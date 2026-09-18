México

Llegó borracho, golpeó a su hija de 16 años y les arrojó ácido: el horror que vivieron una madre y su hija en Oaxaca

La menor de edad intentó separar a sus padres durante la pelea y también terminó lesionada con ácido

El imputado G.H.T. quedó bajo prisión preventiva en el penal de Tanivet luego de atacar con una sustancia corrosiva a su pareja e hija en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Crédito: Especial
El imputado G.H.T. quedó bajo prisión preventiva en el penal de Tanivet luego de atacar con una sustancia corrosiva a su pareja e hija en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Crédito: Especial
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Las fuerzas estatales de seguridad de Oaxaca detuvieron al hombre identificado como G.H.T. tras un ataque con sustancia corrosiva contra su pareja e hija de 16 años en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en la madrugada del 16 de septiembre. El imputado llegó alcoholizado a su domicilio, agredió físicamente a ambas mujeres y arrojó ácido contra ellas luego de una discusión por el pago de manutención de sus tres hijas.

Los vecinos alertaron al número de emergencias 911 ante el escándalo generado por la agresión. La llamada permitió el arribo de los elementos de seguridad, que sometieron y arrestaron al imputado en el lugar de los hechos.

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G.H.T. llegó alcoholizado y atacó a su pareja con un arma de fuego antes del ataque con ácido

De acuerdo con los primeros reportes, el imputado llegó a su domicilio en estado de ebriedad y, al ser reprendido por su pareja, la golpeó y la amenazó con un arma de fuego. La discusión escaló hasta que su hija de 16 años intentó intervenir para separar a los involucrados.

La adolescente también recibió golpes y fue amenazada por el agresor. Al tener a las dos mujeres acorraladas, G.H.T. intentó arrojar una sustancia corrosiva contra ellas, y ambas resultaron lesionadas.

Mano que sostiene un teléfono celular básico encendido en una calle empedrada ante casas con luz interior durante la noche.
Una persona mayor sostiene un teléfono móvil encendido en una calle nocturna de Oaxaca ante la fachada de una vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía señaló que el imputado y su pareja mantuvieron una relación durante la cual procrearon tres hijas. A lo largo de ese vínculo se registraron episodios reiterados de violencia física, psicológica y amenazas.

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Entre 2021 y 2024, la Fiscalía documentó un patrón de agresiones vinculadas al pago de manutención

La investigación ministerial señaló que, entre 2021 y 2024 las agresiones escalaron de forma sostenida. Cada vez que la pareja le exigía dinero para la manutención de las niñas, el imputado respondía con insultos, golpes y amenazas con armas de fuego y arma blanca.

El episodio con la sustancia corrosiva representó el punto más grave de ese ciclo de violencia. La investigación sitúa el ataque con ácido el martes 15 de septiembre, aunque el reporte policial también consigna la madrugada del 16 de septiembre como fecha del operativo de detención.

La Fiscalía de Oaxaca encuadró el caso dentro de la categoría de violencia de género. El patrón documentado abarca al menos cinco años de agresiones contra la pareja y sus hijas.

Tres policías estatales con equipo táctico sujetan a un hombre contra la fachada de una casa durante la noche mientras vecinos observan.
Agentes de la Policía Estatal detienen a un hombre contra la pared de una vivienda durante un operativo nocturno en una calle de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juez ordenó prisión preventiva en el penal de Tanivet tras la detención en flagrancia

Una vez detenido, G.H.T. quedó a disposición de un juez que analizó su situación jurídica. La autoridad judicial dictó medida cautelar de prisión preventiva y ordenó su traslado al penal de Tanivet, en Oaxaca.

El imputado permanece recluido en ese centro penitenciario a la espera del proceso legal correspondiente. La carpeta de investigación ministerial reúne los elementos sobre el historial de agresiones documentado desde 2021.

Las víctimas —la pareja y la hija de 16 años— resultaron con lesiones por contacto con la sustancia corrosiva. El estado de salud de ambas no fue detallado en el reporte oficial publicado por Milenio.

La detención se produjo en flagrancia, lo que facilitó la inmediata puesta a disposición del imputado ante la autoridad judicial. Los elementos de seguridad estatal ejecutaron el arresto sin necesidad de una orden de aprehensión previa.

Una cinta plástica amarilla desplegada en el suelo de asfalto con la frase NO PASE impresa en letras negras.
Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se suma a una serie de detenciones por violencia familiar registradas en Oaxaca durante septiembre de 2026. En ese mismo periodo, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó otras órdenes de aprehensión por delitos similares en distintos municipios de la entidad.

La FGEO no emitió un comunicado independiente sobre este caso al cierre de la edición. La información disponible proviene del reporte publicado por Milenio con base en fuentes de la investigación ministerial.

Las autoridades oaxaqueñas no informaron sobre medidas de protección adicionales para las víctimas ni sobre la atención médica que recibieron. El proceso judicial contra G.H.T. continúa su curso en los tribunales del estado.

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