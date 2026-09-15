Quema de cohetes, los daños en el oído que te puede causar la pirotecnia en segundos durante las Fiestas Patrias

Foto: Cuartoscuro

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La celebración del Grito de Independencia, que se realiza cada 15 de septiembre, suele incluir el uso de cohetes y pirotecnia tanto en los festejos en los hogares como en los eventos masivos organizados por los gobiernos desde el municipal hasta el federal, a pesar de los riesgos que esto representa.

Entre estos riesgos está que en pocos segundos, la detonación no solo puede ocasionar explosiones y quemaduras, sino que también dañar gravamente el oído, de acuerdo con información difundida por especialistas de la empresa MED-EL y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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Cohetes alcanzan hasta 150 decibeles

La Organización Mundial de la Salud señala, según información de MED-EL, que los juegos artificiales pueden alcanzar hasta 150 decibeles.

El tráfico intenso ronda los 90 decibeles, una sirena de ambulancia llega a unos 110 y el despegue de un avión alcanza aproximadamente 120.

Cohetes, petardos y bombas de estruendo producen ruido impulsivo: son sonidos que alcanzan una potencia alta en un periodo corto, ya que la explosión ocurre casi de inmediato y el oído no tiene tiempo suficiente para activar su mecanismo de protección, por lo que incluso pueden provocar pérdida completa de la audición.

MED-EL indica que el sonido persistente después de escuchar un cohete, conocido como zumbido, responde a la fuerza de la explosión y que aunque la molestia disminuya después de algunos minutos, puede existir una afectación que requiere valoración especializada.

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El trauma acústico puede causar lesiones permanentes

La energía de una detonación puede afectar las células ciliadas del oído interno, debido a que estas estructuras transforman las vibraciones en señales que llegan al cerebro. Cuando la exposición alcanza suficiente intensidad, puede producirse un trauma acústico.

En los casos más graves, el trauma acústico deriva en daños permanentes. La cercanía también modifica el riesgo: una detonación a pocos metros genera presión suficiente para lesionar el tímpano e incluso provocar una perforación.

Entre las manifestaciones de esta lesión se encuentran dolor, sangrado, disminución de la audición, sensación de presión, problemas de equilibrio o tinnitus. El tinnitus es el zumbido que una persona percibe sin una fuente externa de sonido.

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Algunas molestias pueden disminuir después de unas horas. Otras requieren atención médica para determinar qué parte del oído resultó afectada y conocer el alcance de la lesión.

Las detonaciones pueden afectar gravemente el oído en cuestión de segundos. | Jovany Pérez

Bebés, niños y adultos mayores son grupos vulnerables

La doctora María Fernanda Alderete, médico audiólogo y de Soporte Clínico en MED-EL, señala que las detonaciones pueden dañar la audición de personas de cualquier edad.

“El daño auditivo provocado por la pirotecnia se presenta en personas de cualquier edad, pero existen grupos especialmente vulnerables, como los bebés, los niños pequeños y los adultos mayores.

“En los niños, el sistema auditivo y nervioso todavía está en desarrollo, por lo que una exposición intensa que derive en una pérdida auditiva también repercute en la adquisición del lenguaje y el aprendizaje”, señaló.

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La especialista agrega que, en adultos mayores, el riesgo aumenta si ya existe algún grado de hipoacusia. Una exposición a sonidos de alta intensidad puede agravar una capacidad auditiva que ya se encuentra disminuida.

“Por ello, es importante extremar las precauciones y evitar que estos grupos estén cerca de detonaciones de pirotecnia”, explica Alderete.

Durante una celebración multitudinaria también se suman fuentes de ruido, como la música en vivo y las bocinas a alto volumen.

Su nivel depende del equipo, el espacio y la distancia, mientras que los productos pirotécnicos alcanzan niveles mayores de forma súbita.

Las quemaduras por pirotecnia representan entre 5 y 7%

La UNAM señala que el uso de pirotecnia en distintas regiones de México pone en riesgo la salud de los usuarios por explosiones, quemaduras y humo. Del total de quemaduras, las ocasionadas por estos productos representan entre 5 y 7%.

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Muchos de los pacientes que llegan a urgencias por quemaduras asociadas con pirotecnia tienen un pronóstico poco favorable, incluida la amputación de extremidades, de acuerdo con la Universidad.

Las personas dedicadas a fabricar estos productos también enfrentan riesgos. Están expuestas a explosiones en polvorines y a la inhalación de compuestos como pólvora y pegamento, que con el tiempo pueden producir daño pulmonar, lesiones irreversibles e incluso la muerte.

La UNAM indica que las regulaciones en torno a la pirotecnia llevan a algunas personas a recurrir a la compra y venta clandestina.

En esos casos, pueden adquirirse juegos provenientes de China que incluso contienen dinamita y resultan más peligrosos, ya que pueden explotar con un estímulo mínimo.

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La valoración especializada define el tratamiento

La comercialización de pirotecnia representa una fuente de ingresos para muchas personas. Su uso también ha provocado accidentes en los que los infantes son un sector afectado con frecuencia.

MED-EL sostiene que la atención oportuna permite determinar el tipo y grado de afectación. Cuando existe pérdida auditiva, el diagnóstico permite identificar las alternativas que responden a las necesidades de cada persona.

“En estos casos, existen tecnologías de origen austriaco, como los implantes cocleares, que en determinadas personas permiten recuperar el acceso a los sonidos.

“Sin embargo, no existe una solución única para todos. Primero es necesario conocer el tipo y grado de sordera y, a partir de una valoración especializada, determinar cuál es la alternativa más adecuada para cada persona”, añadió Alderete.

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De acuerdo con el diagnóstico, las opciones incluyen auxiliares auditivos, sistemas de conducción ósea implantables y no implantables, implantes de oído medio e implantes cocleares.

Cada alternativa corresponde a distintos tipos y grados de hipoacusia y requiere una valoración especializada.

El Metro refuerza la vigilancia por las fiestas patrias

Este año, el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de Gobierno Clara Brugada, implementó el operativo Cero Pirotecnia desde el 1 de septiembre, en coordinación con el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El dispositivo refuerza la vigilancia en estaciones estratégicas para prevenir el ingreso, traslado y comercialización de materiales pirotécnicos durante las fiestas patrias.

Como resultado de estas acciones, las autoridades aseguran 344 kilogramos de pirotecnia. El operativo busca evitar que estos materiales sean transportados o vendidos dentro de las instalaciones del Metro.

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