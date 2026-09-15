México

Quema de cohetes, los daños en el oído que te puede causar la pirotecnia en segundos durante las Fiestas Patrias

Una detonación intensa puede dañar células ciliadas del oído interno, lo que puede causar trauma acústico

Último Grito de Independencia de Enrique Peña Nieto. 15 de septiembre de 2018
Foto: Cuartoscuro
Guardar

La celebración del Grito de Independencia, que se realiza cada 15 de septiembre, suele incluir el uso de cohetes y pirotecnia tanto en los festejos en los hogares como en los eventos masivos organizados por los gobiernos desde el municipal hasta el federal, a pesar de los riesgos que esto representa.

Entre estos riesgos está que en pocos segundos, la detonación no solo puede ocasionar explosiones y quemaduras, sino que también dañar gravamente el oído, de acuerdo con información difundida por especialistas de la empresa MED-EL y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

PUBLICIDAD

Cohetes alcanzan hasta 150 decibeles

La Organización Mundial de la Salud señala, según información de MED-EL, que los juegos artificiales pueden alcanzar hasta 150 decibeles.

El tráfico intenso ronda los 90 decibeles, una sirena de ambulancia llega a unos 110 y el despegue de un avión alcanza aproximadamente 120.

Cohetes, petardos y bombas de estruendo producen ruido impulsivo: son sonidos que alcanzan una potencia alta en un periodo corto, ya que la explosión ocurre casi de inmediato y el oído no tiene tiempo suficiente para activar su mecanismo de protección, por lo que incluso pueden provocar pérdida completa de la audición.

MED-EL indica que el sonido persistente después de escuchar un cohete, conocido como zumbido, responde a la fuerza de la explosión y que aunque la molestia disminuya después de algunos minutos, puede existir una afectación que requiere valoración especializada.

PUBLICIDAD

El trauma acústico puede causar lesiones permanentes

La energía de una detonación puede afectar las células ciliadas del oído interno, debido a que estas estructuras transforman las vibraciones en señales que llegan al cerebro. Cuando la exposición alcanza suficiente intensidad, puede producirse un trauma acústico.

En los casos más graves, el trauma acústico deriva en daños permanentes. La cercanía también modifica el riesgo: una detonación a pocos metros genera presión suficiente para lesionar el tímpano e incluso provocar una perforación.

Entre las manifestaciones de esta lesión se encuentran dolor, sangrado, disminución de la audición, sensación de presión, problemas de equilibrio o tinnitus. El tinnitus es el zumbido que una persona percibe sin una fuente externa de sonido.

Algunas molestias pueden disminuir después de unas horas. Otras requieren atención médica para determinar qué parte del oído resultó afectada y conocer el alcance de la lesión.

Las detonaciones pueden afectar gravemente el oído en cuestión de segundos. | Jovany Pérez
Las detonaciones pueden afectar gravemente el oído en cuestión de segundos. | Jovany Pérez

Bebés, niños y adultos mayores son grupos vulnerables

La doctora María Fernanda Alderete, médico audiólogo y de Soporte Clínico en MED-EL, señala que las detonaciones pueden dañar la audición de personas de cualquier edad.

“El daño auditivo provocado por la pirotecnia se presenta en personas de cualquier edad, pero existen grupos especialmente vulnerables, como los bebés, los niños pequeños y los adultos mayores.

“En los niños, el sistema auditivo y nervioso todavía está en desarrollo, por lo que una exposición intensa que derive en una pérdida auditiva también repercute en la adquisición del lenguaje y el aprendizaje”, señaló.

La especialista agrega que, en adultos mayores, el riesgo aumenta si ya existe algún grado de hipoacusia. Una exposición a sonidos de alta intensidad puede agravar una capacidad auditiva que ya se encuentra disminuida.

“Por ello, es importante extremar las precauciones y evitar que estos grupos estén cerca de detonaciones de pirotecnia”, explica Alderete.

Durante una celebración multitudinaria también se suman fuentes de ruido, como la música en vivo y las bocinas a alto volumen.

Su nivel depende del equipo, el espacio y la distancia, mientras que los productos pirotécnicos alcanzan niveles mayores de forma súbita.

Las quemaduras por pirotecnia representan entre 5 y 7%

La UNAM señala que el uso de pirotecnia en distintas regiones de México pone en riesgo la salud de los usuarios por explosiones, quemaduras y humo. Del total de quemaduras, las ocasionadas por estos productos representan entre 5 y 7%.

Muchos de los pacientes que llegan a urgencias por quemaduras asociadas con pirotecnia tienen un pronóstico poco favorable, incluida la amputación de extremidades, de acuerdo con la Universidad.

Las personas dedicadas a fabricar estos productos también enfrentan riesgos. Están expuestas a explosiones en polvorines y a la inhalación de compuestos como pólvora y pegamento, que con el tiempo pueden producir daño pulmonar, lesiones irreversibles e incluso la muerte.

