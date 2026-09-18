¿El gobierno te va a quitar tu licencia de conducir? las verdaderas razones por las cuales sí te pueden suspender el documento en México

Tampoco existe en México una edad límite para tramitar o renovar una licencia de conducir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En México circula una versión falsa sobre restricciones para conducir que el Gobierno federal salió a desmentir. Un mensaje difundido por WhatsApp el 3 de septiembre atribuyó a la presidenta Claudia Sheinbaum una supuesta iniciativa para prohibir que las personas mayores de 40 años usen celular y manejen al mismo tiempo en el país.

La Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República calificó la versión como falsa. No existe registro de ninguna iniciativa de este tipo en el Sistema de Información Legislativa, ni en las gacetas del Senado o de la Cámara de Diputados durante 2026.

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Tampoco existe en México una edad límite para tramitar o renovar una licencia de conducir. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial solo exige acreditar la aptitud del conductor mediante las evaluaciones que determine la autoridad correspondiente, sin importar la edad del solicitante.

Lo que sí existe, y afecta a cualquier automovilista sin importar edad, son las causas de suspensión y cancelación previstas en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México. La normativa distingue entre faltas que suspenden el documento de forma temporal y otras que lo cancelan de manera definitiva, según la gravedad y la reincidencia del infractor.

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Conoce los requisitos, el proceso de examen y las ventajas de este nuevo sistema digital, por lo que debes registrarte en la plataforma oficial de SEMOVI. Crédito: TiktTok, lasemovi

Cuándo cancela la licencia la Semovi

El artículo 67 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece los supuestos de cancelación definitiva de la licencia o permiso para conducir, que aplica la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Procede cuando el titular es sancionado por segunda vez en un año por conducir en estado de ebriedad, o por tercera ocasión en un periodo de tres años o más. También aplica si comete alguna infracción bajo el efecto de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas.

La ley contempla además la cancelación cuando el conductor acumula dos suspensiones previas de su licencia, o cuando se comprueba que la información o los documentos presentados para tramitarla fueron falsificados o alterados. En ese último caso, la Secretaría da vista a la autoridad competente.

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El sexto supuesto es la negligencia comprobada: si por impericia, falta de cuidado o irresponsabilidad el titular causa lesiones que ponen en peligro la seguridad o la vida de terceros, procede la cancelación definitiva. Quien pierde así su licencia queda impedido para conducir en la Ciudad de México, aunque presente un documento vigente de otra entidad o país.

Una mano sostiene una Licencia Permanente de Conducir de la Ciudad de México en una oficina gubernamental, con el letrero de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos de suspensión temporal

El artículo 68 de la misma ley regula la suspensión temporal, que va de seis meses a tres años según la falta cometida.

Se aplica cuando el conductor acumula tres infracciones a la ley o sus reglamentos en el transcurso de un año, o cuando causa daños a terceros o a sus bienes sin resarcirlos. También procede ante la primera sanción por conducir en estado de ebriedad, con una suspensión de un año y la obligación de someterse, a su costa, a un tratamiento contra las adicciones en una institución especializada.

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Si se trata de la segunda sanción por la misma causa, ocurrida en un periodo menor a tres años desde la primera, la suspensión se extiende a tres años, con el mismo requisito de tratamiento de rehabilitación.

Qué pasa si se conduce con la licencia suspendida o cancelada

Una licencia de conducir permanente de la CDMX con un sello de 'CANCELADO' se muestra sobre una mesa de madera, rodeada de multas de tránsito y un bolígrafo, simbolizando la pérdida de privilegios por infracciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conducir con la licencia cancelada o suspendida en la Ciudad de México tiene consecuencias económicas y administrativas directas. La ley prevé una multa equivalente a 180 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y el envío del vehículo al corralón, además de que el documento no puede reexpedirse mientras dure la sanción.

El artículo 69 de la Ley de Movilidad establece que a ninguna persona se le reexpedirá un permiso o licencia si este se encuentra suspendido o cancelado, si presentó documentación falsa, si le fue revocado un permiso por causas imputables a su persona, o si así lo ordena una autoridad judicial o administrativa.

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Cómo verificar si la licencia tiene alguna sanción

Un agente de tránsito en CDMX revisa documentos a un conductor dentro de un vehículo, con un letrero de Semovi y semáforos urbanos visibles al fondo, ilustrando un control vehicular rutinario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar cualquier trámite, conviene confirmar el estatus del documento. La Semovi habilita una herramienta de validación en línea para este fin.

1. Ingresar al portal oficial: app.semovi.cdmx.gob.mx.

2. Buscar la opción de validación de licencias y tarjetas de circulación.

3. Capturar el número de licencia y los datos que solicite el sistema.

4. Revisar el resultado, que indica si el documento está vigente, suspendido o cancelado.

5. En caso de sanción, acudir al módulo correspondiente para conocer el motivo y el plazo restante.

Pasos para reponer o renovar una licencia

Cuando la licencia venció, se extravió o fue robada, el trámite de reposición o renovación se realiza ante la Semovi. Los requisitos varían según el tipo de licencia, pero el procedimiento general sigue esta secuencia:

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1. Generar una cuenta en la plataforma Llave CDMX, requisito indispensable para agendar citas y trámites en línea.

2. Reunir identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cédula profesional o cartilla de servicio militar) y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

3. En caso de robo o extravío, levantar el acta correspondiente ante el Ministerio Público o un Juez Cívico.

4. Obtener la línea de captura y realizar el pago de derechos en los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas o en bancos autorizados.

5. Agendar una cita en un Módulo de Control Vehicular y Licencias a través de app.semovi.cdmx.gob.mx/citas.

6. Acudir el día señalado con toda la documentación en original y copia para que sea revisada y cotejada.

7. Para licencias tipo B, C, D y E, presentar además las constancias de evaluación médica, capacitación y pericia emitidas por el Centro de Formación de Servidores Públicos (Cenfes).

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8. Firmar el documento de aceptación una vez validados los datos; la licencia se entrega el mismo día.

Para quienes buscan recuperar una licencia tras cumplir una suspensión, un requisito adicional es no contar con sanciones activas del programa Conduce sin Alcohol ni sentencias relacionadas con hechos de tránsito, condición que la propia Semovi verifica antes de autorizar el trámite en línea.