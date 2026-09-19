Pescadores alertan sobre posible derrame de diésel en la costa de Progreso, Yucatán

Pescadores de Progreso, Yucatán, denunciaron un posible derrame de diésel. Crédito: XEVT

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Desde el viernes 18 de septiembre, pescadores del municipio de Progreso, Yucatán, denunciaron la presencia de una extensa mancha con un fuerte olor a diésel en las inmediaciones del antiguo viaducto del puerto.

De acuerdo con testimonios de los habitantes, la filtración estaría localizada a la altura del pilar 30 del puerto y podría estár relacionada con infraestructura petrolera ubicada en la zona.

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Pescadores alertan sobre derrame de diésel en playas de Progreso, Yucatán

Los pescadores también documentaron la presencia de combustible sobre la superficie del mar y solicitaron una revisión de las autoridades correspondientes, en este caso, Petróleos Mexicanos (Pemex).

La actual denuncia toma relevancia, porque en abril de este año ya se había reportado una filtración en el mismo sector.

Las autoridades informaron, en aquella ocasión, que el origen del problema era un ducto submarino fuera de operación y aseguraron que el punto de fuga fue sellado.

Ponen en duda que hayan resuelto el problema de abril

Sin embargo, actualmente, los pescadores sostienen que nuevamente hay rastros de combustible, por lo que cuestionan si el problema fue resuelto de manera definitiva.

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La mancha de hidrocarburo se sigue extendiendo frente al muelle de Progreso. Crédito: Sol de Yucatán

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la cantidad de hidrocarburo que se haya derramado ni sobre la existencia del área afectada.

Investigan otro caso frente a costas de Yucatán

Mientras la problemática en Progreso toma relevancia fuera de la entidad, autoridades federales investigan un segundo incidente relacionado con combustible en aguas de Yucatán.

Ayer, la Secretaría de Marina informó que aseguró un buque portacontenedores de 100.8 metros de eslora con bandera de Comoras. La medida ocurrió después de reportarse una nueva mancha de hidrocarburos frente a la Costa Esmeralda.

En el operativo participaron elementos de Marina, ASIPONA, Aduana, Capitanía de Puerto y la Fiscalía General de la República (FGR).

La embarcación permanece bajo resguardo. Las autoridades desarrollan las indagatorias correspondientes para determinar si incurrió en violaciones a la normatividad ambiental en materia de prevención de contaminación por hidrocarburos.

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Las autoridades, como Pemex, no han brindado información oficial sobre lo que ocurre en Progreso, Yucatán. Crédito: Cuartoscuro

No informan sobre vínculos entre ambos casos

Pese a que ambos casos ocurrieron en Yucatán, por el momento, las autoridades no han establecido una relación entre la reciente fuga denunciada por pescadores en las inmediaciones del antiguo viaducto de Progreso y las indagatorias abiertas contra el buque asegurado.

No obstante, ambos casos continúan bajo análisis, mientras pescadores y habitantes de la zona mantienen preocupación por eventuales afectaciones al entorno marino y a las actividades pesqueras.

¿Qué ocurrió en Progreso el pasado mes de abril?

Como se mencionó anteriormente, el pasado mes de abril habitantes detectaron una mancha aceitosa frente al muelle Arcos y al famoso muelle de Chocolate.

Por la consistencia de la mancha, presentaba características de hidrocarburos. Posteriormente, tras los reportes realizados, personal de Pemex acudió al lugar a iniciar labores de inspección.

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Trabajadores de la dependencia se trasladaron vía marítima, con apoyo de embarcaciones ribereñas, hacia el área señalada para ubicar el origen del derrame.

La Secretaría de Marina aseguró un buque en Yucatán, pero no tiene relación con el derrame en Progreso. Crédito: Secretaría de Marina

Pemex repara tubería

Las autoridades detectaron que el problema estaba relacionado con una tubería en al menos dos puntos distintos, ubicados a una distancia aproximada de entre 100 y 300 metros de la costa, justo debajo y en las inmediaciones del muelle de Arcos.

Los ductos formarían parte de la red que transporta combustible desde la terminal remota de Progreso hacia el puerto.

El personal de Pemex colocó barreras de contención en la zona afectada como parte de las acciones de respuesta, pero falta que investiguen si la nueva problemática es parte de un nueva falla en el lugar de reparación.

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Es una incógnita si el problema recientemente denunciado por los pescadores de Progreso pueda estár relacionado de nueva cuenta con la tubería de Pemex. Aún así, los habitantes y visitantes esperan que las autoridades correspondientes atiendan a la brevedad el problema que ya comienza a generar afectaciones considerables.