La UNAM indica que las regulaciones en torno a la pirotecnia llevan a algunas personas a recurrir a la compra y venta clandestina.

En esos casos, pueden adquirirse juegos provenientes de China que incluso contienen dinamita y resultan más peligrosos, ya que pueden explotar con un estímulo mínimo.

La valoración especializada define el tratamiento

La comercialización de pirotecnia representa una fuente de ingresos para muchas personas. Su uso también ha provocado accidentes en los que los infantes son un sector afectado con frecuencia.

MED-EL sostiene que la atención oportuna permite determinar el tipo y grado de afectación. Cuando existe pérdida auditiva, el diagnóstico permite identificar las alternativas que responden a las necesidades de cada persona.

“En estos casos, existen tecnologías de origen austriaco, como los implantes cocleares, que en determinadas personas permiten recuperar el acceso a los sonidos.

“Sin embargo, no existe una solución única para todos. Primero es necesario conocer el tipo y grado de sordera y, a partir de una valoración especializada, determinar cuál es la alternativa más adecuada para cada persona”, añadió Alderete.

De acuerdo con el diagnóstico, las opciones incluyen auxiliares auditivos, sistemas de conducción ósea implantables y no implantables, implantes de oído medio e implantes cocleares.

Cada alternativa corresponde a distintos tipos y grados de hipoacusia y requiere una valoración especializada.

El Metro refuerza la vigilancia por las fiestas patrias

Este año, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, implementó el operativo Cero Pirotecnia desde el 1 de septiembre, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El dispositivo refuerza la vigilancia en estaciones estratégicas para prevenir el ingreso, traslado y comercialización de materiales pirotécnicos durante las fiestas patrias.

Como resultado de estas acciones, las autoridades aseguran 344 kilogramos de pirotecnia. El operativo busca evitar que estos materiales sean transportados o vendidos dentro de las instalaciones del Metro.

Temas Relacionados

pirotecniacohetesfiestas patriasGrito de Independenciaoídosaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Octavio Paz y la Independencia de México: lo que pensaba de Hidalgo, Morelos y la guerra social inconclusa

En El laberinto de la soledad, el Nobel sostiene que el levantamiento iniciado en 1810 expresaba reclamos campesinos y agrarios que la consumación encabezada por Agustín de Iturbide dejó sin resolver

Octavio Paz y la Independencia de México: lo que pensaba de Hidalgo, Morelos y la guerra social inconclusa

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 15 de septiembre

16 de septiembre festivo oficial: ¿El pago es doble o triple si te toca trabajar?

El Artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo señala el monto que el trabajador debe recibir por trabajar en un día de descanso oficial

16 de septiembre festivo oficial: ¿El pago es doble o triple si te toca trabajar?

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

El encuentro reúne música urbana, R&B y sesiones de DJ frente al Golfo de México

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

Cuándo y a qué hora es el Grito de Independencia 2026: Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional

Ya hay fecha y horario para el Grito, además de los detalles de la celebración que iniciará desde la tarde en el Zócalo, música y cierres viales en la zona

Cuándo y a qué hora es el Grito de Independencia 2026: Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente: hallaron pruebas contundentes que lo vinculan al crimen

Escolta de Farath Coronel enfrentará juicio por el homicidio del vidente: hallaron pruebas contundentes que lo vinculan al crimen

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé exige a gobierno de Chiapas reconocer a víctimas de desplazamiento forzado

Del control fronterizo a las alianzas: el territorio actual del Cártel Arellano Felix

Culiacán y otros municipios retoman el Grito tras dos años de violencia entre Los Chapitos y La Mayiza en Sinaloa

Los Ardillos bajo presión: inician proceso penal a 15 presuntos integrantes en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

El Malilla, NSQK y Uzielito Mix llegan a Destino Dos Equis Veracruz 2026: lineup completo, boletos y horarios

Intocable en el Zócalo: A qué hora inicia el concierto gratis del 15 de septiembre y qué canciones van a tocar

Yahir y Ese Pérez protagonizan pelea por la comida tras decisión de Gema Garoa: “¿La inmunidad al 100% no se te hace infantil?”

Acusan a Danna de buscar fotos con Peso Pluma para “provocar” a Kenia Os tras su truene: “La falsa amiga con el ex”

Llega el Festival del Cacao a CDMX: degustaciones, catas y más de 20 expositores de chocolate mexicano

DEPORTES

Detroit Lions vs Buffalo Bills: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 2 de la NFL desde México

Detroit Lions vs Buffalo Bills: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la semana 2 de la NFL desde México

México vs. China: el Tri de Sóftbol Femenil busca un triunfo clave en la Copa Mundial 2026

¿Por qué Christian Ebere sí viajó a Miami y Cruz Azul no? Esta es la razón que lo adelantó al partido de Campeones Cup

Puebla vs Toluca, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Jornada 7 de Liga MX

Cruz Azul vs Inter Miami: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México a la Máquina enfrentar a Messi en la Final del Campeones Cup 2026