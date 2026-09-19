“El día que la CDMX volvió a nacer”: los edificios icónicos que colapsaron en 1985 y 2017 y lo que hay hoy en su lugar

Algunos de los inmuebles derrumbados fueron reconstruidos, mientras que otros dieron paso a parques, memoriales y espacios que mantienen viva la memoria de las víctimas

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Cada 19 de septiembre, la Ciudad de México recuerda dos de las tragedias que marcaron su historia reciente. Los terremotos de 1985 y 2017, ocurridos exactamente con 32 años de diferencia, provocaron la pérdida de vidas, destruyeron viviendas y modificaron la imagen urbana de diversas colonias.

Hoteles, complejos habitacionales, oficinas, instalaciones de comunicación, talleres y escuelas quedaron reducidos a escombros. En varios de esos sitios se desarrollaron intensas labores de búsqueda y rescate que también revelaron la capacidad de organización y solidaridad de la sociedad.

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Con el paso de los años, algunos de los predios fueron convertidos en espacios públicos y memoriales; otros volvieron a levantarse con nuevas normas de seguridad estructural. Estos son algunos de los edificios más representativos que colapsaron o resultaron severamente dañados y lo que existe actualmente en su lugar.

Hotel Regis: de símbolo de lujo a la Plaza de la Solidaridad

El Hotel Regis, ubicado en la esquina de avenida Juárez y Balderas, fue durante décadas uno de los establecimientos más prestigiosos de la capital. Por sus habitaciones y salones pasaron políticos, empresarios, artistas y visitantes que hicieron del inmueble un referente de la vida social de la ciudad.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 provocó su colapso y posteriormente se registraron severos incendios. La destrucción del hotel se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del desastre en el Centro Histórico.

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En el terreno se encuentra actualmente la Plaza de la Solidaridad, un espacio público con áreas verdes que recuerda a las víctimas y reconoce a los ciudadanos, rescatistas y brigadistas que participaron en las labores de auxilio.

Los terremotos de 1985 y 2017 transformaron el paisaje de la Ciudad de México: algunos edificios fueron reconstruidos y otros dieron paso a plazas, parques y memoriales en honor a las víctimas

Edificio Nuevo León: la herida de Tlatelolco

El Edificio Nuevo León, perteneciente al Conjunto Urbano Nonoalco Tlatelolco, era una construcción habitacional de 15 pisos. Durante el movimiento de 1985 se partió en tres secciones, dejando una de las escenas más dolorosas de aquella jornada.

El derrumbe evidenció la vulnerabilidad de numerosas construcciones y abrió cuestionamientos sobre la calidad de los materiales, el mantenimiento de los inmuebles y la responsabilidad de las autoridades.

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En el sitio se localiza la Plaza del Edificio Nuevo León, un memorial rodeado de áreas verdes dentro del propio complejo habitacional. El espacio mantiene presente la memoria de quienes perdieron la vida y de las familias afectadas.

Televisa Chapultepec y la transmisión de una tragedia

Las instalaciones de Televisa Chapultepec también sufrieron daños graves en 1985. Varios estudios y estructuras vinculadas con las transmisiones colapsaron, lo que provocó la muerte de comunicadores, trabajadores y técnicos que se encontraban en el inmueble.

El lugar adquirió una relevancia particular porque la tragedia sorprendió a parte del personal mientras realizaba transmisiones en vivo. Después del desastre, la sede fue reconstruida con criterios antisísmicos y actualmente continúa como uno de los principales centros de noticias y producción de la televisora.

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Los terremotos de 1985 y 2017 transformaron el paisaje de la Ciudad de México: algunos edificios fueron reconstruidos y otros dieron paso a plazas, parques y memoriales en honor a las víctimas

La sede de la SCT y el futuro Parque Mural O’Gorman

El antiguo complejo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), localizado en la zona de Xola y Eje Central, sufrió daños estructurales durante el terremoto de 1985. El conjunto era reconocido por los murales elaborados por artistas como Juan O’Gorman, José Chávez Morado y otros representantes del muralismo mexicano.

