se lleva el oro al imponer récord mundial de Para Atletismo

La mexicana Rosa María Guerrero hace historia y se lleva el oro al imponer récord mundial de Para Atletismo

Audiencia por la suspensión del ascenso y descenso en la Liga Mx ya tiene fechas clave

Óscar “Conejo” Pérez se viste de héroe y salva a un niño de sufrir quemaduras graves en Pachuca

Checo Pérez, pendiente de Cadillac: la demanda que inquieta al nuevo equipo de la Fórmula 1

Andrés Vaca asegura que la FIFA se arrepiente de no asignar más partidos en México durante el Mundial 2026