El inmueble permaneció parcialmente abandonado y los daños se agravaron después del sismo de 2017. El predio entró en un proceso de transformación para crear el Parque Mural O’Gorman, un proyecto destinado a recuperar el espacio público y preservar los fragmentos restaurados de sus obras artísticas.

Álvaro Obregón 286: del colapso a un espacio de memoria

En 2017, uno de los principales puntos de las labores de rescate fue Álvaro Obregón 286, un edificio de oficinas localizado en la colonia Roma, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. La estructura de seis pisos colapsó completamente durante el terremoto.

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Rescatistas, voluntarios, familiares y cuerpos de emergencia permanecieron durante varios días en el lugar con la esperanza de localizar sobrevivientes. El inmueble se convirtió en uno de los símbolos de la tragedia y de la movilización ciudadana.

El terreno fue destinado a un espacio público con carácter de parque y memorial, creado para honrar a las personas fallecidas y reconocer el trabajo de quienes participaron en las operaciones de búsqueda y rescate.

Los terremotos de 1985 y 2017 transformaron el paisaje de la Ciudad de México: algunos edificios fueron reconstruidos y otros dieron paso a plazas, parques y memoriales en honor a las víctimas

El Multifamiliar Tlalpan y la reconstrucción del edificio 1C

El colapso del edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan, en la alcaldía Coyoacán, afectó a decenas de familias y dejó víctimas mortales. El conjunto se convirtió en otro de los puntos neurálgicos de la emergencia de 2017.

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A diferencia de otros lugares que fueron transformados en parques o memoriales, el edificio fue reconstruido completamente desde sus cimientos. La nueva estructura se levantó bajo normas más estrictas de seguridad y posteriormente fue entregada a los propietarios afectados, como parte del proceso de reconstrucción habitacional.

Colegio Rébsamen: un predio bajo custodia y un memorial

El Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la zona de Coapa, sufrió un colapso parcial durante el horario de clases. La tragedia ocasionó la muerte de alumnos y trabajadores, y se convirtió en uno de los episodios más dolorosos del terremoto de 2017.

El predio permanece asegurado y bajo custodia judicial debido a los procesos legales relacionados con el derrumbe. Para preservar la memoria de las víctimas, las autoridades instalaron un memorial oficial en la Alameda del Sur, en la alcaldía Coyoacán.

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Bolívar y Chimalpopoca: el derrumbe de los talleres textiles

Otro punto emblemático de 2017 fue el inmueble situado en la zona de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Tránsito. El edificio albergaba talleres textiles y oficinas cuando ocurrió el colapso.

Las labores de rescate pusieron atención sobre las condiciones laborales de quienes trabajaban en el lugar y revivieron el recuerdo de las costureras fallecidas en distintos talleres durante el terremoto de 1985.

Después de retirar los escombros, el terreno fue despejado y con el tiempo dio paso a nuevos proyectos de desarrollo inmobiliario y comercial.

Los terremotos de 1985 y 2017 transformaron el paisaje de la Ciudad de México: algunos edificios fueron reconstruidos y otros dieron paso a plazas, parques y memoriales en honor a las víctimas

Espacios que conservan la memoria de la CDMX

La Ciudad de México que emergió de los terremotos de 1985 y 2017 no volvió a ser la misma. Los derrumbes impulsaron cambios en los reglamentos de construcción, los protocolos de Protección Civil y la forma en que los habitantes responden ante una emergencia.

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Los parques, plazas, edificios reconstruidos y memoriales que hoy ocupan aquellos terrenos muestran las distintas maneras en que la capital enfrentó sus pérdidas. Algunos lugares recuperaron su función original; otros se transformaron en espacios para recordar.

Más que sustituir lo que existía antes, estos sitios forman parte de una memoria urbana que sigue presente. Son huellas de las tragedias, pero también de la capacidad de una ciudad para reconstruirse y volver a nacer.